ETÜ’de "Savunma Sanayi ve Askeri Kara Araçları" konferans ve söyleşisi gerçekleştirildi

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ETÜ Bilim ve Fikir Topluluğu'nun düzenlediği Mucitparkın sponsor olduğu "Savunma Sanayi ve Askeri Kara Araçları" konulu konferans ve söyleşi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi konferans salonunda düzenlendi.

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ın açılış konuşmasının ardından davetli olarak katılan savunma sanayi mühendisi Hüseyin Said Nursoy, "Savunma Sanayi ve Askeri Kara Araçları" hakkında bilgiler verdi. Askeri araçların temel yapılarından, hava sistemlerinden ve deniz sistemlerinden bahsedildi.

Sunumun sonunda öğrencilere kariyer ve savunma sanayi hakkında bilgiler verildi. Soru ve cevap bölümün ardından program Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak'ın savunma sanayi mühendisi Hüseyin Said Nursoy'a plaket takdimiyle son buldu.

ERZURUM 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:43

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