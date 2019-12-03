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Palandöken´de sezon açıldı, ilk gün bedava

DHA

KIŞ turizminin kalbi olma yolunda ilerleyen Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi´nde kayak sezonu başladı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi´ne bağlı olarak hizmet veren tesislerde sezonun ilk günü ziyaretçiler ücretsiz ağırlandı.

KIŞ turizminin kalbi olma yolunda ilerleyen Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi´nde kayak sezonu başladı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi´ne bağlı olarak hizmet veren tesislerde sezonun ilk günü ziyaretçiler ücretsiz ağırlandı.
Devlet ve özel sektör işbirliğiyle kurulan kayak merkezleri kış turizmini hareketlendirmeye devam ederken dünyanın önde gelen kayak merkezleri arasında sayılmaya başlayan Erzurum´daki Palandöken Kayak Merkezi´ni de binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor.
Dünyanın en uzun ve en dik pistleri arasında yer alan Palandöken Kayak Merkezi'ndeki 8'i kolay, 9'u orta düzey, 3'ü ileri düzey ve 4'ü de doğal olmak üzere 24 pist, kayak ve snowboard meraklılarını ağırlıyor.
Pistlerinden ikisi slalom yarışları için Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tesciline sahip Palandöken, aynı anda yaklaşık 20 bin kişiye kayak yapma imkânı sunuyor. Türkiye'nin en uzun, dünyanın ise 3'üncü uzunluktaki pistiyle kayak severlere 14 kilometre kesintisiz kayak yapma imkânı sunan Palandöken, acemi, orta düzey ve profesyonel kayakçılar için hazırlanmış pistleriyle de her kesimden kayakçıyı ağırlamaya hazır. Kayak yapmayı bilmeyenler için ise özel kızak pistleri bulunuyor.
Kar yağışının en fazla olduğu ve kış mevsiminin en uzun sürdüğü kentlerin başında gelen Erzurum'da, kar yağışı beklenmeden hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle Palandöken Dağı'ndaki birçok kayak pisti suni kar püskürtülerek sezona hazır hale getiriliyor. Türkiye'de pistlerin aydınlatılarak gece kayağının yapıldığı merkezlerden olan kentte, kayakçılar aileleriyle gece kayağında buluşarak, eşsiz kent manzarasına karşı kayak yapmanın keyfini yaşıyor. Aralık ayının ilk haftasında kayak heyecanının başladığı kentte, kayakçılar, aydınlatılan pistte doğal ve suni kar üzerinde nisan ayının sonuna kadar kayak yapma imkânı bulabiliyor.
Her seviyedeki kayakçıya hitap eden Palandöken, havaalanı ve Erzurum kent merkezine yakınlığıyla da pek çok kayak merkezine göre ziyaretçilere avantajlar sunuyor. Havalimanına 15, kent merkezine ise sadece 5 dakika uzaklıkta olan Palandöken Kayak Merkezi, bu sayede ziyaretçilerine hem kolay ulaşım imkânı hem de kayak dışında şehir merkezindeki Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalan çok önemli tarihi ve kültürel yerleri ziyaret ederek tatillerini zenginleştirme imkanı sağlıyor.
Kış turizminin göz bebeği Palandöken´de tatil yapmanın ayrıcalık olduğunu söyleyen Polat Erzurum Resort Hotel Genel Müdürü Bora Kanber ise "Kayak için Palandöken bulunmaz bir nimet. Erzurum kış sporları merkezi olduğu için burada kayağın dışında isteyen curling, buz hokeyi, buz pateni yapıp şifalı kaplıcalarından faydalanabilir" dedi.
Olimpik sporcu Serdar Deniz ise kayak sezonunun açılmasıyla soluğu Palandöken´de aldıklarını söyledi. Deniz, "Türkiye´de ilk defa Erzurum´da kayacağız bugün. Hava da çok güzel" diye.
Sporculardan Özlem Çarıkçıoğlu da Erzurum´da kayak sezonunun açmaya geldiklerini belirtti. Palandöken´de çok güzel bir kar olduğunu aktaran Çarıkçıoğlu, "Bugün her yer açık ve ücretsiz kaymaya geldik" dedi.
Arkadaşları ile birlikte Palandöken´e çıkan Elif Münire Bağlar ise "Karı çok özlemişiz. Hem kayak yaptık hem de çocuklar gibi eğlendik. Belediyenin tesisleri ücretsiz yapmasına çok sevindik. Burası harika bir yer. Herkesi Erzurum´a bekliyoruz" diye konuştu.

ERZURUM

03 Aralık 2019 Salı

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