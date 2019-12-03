Vertigo hastalığında erken teşhis çok önemli

Vertigo hastalığında erken teşhisin önemli olduğunu ifade eden Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Prof. Dr. Mehmet Yavuz Sütbeyaz,“Her vertigo atakları ve işitme kaybı olan hasta Meniere Hastalığı değildir.”dedi.

Tuz kullanımının, sigara ortamında bulunmanın, stresle birlikte beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Sütbeyaz, şunları kaydetti;

“Meniere Hastalığı tüm vertigo atağı sebeplerinin sadece binde beş oranını oluşturmasına rağmen, herhangi bir sebepten işitme kaybı olupta vertigo atakları da yaşayan herkese ezbere Meniere teşhisi konulduğunu, yıllarca anlamsız ve bazen de ağır cerrahi tedavilere gereksiz yere maruz kaldıklarını tespit ediyoruz. Vestibuler testlerle kesin tanı konmalıdır. Eğer vertigo (baş dönmesi) ataklarının sebebi ehli ve konusunda bilgili ellerde yapılan vestibuler testlerle Meniere Hastalığı olarak kesinlik kazandı ise, çok nadir görülen bu hastalığın hangi tedavi aşamasında olduğunuzun (ilaçla tedavi, küçük cerrahi müdahaleler ile tedavi, büyük cerrahi müdahaleler ile tedavi belirlenerek bu tedavinin uygulanmasının yanısıra, Meniere Hastalığı ataklarının kontrol altına alınması ve bir sonraki tedavi aşamasına geçilmesinin önlenmesi için bazı tedbirler de alınmalıdır.

Bunların ilki ve olmazsa olmazı sigaradır. Sigara dumanının olduğu yer de dahi bulunmamamanız, o ortama havalandırılmadan girmemeniz gerekir. İkincisi ise stres, anksiyete, depresyon gibi iç kulak damarsal kan akımını bozacak, immün yapınızı değiştirecek psikolojik hastalık ve sebeplerin mutlaka giderilmesidir. Beslenme tarzına da dikkat edilmelidir. Tuz iyicene kısıtlanmalı, lüzumsuz ve ihtiyaç fazlası sıvı alımına son verilmelidir. Bazı allerjen gıdalar, mayalı vb gıdalardan mümkün olduğu kadar uzak durmalı veya tüketimi iyice azaltılmalıdır.

Görsel animasyonlar, başa verilen farklı ve özel pozisyonlar ve iç kulağın sıcaksoğuk hava veya suyla uyarılması (kalorik test) yoluyla oluşan göz devinimlerini (nistagmus), özel kameralı gözlüklerle bilgisayar ortamına aktararak, özel yazılımlarıyla bu devinimleri yorumlayan VNG (video nistagmo grafi), VHIT (video head impulse test) vb. testlere vestibüler testler denir.

Bu testler tecrübeli ve ehli ellerde yapılıp doğru yorumlanabilirse, iç kulağa ait vertigo (baş dönmesi) yapan hastalıkların kesin tanısı ve dolayısıyla da tedavisi mümkündür.”

ERZURUM 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:42

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