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Engelli bireylerin sosyal hayattaki engelleri fotoğraflandı

İHA

Engelliler Günü münasebetiyle Atatürk Üniversitesinde 'Fark etmek elimizde farkında mısınız' adlı fotoğraf sergisi açıldı. Engelli bireylerin sosyal hayattaki engelleri Rektörlük Basın Danışmanı Öğretim Görevlisi Ayşe Özdemir'in objektifinden yansıtıldı.

Engelli bireylerin sosyal hayattaki engelleri fotoğraflandı

Engelliler Günü münasebetiyle Atatürk Üniversitesinde ‘Fark etmek elimizde farkında mısınız’ adlı fotoğraf sergisi açıldı. Engelli bireylerin sosyal hayattaki engelleri Rektörlük Basın Danışmanı Öğretim Görevlisi Ayşe Özdemir’in objektifinden yansıtıldı.
Engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak düzenlemelerin istenilen seviyeye gelebilmesi için lise öğrencileri gönüllü olarak tekerlekli sandalyeye oturdu, engelli vatandaşların yolda ilerlerken ne gibi zorluklar yaşadığını deneyimledi. Cumhuriyet Caddesi ve Atatürk Üniversitesinde rampa sorunlarının yanı sıra birçok sıkıntı sergide fotoğraflandı.
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın önderliğinde gerçekleştirilen ‘Fark etmek elimizde, farkında mısınız’ isimli fotoğraf sergisinin açılışını Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nihat Yatkın, Prof. Dr. Fuat Gündoğdu ve Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Sadullah Efe gerçekleştirdi.
Toplumsal duyarlılık oluşturabilmek ve engelli bireylerin umutlu bir şekilde geleceğe güvenle bakabilmesi için, 15 Temmuz Milli İrade Salonu’nda açılan fotoğraf sergisinde Öğr. Gör. Ayşe Özdemir, engellilerin önündeki engelleri fark etmenin önemine dikkat çekerek, çekmiş olduğu fotoğrafları sergiye katılanlara anlattı.
Cumhuriyet Caddesi'nde ve Atatürk Üniversitesinde engelli bireyleri en çok zorlayan durumlar ise rampaların eğim oranının yüksek olması, bankamatik önlerinin yüksek ve en az iki basamaklı merdivenlerden oluşmasının zorluklarını sunan karelerin sahibi Ayşe Özdemir, sergiye katılan insanların, yanlarından geçtikleri ancak farkına bile varmadıkları sorunlara karşı, sergiden çıktıktan sonra daha duyarlı olacaklarını söyledi.
Atatürk Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Merkezi Koordinatörü ve Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Karaman Özlü, farkındalık oluşturmak için engellilerin önündeki engelleri fark edebilmek için sergi çalışmasını yaptıklarını söyledi. Özlü, “Hafızamız görsel olarak daha güçlü, biz de sergide bulunan fotoğrafların hafızamıza kazınmasını amaçladık. Gün içinde dikkatimizden kaçan sorunları fotoğraf sergisiyle bugüne özel bir çalışma olarak sunduk. 3 Aralık Engelliler Günü için engellilerin sorunlarına dikkat çekmek istedik. Çevremizde bulunan engelleri Ayşe Özdemir’in objektifinden sunuyoruz” şeklinde konuştu.

ERZURUM

03 Aralık 2019 Salı

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