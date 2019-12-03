Kış aylarında göbek eriten lahana çayı

Dr. Fevzi Özgönül lahana çayının göbek erittiğini söyledi.

Lahana suyunun, özellikle şeker ve romatizma hastaları için de faydalı olduğunu belirten Dr. Fevzi Özgönül, bağırsakta oluşan sorunlar ve ayrıca incelmek için lahana çayının tüketilmesini öneriyor.

Lahana çayı aşırı tüketilmediği sürece de herhangi bir yan etkisi olmadığını belirten Dr. Fevzi Özgönül, "Lahana suyu içerdiği B, C ve E vitaminleri ile potasyum minerali sayesinde kanı temizler, idrar söktürür, cildi güzelleştirir, sivilce ve aknelerden kurtarır" ifadelerini kullandı.

Dr. Özgönül, "Tüm besinler arasında bir tek lahana suyunda bulunan U vitamini sayesinde lahana, mide ve bağırsaklardaki yaraların iyileşmesini sağlar ve iç yüzeyinin korunmasına yardımcı olur. Kansere ve kalp krizine karşı koruyucu olduğu kadar içerdiği selenyum sayesinde de yaşlanmayı önler" dedi.

Lahananın vücuttaki iyot miktarını azalttığı için guatr hastalığı olan ve yeni doğum yapmış kadınların bir süre lahana suyu tüketmemesi gerektiğini kaydeden Özgönül, "Lahana suyunun olduğu kadar evde kendinizin yapacağı lahana çayının da faydalarını saymakla bitiremeyiz. Bu çay, özellikle vücudun bağırsak florasını düzenleyerek vücuttaki toksinlerin atılmasını sağlar, zindelik verir ve bağırsak florasını güçlendirdiği için probiyotik bakterilerin yerleşmesini sağlayarak tatlı ve hamur işi ihtiyacını azaltır ve kilo verdirip bölgesel olarak da incelmenizi sağlar.'' şeklinde konuştu.

Dr. Fevzi Özgönül, evde kolayca hazırlanabilen lahana çayının tarifini şu şekilde sıraladı:

"1 avuç için kadar lahana, 1 orta boy soğan, 1 orta boy kereviz, 4 diş sarımsak, Baş parmak kadar taze zencefil, 1 tutam kaya tuzu, 1.5 litre klorsuz su

Yapılışı: Lahanaları ince ince doğrayın. Soğanı 8 e bölün, sarımsağı ezin. Kerevizi soyup küp küp doğrayın. Zencefili ise ince ince doğrayın. Tuzu kişiye göre koyun. 1.5 lt klorsuz kaynamış suya atın. 30 dakika daha kaynatın. Soğutup süzerek suyunu akşamüzeri spor ya da yürüyüş yaptıktan sonra bir bardak için. Bu kürü bağırsak florasını güçlendirmek için 21 günlük bir sürede kullanabilirsiniz."

ERZURUM 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:42

GÜNEŞ 07:12

ÖĞLE 12:09

İKİNDİ 14:36

AKŞAM 16:57

YATSI 18:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.