Emrah Başsan’dan küfreden taraftara tepki

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Osmanlıspor FK arasında ligin 13. haftasında oynanan mücadelenin ardından Emrah Başsan maç içerisinde kendisine küfür eden taraftara tepki gösterdi.

Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda ligin 13. haftasında oynanan ve mavibeyazlı ekibin 20 üstünlüğü ile sona eren karşılaşmanın ardından Erzurumspor’un başarılı futbolcusu Emrah Başsan kendisine küfür eden bir taraftara maç içerisinde ve maç sonrasında tepki gösterdi.

Maç sonrası takım arkadaşlarının güçlükle sakinleştirdiği Başsan, taraftarın bulunduğu tribüne giderek tribün liderine, "Ben burada sizin için mücadele ediyorum. Bana küfür edebilirsin, bunda bir sorun yok ama anneme küfredemezsin. Kimse anneme küfredemez" diyerek serzenişte bulundu.

Bu tepki sonrası taraftar grubunun üyeleri, Emrah Başsan'dan özür diledi.

ERZURUM 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:42

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