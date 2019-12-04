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Engelli vatandaşlar yemekte buluştu

İHA

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde özel bakım merkezleri tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle yemek programı düzenlendi.

Engelli vatandaşlar yemekte buluştu

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde özel bakım merkezleri tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle yemek programı düzenlendi.
Palandöken’de bir düğün salonunda gerçekleşen programa Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler (AÇSH) İl Müdürü Cemil İlbaş, AÇSH İl Müdür Yardımcısı Celal Bilen, Erzurum İŞKUR İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Özel Er Huzur Bakım Merkezi Kurucu Müdürü Emrullah Demir, Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Sadullah Efe, Palandöken Otizm Derneği Başkanı Nazan Yaşarbaş, Milli Eğitim Şube Müdürü Musa Dağ, özel bakım merkezi kurumları temsilcileri ve engelliler katıldı.
AÇSH İl Müdürü İlbaş, programda yaptığı konuşmada, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutlayarak, engelliler konusunda farkındalık oluşturmak için bu gibi etkinlikleri düzenlediklerini söyledi.
Engellilerin özel bireyler olduğunu ifade eden İlbaş, ‘’Engellilere yapılan hizmetleri önemsiyoruz, engellilerimizi sadece birgün değil her gün hatırlamalıyız. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri başlığı altında öncelikli hizmetimiz bakıma muhtaç engelli bireyleri, aileden bir bakıcıya engelli bakım ücreti ödenmesi yoluyla, aile ve yakın çevresi içinde bakımının sağlanmasıdır. Engellinin aile ve yakın çevresi içinde bakımının sağlanması mümkün değilse özel ve resmi bakım merkezlerimizde bakım ve koruma hizmeti sunulmaktır. Hali hazırda 3 özel bakım kuruluşlarında hizmet alan toplam 302 engelli ve yaşlıya yatılı bakım hizmeti verilmekte olup 6bin 937 engelli ise evde bakım hizmetinden yararlandırılmaktadır.2019 yılı boyunca verilen Engelli Kimlik Kartı sayısı bin 183 dür. Engelli vatandaşların topluma kazandırılması ve insan haklarının tam ve eşit sağlanması amacıyla, Birleşmiş Milletler tarafından 3 Aralık günü "Uluslararası Engelliler Günü" olarak kabul edilmiştir. Bu çerçevede her yıl çeşitli farkındalık etkinlikleri düzenlenmektedir. Tüm engellilerimizin engelliler gününü kutluyorum’’ dedi.
Etkinliğin sonunda ise engelli vatandaşlar müzik eşliğinde halay çekerek doyasıya eğlendi. İlbaş engellilerle birlikte halay çekerek, onlarla yakından ilgilendi.

ERZURUM

04 Aralık 2019 Çarşamba

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