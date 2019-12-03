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CHP’nin “iş istedi kolu kırıldı” diyerek gündeme taşıdığı çocuğun kolunun kırık olmadığı anlaşıldı

İHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin grup toplantısında gündeme taşıdığı, iş istemeye giden çocuğun darp edildiği yönündeki açıklamanın gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

CHP’nin “iş istedi kolu kırıldı” diyerek gündeme taşıdığı çocuğun kolunun kırık olmadığı anlaşıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, partisinin grup toplantısında gündeme taşıdığı, iş istemeye giden çocuğun darp edildiği yönündeki açıklamanın gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.
Bir ulusal gazetenin “Belediyeden iş istedi kolu kırıldı” başlıklı haberini 26 Kasım tarihinde CHP’nin grup toplantısında gündeme taşıyan Kemal Kılıçdaroğlu’nun “kolu kırılan” diyerek bahsettiği Emirhan Zengin adlı gencin kolunun kırık olmadığı anlaşıldı. 28 Kasım tarihinde Erzurum’da bir kafeteryada kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde, söz konusu gencin kollarında herhangi bir alçının olmadığı, eli ve kollarını da rahatlıkla kullandığı tespit edildi. Kamera kayıtlarında arkadaşlarıyla birlikte bir kafeteryaya gelen Emirhan Zengin’in çevresindeki tanıdıklarıyla kollarını da kullanarak şakalaştığı da görüldü. Uzmanlar, “Kolu kırık olan bir gencin tedavisi en asgari bir ay sürmektedir. Alçıdan çıkarılan kolun hareket kabiliyeti son derece kısıtlıdır. Kırık bir kolun tedavisi toplam 3 ayı kapsamaktadır” diye görüş belirtti.

ERZURUM

03 Aralık 2019 Salı

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