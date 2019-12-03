Sağlık İl Müdürü Bedir: “Hizmetlerimiz artarak devam edecektir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sağlık İl Müdürü Bedir: “Hizmetlerimiz artarak devam edecektir”

İHA

Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, acil sağlık hizmetlerinin 25. yıl dönümü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, "Hizmetlerimiz artarak devam edecektir" dedi.

Sağlık İl Müdürü Bedir: “Hizmetlerimiz artarak devam edecektir”

Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, acil sağlık hizmetlerinin 25. yıl dönümü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, “Hizmetlerimiz artarak devam edecektir” dedi.
Dr. Bedir, Erzurum İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 112 il ambulans servisi ekipleri, olay yerinde yapılan acil müdahaleler ile ağır kış şartlarına rağmen en kısa zamanda hastanın ihtiyacı olan tedaviyi büyük fedakârlıklarla halka sunduğunu belirterek, “Bu derece önemli olan bu hizmetin daha kaliteli şekilde verilmesi 112 ambulans servislerinin hizmetiyle mümkündür. Bu hizmetlerin önemine dikkat çekmek amacıyla Bakanlığımız tarafından her yıl “17 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası’’ olarak kutlanmaktadır. 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği olarak Erzurum il merkezi ve ilçelerinde toplam 78 kara ambulansı (2 tane snowtrack, 5 tane ağır iklim şartlarında kullanılan ambulans, 1 tane obez hastalarımızın naklini sağlamak amacıyla tasarlanmış ambulans ve bir tane de 4 sedyeli ambulans tır) ve 1 tane helikopter ambulans ile ilimizde hizmet sunmaktayız” diye konuştu.
Erzurum ilinde 112 acil sağlık hizmetini, il merkezinde ve ilçelerde bulunan toplam 31 istasyonda ve buralarda çalışmakta olan 400 sağlık personeli ile yürüttüklerini anlatan Dr. Gürsel Bedir, “2019 yılında toplam ulaşılan vaka sayısı 59.519 olarak gerçekleşmiştir. Bu vakaların 1.489 tanesi kadın hastalıkları ve doğum hasta grubu, 239 tanesi yeni doğan hasta grubu, bin 942 tanesi kardiyovasküler hasta grubu acili olup ilgili hastanelere nakli sağlanmıştır. Aynı zamanda 2019 yılında helikopter ambulans ile 38 vaka nakledilmiştir.
2019 yılında snowtrack ile 42; paletli ambulanslarla 325 hastaya ulaşılarak hastaneye nakil edilmiştir. 112 ekibi olarak çalışmalarımızı her daim aksatmadan yürütmekten gurur duyuyoruz. Saygı değer halkımızdan isteğimiz gereksiz çağrılarda bulunmamaları ve trafikte ambulanslarımıza öncelik tanımalarıdır. Böylelikle işimizi daha verimli yaparak onlara daha kaliteli hizmet sunulacaktır.
Kar, kış demeden sarılacak yara nerede ise 112 acil sağlık hizmetleri oradadır” şeklinde konuştu.

ERZURUM

03 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 05:42
  • GÜNEŞ 07:12
  • ÖĞLE 12:09
  • İKİNDİ 14:36
  • AKŞAM 16:57
  • YATSI 18:21
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Valize saklanmış 102 şişe kaçak alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Valize saklanmış 102 şişe kaçak alkol ele geçirildi
Başkan Sunar’dan ilgi özel öğrencilerden sevgi
YEREL HABERLER Başkan Sunar’dan ilgi özel öğrencilerden sevgi
Emrah Başsan’dan küfreden taraftara tepki
YEREL HABERLER Emrah Başsan’dan küfreden taraftara tepki
Karaca: “e-fatura sistemi ile ilgili yeni bir değişiklik yok”
YEREL HABERLER Karaca: “e-fatura sistemi ile ilgili yeni bir ...
Kar durdu, soğuk başladı
YEREL HABERLER Kar durdu, soğuk başladı
Palandöken´de sezon açıldı, ilk gün bedava
YEREL HABERLER Palandöken´de sezon açıldı, ilk gün bedava
Engelli Derneklerinden ortak basın açıklaması Törene katılan engelliler soğuk havada zor anlar yaşadı
YEREL HABERLER Engelli Derneklerinden ortak basın açıklaması Törene ...
Palandöken’de mevsimin ilk kayağı yapıldı Kayak severler sezon açılışı yapılmadan kayağa “merhaba” dediler
YEREL HABERLER Palandöken’de mevsimin ilk kayağı yapıldı Kayak ...
Engelli bireylerin sosyal hayattaki engelleri fotoğraflandı
YEREL HABERLER Engelli bireylerin sosyal hayattaki engelleri ...
Vertigo hastalığında erken teşhis çok önemli
YEREL HABERLER Vertigo hastalığında erken teşhis çok önemli
Engelleri fotoğrafladı
YEREL HABERLER Engelleri fotoğrafladı
Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer: “Hepimiz birer engelli adayıyız”
YEREL HABERLER Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer: “Hepimiz birer ...
Tıkalı burun zayıflamaya engel
YEREL HABERLER Tıkalı burun zayıflamaya engel
Güzelliğin trend şifresi; simon teknik ile altın oran
YEREL HABERLER Güzelliğin trend şifresi; simon teknik ile altın oran
Kış aylarında göbek eriten lahana çayı
YEREL HABERLER Kış aylarında göbek eriten lahana çayı
Erzurum Kalesi ve Saat Kulesi ışıklandırıldı
YEREL HABERLER Erzurum Kalesi ve Saat Kulesi ışıklandırıldı
Aydemir’den engelli sorunlarına AK Yaklaşım vurgusu Aydemir: ‘Davamız insana saygı davasıdır’
YEREL HABERLER Aydemir’den engelli sorunlarına AK Yaklaşım ...
Ağrısız ve iğnesiz saç ekimi
YEREL HABERLER Ağrısız ve iğnesiz saç ekimi
Diş tellerinde şeffaf plak fark oluşturuyor
YEREL HABERLER Diş tellerinde şeffaf plak fark oluşturuyor
Göz altı torbaları yüz ifadesini etkiliyor
YEREL HABERLER Göz altı torbaları yüz ifadesini etkiliyor
Prof. Dr. Ceylan’dan Engelliler Günü mesajı; “Hayat birlikte güzel”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Ceylan’dan Engelliler Günü mesajı; “Hayat ...
CHP’nin “iş istedi kolu kırıldı” diyerek gündeme taşıdığı çocuğun kolunun kırık olmadığı anlaşıldı
YEREL HABERLER CHP’nin “iş istedi kolu kırıldı” diyerek gündeme ...
Erzurum 8. Kariyer ve İstihdam fuarı 5-6 Aralık’ta açılıyor
YEREL HABERLER Erzurum 8. Kariyer ve İstihdam fuarı 5-6 Aralık’ta ...
Erzurum’da kar yerini soğuk havaya bıraktı: Eksi 12 Araç kapıları ve elbiseler buz tuttu
YEREL HABERLER Erzurum’da kar yerini soğuk havaya bıraktı: Eksi ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X