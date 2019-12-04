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Ameliyattan korkanlar için; ameliyatsız alt-üst göz kapağı estetiği

İHA

Ameliyattan korkanlar için; ameliyatsız alt-üst göz kapağı estetiği

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hakan Yüzer ameliyattan korkanlar için ameliyatsız altüst göz kapağı estetiğini önerdi.
Yüzer, göz kapağı ve çevresinde meydana gelen sıkıntılar nedeni ile zaman içerisinde estetik cerrahi alanında göz kapağı estetiği adı altında yeni nesil bir tedavi yönteminin geliştirildiğini ifade ederek, “Geliştirilen bu tedavi yöntemi sayesinde son derece acısız bir şekilde göz kapağınız ile alakalı tüm sorunların önüne geçebilmek mümkün hale geldi. Üst göz kapağı estetiği, bu noktada önem arz ediyor. Gözün yapısına baktığımız zaman göz kırpma hareketlerinde esas işlev, üst göz kapağına aittir. Ameliyat olmaksızın göz kapağı sorunlarının önüne geçmek, artık Plazma enerjisi sayesinde mümkün hale geliyor. Sorunu kısa süre içerisinde ortadan kaldırmamız için yeterli bir tedavi yöntemi. Göz kapağı estetiği, gözünüzün alt ve üst kısmını çevreleyen kapakların doğuştan ya da sonradan ortaya çıkan etkenler ile yaşadığı sorunlardan kurtulması ya da daha estetik bir görünüme sahip olması için gerçekleştirdiğimiz operasyonlardır. Adından da anlaşılabileceği üzere estetik bir operasyon yöntemidir” dedi.
Dr. Yüzer, göz kapağı operasyonlarında eski dönemde lokal anestezi ve sedasyon adı verilen genel anestezi yöntemleri ile sürecin yürütüldüğünü ancak günümüz teknolojileri sayesinde Plazma Enerjisi kullanılarak lazer ile tedavi sürecine geçmiş bulunduklarını belirterek, “Bu sınıf içerisinde birçok farklı neden sayabiliriz. Hastalarımız, öncelikli olarak estetik kaygılar nedeni ile bu yönteme başvuruyor. Yaşın ilerlemesine bağlı kırışıklıklar, şüphesiz ki bu noktada en önemli detay maddesi. Genelleyecek olursak; Doğuştan gelen üst göz kapağı düşüklüğü, üst göz kapağının işlevini yitirmesi, yaşlılığa bağlı gelişen kırışıklıklar ve sarkmalar, göz çevresinde meydana gelen kırışıklıklar, bu noktada bizlere en çok başvurulan sorunlar. Nitekim lazer göz kapağı estetiği ile bu süreçlerin yönetimi çok daha sağlıklı, çok daha kolay”
Yüzeri Üst ve Alt Göz Kapağı Estetiklerini ise şöyle anlattı:
“Üst Göz Kapağı Estetiği: Göz kapağı alt ve üst kısım olmak üzere iki ayrı doku yapısını bizlere sunar. Üst göz kapağı, genel itibari ile göz ile alakalı tüm işlevleri gerçekleştirir. Hareket eden bir doku olması nedeni ile göz önündedir. Üst göz kapağında meydana gelen sorunların tamamına karşı Plazma Enerjisi tedavisi ile sorunsuz bir şekilde çözüm üretiyoruz. Genel itibari ile; Üst göz kapağında meydana gelen kırışıklık ve sarkmaların giderilmesi, doğuştan gelen ya da sonradan oluşan göz kapağı düşüklüğe bağlı göz kapağının kaldırılması, göz kapağının daha sıkı bir dokuya kavuşması, Plexr Plazma lazer tedavisi ile son derece mümkün hale gelebiliyor. Bu da beraberinde birçok avantaj sağlıyor.
Alt Göz Kapağı Estetiği: Üst göz kapağına nazaran biraz daha küçük bir et dokusu diyebiliriz. İşlevsel olarak da üst kapağa nazaran daha geri planda durabilir. Ancak göz altı kırışıklıkları nedeni ile görüntü olarak da en çabuk etkilenen doku olarak niteleyebiliriz. Tabi ki tedavi yöntemimi ile; Alt göz kapağında meydana gelen kırışıklık ve sarkmaların giderilmesi, doğuştan gelen ya da sonradan oluşan göz kapağı düşüklüğe bağlı göz kapağının kaldırılması, göz kapağının daha sıkı bir dokuya kavuşması, Plazma Enerjisi tedavisi ile mümkün. Göz estetiği konusunda yeni nesil bir tedavi yöntemi olduğunu söyleyebiliriz”
Dr. Yüzer, teknolojinin sunduğu imkanlardan sonuna kadar yararlandıklarını da kaydederek, “Plazma ile lazer göz kapağı estetiği sayesinde çok kısa sürede ağrısız, sızısız bir işlem gerçekleştiriyoruz. Aşamaları inceleyecek olursak öncelikle göz bölgenizin ve çevresinin her ihtimale karşı sürdüğümüz anestezik etkili bir krem ile uyuşmasını sağlıyoruz.(Lokal anestezi ile de işlemi başlatabiliriz.) Uyuşmanın gerçekleşmesi ile birlikte üst ya da alt göz kapağına ya da ikisine birden lazer atışları gerçekleştiriyoruz. Lazer atışları ile birlikte deriniz hızlı bir şekilde buhar haline dönüşüyor ve kısa sürede dökülerek yeni, genç deri dokusu ortaya çıkıyor. Yeni doku ile birlikte sarkmalar, kırışıklıklar ve diğer tüm görsel sorunlar ortadan kalkıyor. Daha sıkı bir doku ortaya çıkıyor. Operasyonumuz ise sadece ve sadece 30 dakikalık bir zaman dilimi içerisinde noktalanıyor. Tabi ki göz kapağının incelenmesine bağlı sorun analizinin ardından birkaç seans uygulama gerekebilir” açıklamalarında bulunud.
Dr. Yüzer, Göz Kapağı Estetiğinin operasyon süreci ise şu sözlerle anlattı:
“Önceliğimiz, her zaman için göz kapağınızı şikayetlerinizden önce analiz etmek. Elde ettiğimiz verilere göre de en doğru tedavi yöntemini en hızlı şekilde uygulamak. Dolayısı ile operasyon sürecinden önce her ne olursa olsun kapsamlı bir analiz ile göz kapaklarının hem görüntü hem de işlevsel anlamda incelenmesi önceliğimiz. Operasyon birçok kişinin merak ile araştırdığı bir operasyon. Dolayısı ile merak ettiğiniz sorulara da cevap vermek önceliğimiz. Klasik yöntemleri bir kenara bırakın. Lazer tedavi sayesinde en ufak bir görsel sorun ve acı hissetmeden istediğiniz görüntüye sahip olabilme şansını yakalıyorsunuz. Genel olarak avantajlarından söz edecek olursak; Cerrahi bir operasyon olmadığından dolayı en ufak bir iz ya da doğallık dışı görüntü ortaya çıkmaz. Uygulanan alan üzerinde etkisini çok kısa bir süre dilimi içerisinde gösterir. Lokal anestezi ya da uyuşturucu krem sayesinde çok kısa sürede uyuşmayı meydana getirebiliyoruz. Ek olarak fazladan en ufak bir cilt çıkarılması sorunu olmaz. Sadece sarkan bölge için operasyon yapılır”

ERZURUM

04 Aralık 2019 Çarşamba

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