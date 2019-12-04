ETÜ'de "Teknolojide Kadın" toplantısı gerçekleşti

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"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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Ak Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenoğlu Ban ve Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Rektörlük Senato Salon'una geçilerek Wtech (Teknolojide Kadın derneği) yönetim kurulu başkanı Zehra Öney dernek hakkında bilgi veren bir sunum gerçekleştirdi.

Sunumun ardından Erzurumlu kadınların dijital platformlara taşımak ve eticaret yapabilmelerine imkan sağlamak için projeler üretmek üzere Üniversite ve Wtech (Teknolojide Kadın Derneği) arasında protokol imzalanmaya karar verildi.

ERZURUM 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:43

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