Erzurum’da 3 Aralık Dünya Engelliler günü etkinlikleri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Erzurum’da 3 Aralık Dünya Engelliler günü etkinlikleri

İHA

Erzurum'da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Erzurum Valiliği, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Erzurum’da 3 Aralık Dünya Engelliler günü etkinlikleri

Erzurum'da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Erzurum Valiliği, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezinde, düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı ile başladı. Program Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan Berna Deligöz’ün Kuran'ı Kerim tilavetiyle devam etti.
Programda ayrıca Erzurum Büyükşehir Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi'nde bulunan engellilerin oluşturduğu Engelli Mehteran Takımının gösterisine yer verildi.
Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum'da yaklaşık 7 bin kişinin evde bakım hizmetlerinden faydalandığını anımsatarak, engellilere yönelik mevzuat düzenlemelerinin denetimini yaptıklarını ifade etti.
Memiş, bir yılda Erzurum'da yapılan sosyal yardımların 450 milyon liranın üzerinde, olduğunu anımsatarak, şunları söyledi:
‘’ Engelli ve özel bireyleri 1015 yıl öncesine kadar sokakta fazla gören İnsanlar bu durumu söylemekten imtina ederlerdi ve özellikle devletin yaptığı özel çalışmalarla herkes kendi bireylerini tamamıyla yaşam içerisine katmaya başladı. Erzurum'da yaklaşık 7 bin kişi evde bakım hizmetlerinden faydalanıyor. Bizim bir yılda Erzurum'da yaptığımız sosyal yardım 450 milyon liranın üzerinde, bu müthiş bir rakam. Devlet, özel bireylerinden, engelli vatandaşlarından veya muhtaç ailelerinden bütçeden kesinti yapamaz. Biz, bizim kapımıza gelen hiçbir vatandaşımızı asla geri çevirmeyeceğiz. Devlet, hırsızlığı, yolsuzluğu, kamu kaynağından peşkeş çekenleri önlesin. Devlet, fakire, fukaraya veya engelliye yardımı nasıl engeller? Böyle bir şey kesinlikle yok."
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de engellilere yönelik hizmetler ile ilgili bilgi paylaşımında bulundu.
Belediye olarak bin civarında araç dağıttıklarını belirten Sekmen, " Yakın bir zamana kadar engelli olmak sanki toplumda ayıpmış, kabahatmiş gibi algılanır ve aileler engelli çocuklarını toplum içerisine çıkarmazlardı, hamdolsun bu anlayış değişti. Artık engelli olmak kabahat ve suç değil, hepimizin karşı karşıya olduğu konumdur. Belediye olarak engelli kardeşlerimizin yaşantılarıyla ilgili önemli çalışmaları yapıyoruz. Hükümetimiz de son 20 yıldır bu alanda küçümsenmeyecek kadar adımlar attı. Belediye olarak yaklaşık bin civarında akülü ve aküsüz araç dağıttık, bunların bakım ve onarımlarını yaptık" dedi.
Konuşmaların ardından Erzurumlu tiyatrocuların gösteriyle devam eden program, engelli çocukların şiir, şarkı ve ney dinletisiyle sona erdi.
Programa, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, kent protokolü, engelli vatandaşlar ile yakınları katıldı.

ERZURUM

04 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:43
  • GÜNEŞ 07:12
  • ÖĞLE 12:10
  • İKİNDİ 14:36
  • AKŞAM 16:57
  • YATSI 18:21
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ETÜ’de "Savunma Sanayi ve Askeri Kara Araçları" konferans ve söyleşisi gerçekleştirildi
YEREL HABERLER ETÜ’de "Savunma Sanayi ve Askeri Kara Araçları" ...
ETÜ'de "Teknolojide Kadın" toplantısı gerçekleşti
YEREL HABERLER ETÜ'de "Teknolojide Kadın" toplantısı gerçekleşti
Şampiyon gibi karşılandı
YEREL HABERLER Şampiyon gibi karşılandı
Başkan Karataş’tan havalimanı tepkisi
YEREL HABERLER Başkan Karataş’tan havalimanı tepkisi
Engelli kardeşlerin hayata tutunma çabası Youtuber kardeşler engel tanımıyor Başkan Orhan, “Her alanda engeller aşılabilir”
YEREL HABERLER Engelli kardeşlerin hayata tutunma çabası Youtuber ...
Atatürk Üniversitesi bilgi sistemleri tek çatı altında toplanıyor
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi bilgi sistemleri tek çatı ...
Valize saklanmış 102 şişe kaçak alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Valize saklanmış 102 şişe kaçak alkol ele geçirildi
Başkan Sunar’dan ilgi özel öğrencilerden sevgi
YEREL HABERLER Başkan Sunar’dan ilgi özel öğrencilerden sevgi
Sağlık İl Müdürü Bedir: “Hizmetlerimiz artarak devam edecektir”
YEREL HABERLER Sağlık İl Müdürü Bedir: “Hizmetlerimiz artarak devam ...
Emrah Başsan’dan küfreden taraftara tepki
YEREL HABERLER Emrah Başsan’dan küfreden taraftara tepki
Karaca: “e-fatura sistemi ile ilgili yeni bir değişiklik yok”
YEREL HABERLER Karaca: “e-fatura sistemi ile ilgili yeni bir ...
Kar durdu, soğuk başladı
YEREL HABERLER Kar durdu, soğuk başladı
Palandöken´de sezon açıldı, ilk gün bedava
YEREL HABERLER Palandöken´de sezon açıldı, ilk gün bedava
Engelli Derneklerinden ortak basın açıklaması Törene katılan engelliler soğuk havada zor anlar yaşadı
YEREL HABERLER Engelli Derneklerinden ortak basın açıklaması Törene ...
Palandöken’de mevsimin ilk kayağı yapıldı Kayak severler sezon açılışı yapılmadan kayağa “merhaba” dediler
YEREL HABERLER Palandöken’de mevsimin ilk kayağı yapıldı Kayak ...
Engelli bireylerin sosyal hayattaki engelleri fotoğraflandı
YEREL HABERLER Engelli bireylerin sosyal hayattaki engelleri ...
Vertigo hastalığında erken teşhis çok önemli
YEREL HABERLER Vertigo hastalığında erken teşhis çok önemli
Engelleri fotoğrafladı
YEREL HABERLER Engelleri fotoğrafladı
Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer: “Hepimiz birer engelli adayıyız”
YEREL HABERLER Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer: “Hepimiz birer ...
Tıkalı burun zayıflamaya engel
YEREL HABERLER Tıkalı burun zayıflamaya engel
Güzelliğin trend şifresi; simon teknik ile altın oran
YEREL HABERLER Güzelliğin trend şifresi; simon teknik ile altın oran
Kış aylarında göbek eriten lahana çayı
YEREL HABERLER Kış aylarında göbek eriten lahana çayı
Erzurum Kalesi ve Saat Kulesi ışıklandırıldı
YEREL HABERLER Erzurum Kalesi ve Saat Kulesi ışıklandırıldı
Aydemir’den engelli sorunlarına AK Yaklaşım vurgusu Aydemir: ‘Davamız insana saygı davasıdır’
YEREL HABERLER Aydemir’den engelli sorunlarına AK Yaklaşım ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X