Vali Memiş: “Tüm engelleri birlikte aşalım”

Erzurum Valisi Okay Memiş, 3 Aralık Dünya Engeliler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, “Spordan sanata hayatın her alanında başarılarıyla bizleri gururlandıran tüm engelli vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyorum. Engelli vatandaşlarımıza destek olmak toplumsal sorumluluğumuzdur. Bir veciz sözle de ifade edildiği gibi “Tohum toprağa, engelli topluma emanettir.” Empati kuralım ve engellilerin engellerini birlikte ortadan kaldıralım” dedi.

Bugün, gerek sosyal yaşamda gerekse iş hayatında kendilerine çok zor yer bulan ve yaşamın birçok alanında çeşitli “engeller” ile karşılaşan engelli vatandaşlarımızın farkına varmak ve onlarla birlikte yaşadığımızı unutmamamız gerektiğini anlatan Vali Memiş, “Bu nedenle, fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan tam iyi olma hali olarak, tanımlanan sağlığın korunması ve geliştirilmesi için çaba sarf edilmelidir. Mutlu ve huzurlu bir toplum oluşturmanın en önemli şartı, bütün bireylerin eşit şartlarda, ortak bir amaç etrafında, birbirini anlayarak ve destek vererek, zorlukları birlikte göğüsleyerek, ileriye bakabilmelerini sağlamaktır. Engellilik yalnızca engellilerin karşı karşıya bulunduğu bir sağlık sorunu değil, sosyal boyutlarıyla toplumu yakından ilgilendiren bir insani konudur” diye konuştu.

Engelli vatandaşlarımızı topluma kazandırmak, kimseye muhtaç olmadan bağımsız olarak kendi başlarına yaşayabilmelerini, üretken insan durumuna getirilerek, yaşam düzeylerini gelişen dünya şartlarına göre biçimlendirmek, ihtiyaçlarını tespit edip, onlara mevcut şartlar içinde en iyi ortamları hazırlamak ve onlara iş imkânı sağlamanın en büyük hedefleri olduğunu anlatan Vali Memiş, “Ayrıca, “Eğitim her engeli aşar” gerçeğinden hareketle engelli bireylerin eğitimi için gerekli ortamları hazırlamak da devletimizin en temel görevleri arasındadır. Nitekim bu kardeşlerimizin desteklenmeleri halinde neleri başarabileceklerini gururla görüyor, birçok üstün başarılarına şahit oluyor ve onların yaşama sevinçleriyle hayata sarılmalarından büyük mutluluk duyuyoruz.

Bu nedenle, Engelli vatandaşlarımızın bu anlamlı özel günlerinde değil, her zaman sorunlarına çözüm üretilmesi ve kendilerine hak ettikleri değerin verilmesi suretiyle, ihtiyaçları olan moral ve motivasyonu kazanmalarında, onlara yönelik uygulamaya konulan projeler hayati önem arz etmektedir. Valiliğimiz koordinasyonunda; başta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olmak üzere, tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde, nüfusumuzun bir kısmını oluşturan engelli vatandaşlarımızın, eğitim, istihdam, barınma, rehabilitasyon ve bakımının sağlanması, ailelerinin desteklenmesi, engellilerin fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimlerinin sağlanması ilkesinden hareketle, engellilerimizin üreten bireyler olarak, kendi kendilerine yeterli duruma gelmeleri için yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve kolaylaştırılması en önemli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bahse konu kardeşlerimizin bu özel durumları dikkate alınarak, topluma kazandırılmaları için çeşitli etkinlikler yapılmakta ve projeler uygulanmaktadır. Bu vatandaşlarımızın sorunlarını hep birlikte çözdükçe, mutluluk ve tebessümlerine daha çok tanık olacağız.

Bu vesileyle, tüm engelli kardeşlerimizin, “3 Aralık Engelliler Günü” nü içtenlikle kutluyor, aileleriyle birlikte, sağlıklı, mutlu ve huzur dolu bir yaşam temenni ediyor, sevgi ve esenlikler diliyorum” şeklinde konuştu.

ERZURUM 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:41

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