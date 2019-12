Aziziye Belediyesi’nde kış seferberliği Başkan Orhan: “Olası tüm zorlukları dikkate alıyoruz”

Kışa merhaba diyen Aziziye İlçesi’nde daha şimdiden belediye ekiplerinin her an müdahale edebilme hazırlığı dikkat çekiyor. Erzurum’un merkez ilçeler arasında yüzölçümü en fazla ilçesi olarak bilinen Aziziye’de Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’ın talimatlarıyla tüm ekipler seferber edildi. Bu hafta içerisinde beklenen yoğun kar yağışı öncesi belediye ekiplerinin koordinasyon içerisinde 7 gün 24 saat olası yol kapanmalarına anlık müdahale etmeleri ve vatandaşın zor durumda kalmaması amaçlanıyor.

1702 kilometrekare alana sahip bir ilçeye hizmet ürettiklerini hatırlatan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Yaptıkları her hizmette olduğu gibi, karla mücadele çalışmalarını da etkin bir şekilde sürdürmek ve vatandaşları mağdur etmemek adına yüksek bir performans sergilemek istediklerini söyledi.

Geniş hizmet alanında karla mücadele çalışmasının gerek araç ve donanım gerekse yakıt gideri bakımından oldukça maliyetli bir iş olduğunun altını çizen Başkan Orhan, “Halkımızın mağdur olmaması için her türlü tedbiri alıp, tüm imkanlarımızı seferber etmiş bulunuyoruz. Ekiplerimiz ve araçlarımız hazır durumdadır.

İnşallah kış sezonunu halkımızın rahat bir şekilde geçirmesi için elimizden geleni yapacağız.” diye konuştu.

KAPALI KÖY YOLU OLMAYACAK

69 mahalle statüsünde köyü bulunan Aziziye Belediyesi Erzurum’un diğer ilçelerine nazaran özellikle karla mücadele çalışmalarında iki kat gayret sarf etmek durumunda. 100 kilometre mesafenin üzerinde onlarca mahallesi bulunan Aziziye Belediyesi’nde köy yollarının açılmasında büyük zorluklar yaşanıyor. Makine parkına geçtiğimiz yıl kattıkları yeni araçlarla köy yollarında varlık göstereceklerini anlatan Başkan Orhan, “Coğrafi alanımız itibariyle karşılaşacağımız zorlukların farkındayız. Geçtiğimiz yıllarda bununda tecrübesini edindik. Zorlukları bahane etme çabasında değiliz. Köy yollarımız her daim açık kalacaktır” diye konuştu.

