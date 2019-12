“Erzurum’da Yaşamak” konulu deneme, hikâye ve kısa film senaryosu yarışması düzenlendi

Atatürk Üniversitesi ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi üniversite öğrencileri arasında ödüllü deneme, hikâye ve kısa film yarışması düzenliyor. Geleneksel olması planlanan yarışmanın bu seneki konusu “Erzurum’da Yaşamak” oldu.

Yarışma halen Erzurum’da önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimine devam eden öğrencileri kapsıyor. Dileyen öğrenci deneme, hikâye kısa film senaryosu branşlarından birinden, ikisinden veya üçünden aynı anda yarışmaya katılabilecek. Ancak bir öğrenci her branştan sadece bir eserle katılabilecek.

Atatürk Üniversitesi yarışmaya özel bir web sitesi kurdu. Yarışmaya katılmayı düşünenler yarışmanın şartnamesine http://hikayemvar.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilecekler. Öğrenciler eserlerini hikayemvar@atauni.edu.tr eposta adresine gönderebilecekler.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, amaçlarının kültür ve eğitim şehri Erzurum’a Türkiye’nin dört bir yanından gelen ve Erzurum’da yaşayan üniversite öğrencilerinin şehrimizle ilgili duygu ve düşüncelerini serbestçe ifade etmelerine, yazma kabiliyetlerini göstermelerine imkân sağlamak ve gençlerin dil bilinci, şehir bilinci, kültürel farkındalıklarını eserleriyle görmek olduğunu söyledi.

Murat Ertaş açıklamalarına şöyle devam etti: “Atatürk Üniversitesi şehrimizin hem dışa açılan kapısı hem dışlardan gelenleri şehirle tanıştıran bir ilim yuvası. Atatürk Üniversitesi’nde örgün, yaygın ve uzaktan eğitim alan yaklaşık dört yüz bin öğrencinin her biri ayrı dünya. Bu koca dünyanın yüreği, zihni ‘”Erzurum’da Yaşamak” denince neler üretecek, merak ve heyecanla bekliyoruz. Yarışmanın gerçekleşmesinde yeni nesil üniversite idealiyle birbirinden yenilikçi çalışmalara imza atan kıymetli rektörümüz Prof.Dr. Ömer Çomaklı’nın desteği tam oldu. Yarışmanın ön hazırlık sürecinde Atatürk Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğü birim koordinatörü Doç.Dr. Besim Yıldırım ve ekibi ciddi mesai harcadı. Kendilerine teşekkür ediyorum.”

Yarışmaya katılan eserleri Atatürk Üniversitesi’nden, Milli Eğitim Müdürlüğünden ve TDED Erzurum Şubesinden oluşacak heyet değerlendirecek. Değerlendirme sonucunda her branştan ayrı ayrı olmak üzere birinci 1.500,00 TL, ikinci 1.000,00 TL, üçüncü 750,00 TL para ödülü ile “Dil ve Edebiyat” dergisi bir yıllık aboneliği ve Atatürk Üniversitesi yayınlarından olan “Erzurum’un Yüzleri” setinden kitaplarla ödüllendirilecek.

Yarışmaya son katılım tarihi 30 Aralık 2019 Yarışmanın sonuçları Şubat 2020’de açıklanacak.

ERZURUM 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:41

GÜNEŞ 07:11

ÖĞLE 12:09

İKİNDİ 14:36

AKŞAM 16:58

YATSI 18:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.