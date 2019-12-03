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Palandöken’de mevsimin ilk kayağı yapıldı Kayak severler sezon açılışı yapılmadan kayağa “merhaba” ...

İHA

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi'nin bulunduğu Erzurum'da, kayak sezonu hafta sonundan itibaren başlayacak. Açılış öncesi ise onlarca kayak sever bugün Palandöken'de mevsimin ilk kayağını yaparak sezona "merhaba" dedi.

Palandöken’de mevsimin ilk kayağı yapıldı Kayak severler sezon açılışı yapılmadan kayağa “merhaba” dediler

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi'nin bulunduğu Erzurum'da, kayak sezonu hafta sonundan itibaren başlayacak. Açılış öncesi ise onlarca kayak sever bugün Palandöken’de mevsimin ilk kayağını yaparak sezona “merhaba” dedi.
Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan kentin Palandöken Dağı'ndaki Palandöken Kayak Merkezi, yeni sezona 1 Aralık Cumartesi günü "merhaba" diyecek. "Kış turizminin parlayan kenti" olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Erzurum, yeni sezonda bu alandaki cazibesiyle çok sayıda turisti ağırlamayı hedefliyor.
Dünyanın en uzun ve en dik pistleri arasında yer alan Palandöken'deki 8'i kolay, 9'u orta düzey, 3'ü ileri düzey, 4'ü de doğal olmak üzere 24 pist, kayak ve snowboard meraklılarına eşsiz keyif yaşatacak. Türkiye'de pistlerin aydınlatılmasıyla gece de kayak yapılan merkezlerden olan Palandöken'de kayakçılar, aileleriyle gece kayağında buluşup eşsiz kent manzarası eşliğinde kayak yapabilecek. Kayakçılar, aydınlatılan Palandöken'deki pistte doğal ve suni kar üzerinde nisan ayının sonuna kadar kayak yapma imkanı bulabilecek.
Kar yağışının en fazla olduğu ve kış mevsiminin en uzun sürdüğü kentlerin başında gelen Erzurum'da, sezon açılışı beklenmeden hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle Palandöken'deki bazı kayak pistleri, suni kar püskürtülerek ve paletli kar aracı snowtrack ile de düzenlenerek sezona hazır hale getiriliyor.
Haftasonu yapılacak açılış töreni öncesi bugün bir grup kayaksever Palandöken'de mevsimin ilk kayağını yaptı. Kayakçılar Palandöken'in yeni sezona hazır olduğunu dile getirdi.

ERZURUM

03 Aralık 2019 Salı

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