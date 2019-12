Atatürk Üniversitesi’nde, Erzurumlu Kadınlar e-ticaret projesi görüşüldü

Atatürk Üniversitesi, ulusal ve uluslararası çapta iş birliklerine hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban ve Teknolojide Kadın Derneği (WTECH) Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney ile bir araya gelerek Erzurumlu Kadınlar Eticaret Projesi ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü VİP Salonunda gerçekleşen toplantıya, Kadın Merkezlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Medine Güllüce, Genel Sekreter Doç. Dr. Şendoğan Karagöz ve Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Reva Balcı Akpınar ile merkez yöneticileri katıldı.

Toplantıda; hızla değişen teknoloji ve bilişime öğrencilerin uyumunun geliştirilmesi, özellikle kız öğrencilerin teknoloji alanında daha aktif yer alması ve Erzurumlu kadınlara eticaretin yolunun açılması için iş birliği yapılmasına karar verildi. Tarafların imzalayacakları protokol ve hayata geçirilecek projelerle Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin yapay zekâ, sanal gerçeklik ve diğer bilişim alanlarında yetkinlik kazanması ve teknoloji kullanımı yoluyla Erzurumlu kadınların girişimciliklerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Öney: “Dönüşümü Gerçekleştirecek Olan Temel Unsur Yetişmiş İnsandır”

Teknolojide Kadın Derneği ve çalışmaları hakkında bir sunum gerçekleştiren Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney, kadınların artık teknolojinin içinde yer almaları gerektiğine dikkat çekerek, özellikle yapay zekanın sanayimize, sosyal hayatımıza, iş yapış şekillerimize entegre olduğunu ve bu alanlara yeni bir soluk getirdiğini söyledi.

Öney: “3G’nin gelişiyle mobilize olduk. Cihaz devrimiyle artık hepimiz taşınabilir bilgiye erişebilme imkanına sahip olarak bunu benimsedik. Aslında dönüşüm dijital değil, mobile yönelik bir dönüşüm. Fakat arkasından da dönüştürücü teknolojiler geldi.

Biz ülke olarak tüketici tarafında çok başarılı olduğumuz bu gelişmelerin üretim kısmında çok gerideyiz. Yeteri kadar üretmiyor ve yeteri kadar hızlı ilerlemiyoruz. Bir de bunu yaparken en önemli unsur atlıyor, insana yatırım yapmıyoruz. Bu dönüşümü gerçekleştirecek olan temel unsur yetişmiş insandır. İnsanlarımızı bu evrimin içinde güçlendirmez, uzmanlaştığı alanda motive etmez ve kendine güvenini yerine getirmezsek işte o zaman çok hızlı bir şekilde ilerleyen bu sürecin sadece arkasından bakmakla yetiniriz.

Mühendislikte, fende ve bilimde yüzde 1718 civarında kadının var olduğunu biliyoruz. Mezuniyetten sonra bu rakamda çok ciddi kırılmalar meydana gelerek yüzde 9 civarına düşüyor. İşte bu sebeplerle Teknolojide Kadın Derneği kuruluşu için 2 sene hazırlık yaptık ve 2009 yılında derneğimizi kurduk. Kadınerkek ayırmadan doğru yetenek yönetimi ve doğru uzmanlaşmayla kadınların ve erkeklerin yetenekleri ile istekleri oranında akıllı teknoloji toplumu meydana getirme konusuna destek verme arzusu içerisindeyiz. Biz buna süper akıllı toplum diyoruz. Yani toplum 5.0” ifadelerini kullandı.

Atatürk Üniversitesi ile Teknolojide Kadın Derneği arasında imzalanacak protokol sayesinde üniversite son sınıf öğrencilerinin güncel bilgilerle daha hızlı buluşturulacağını ve staj ve sonrasında iş garantisinin sunulacağını söyleyen Zehra Öney, destekleri için Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve Zehra Taşkesenlioğlu Ban’a teşekkür etti.

“Bilimsel Gelişime Katkı Sunacak Her Türlü Ortaklığa Hazırız”

Bu ve benzeri buluşmaların üniversitesanayi iş birliğine önemli katkılar sunduğunu belirten Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban ile geçen hafta IWF (International Women Forum) Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Gülden Türktan ile bir araya geldiklerini belirterek bugün de Teknolojide Kadın Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Atatürk Üniversitesi olarak bilimsel ve akademik gelişime katkı sunacak her türlü ortaklığa hazır olduklarını belirten Prof. Dr. Çomaklı, sözlerine şu şekilde devam etti: “Göreve geldiğimiz günden itibaren hatta talip olduğumuz ilk anda bunları düşünmeye ve konuşmaya başlamıştık. Dünyada henüz daha yeni yeni konuşulmaya başlanan 3. Nesil Üniversitesi tasarısını, yeni YÖK vizyonu çerçevesinde Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi ile geliştirdik. Atatürk Üniversitesi tek başına çalışmalarını yürüten bir üniversite değil, bölgesel bir misyonu da içinde barındırıyor. Hem çevredeki üniversiteleri besleyen hem de Türkiye'deki diğer üniversitelere akademik açıdan destek veren ve aynı zamanda da ülke ekonomisine ciddi katkısı sunan önemli bir eğitim yuvası” dedi.

“Verilerin Doğru Yönetilmesi Adına Veri Dönüşüm Ofisini Kurduk”

62 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Atatürk Üniversitesini dünyanın sayılı üniversiteleri arasında yer almasını sağlamak ve onlarla rekabet edecek seviyeye getirmek için; dernek, vakıf ve STK’lar ile istişarelerin sürdüğüne dikkat çeken Rektör Çomaklı, aynı zamanda uluslararası birçok üniversite ile önemli protokoller imzaladıklarını vurguladı. Yapılan çalışmalar ile dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında yer alabilecek potansiyele sahip olduklarını belirten Çomaklı, verilerin üniversite içerisinde doğru bir şekilde yönetilemediği için Veri Dönüşüm Ofisini kurduklarını ve bu sayede Atatürk Üniversitesinin en kısa zamanda hak ettiği yerde olacağını söyledi.

Rektör Çomaklı: “Yeni YÖK Vizyonu Bize İlham Verdi”

Kendilerine çalışmalarında ilham veren kaynağın Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'ın öncülüğünde başlatılan yeni YÖK vizyonu olduğunu belirten Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban’a gösterdiği yakın ilgiden ve üniversitenin ulusal ve uluslararası iş birlikleri için sağladığı alt yapıdan dolay teşekkür etti.

Teknolojide Kadın Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney’in sunumunun da kendilerine yeni bir bakış açısı oluşturduğunu aktaran Çomaklı, ortak çalışmalar yapılarak teknoloji alanında önemli kazanımlar elde edileceği değerlendirmesinde bulundu.

İş Birliği Köprüleri Kuruluyor

Atatürk Üniversitesinin şehir, bölge ve ülke açısından önemli bir değer olduğunu vurgulayan Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, bu değeri katma değere dönüştürmek için çeşitli görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve bu kapsamda katkı sunacak kurum ve kuruluş temsilcilerini Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile bir araya getirerek iş birliği köprüsü kurulduğunu belirtti. Erzurum için geliştirilebilecek her projenin destekçisi olduklarının altını çizen Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Erzurum’un kalkınması için çalışmalara ara vermeden devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Zehra Taşkesenlioğlu Ban başkanlığında toplanan heyet, Teknolojide Kadın Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney’in de katılımıyla, Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından organize edilen bilişim, dijitalleşme ve teknoloji konularında bilgilendirme ve farkındalık toplantısı gerçekleşti.

