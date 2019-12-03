Engelleri fotoğrafladı

ATATÜRK Üniversitesi öğretim görevlisi Ayşe Özdemir, engellilerin günlük yaşamdaki engellerini fotoğrafladı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Atatürk Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Merkezi 'Fark etmek elimizde, farkında mısınız?' sloganıyla sergi düzenledi. Atatürk Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğü öğretim görevlisi Ayşe Özdemir'in 40 fotoğrafının yer aldığı sergiye Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nihat Yatkın, Prof. Dr. Fuat Gündoğdu, Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Sadullah Efe, Toplumsal Duyarlılık Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. Zeynep Karaman Özlü, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Rektörlük Kültür Merkezi salonundaki sergide fotoğraflarını anlatan Ayşe Özdemir, "Çevremizde her gün gördüğümüz, dikkat etmediğimiz engellere farkındalık oluşturmak istedik. Bu fotoğraflar davetlilerin bilinçlerinde yer alacak" dedi.

Fotoğrafların fiziksel engelleri yansıtması bakımından engellilerin sorunlarına tercüman olduğunu vurgulayan Sakatlar Derneği Başkanı Sadullah Efe, "Bunlar bizim günlük yaşamda karşılaştığımız sıkıntılar. Bunların resmedilmesi çok anlamlı. Şehir mobilyalarının sağlıklı insanlara göre dizaynını burada bir kez daha görmüş olduk. İnşallah bu sergiden gerekli dersler alınır" diye konuştu.

Toplumun duyarlı olduğu konularda çalışmalar yaptıklarını belirten Toplumsal Duyarlılık Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. Zeynep Karaman Özlü ise, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle fotoğraf sergisini düzenlediklerini söyledi. Görselliğin çok dikkat çekici ve etkili olduğu için fotoğraf sergisini planladıklarını ifade eden Doç. Dr. Özlü, şöyle konuştu:

"Görsel hafızada bazı şeyler net olarak kazınabilir. Hepimiz şehrimizdeki günlük hayatta karşılaşılan engelleri görüyoruz, ama dikkat çekmiyor. Bizim arzumuz, bunlara dikkat çekmek. Engelli bireylerin hayıtını kolaylaştıracak düzenlemeler yapılıyor olsa da henüz bu istediğimiz seviyeye gelmiş değil. Hem ülkemizde, hem de dünyada artık engelin çevreden kaynaklı sorunlar olduğu da kabul görmüş bir gerçektir."

Özdemir, sergiyi ziyaret eden engellileri gezdirerek, yaptığı çalışma hakkında bilgi verdi.



ERZURUM 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:42

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