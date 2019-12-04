Ormancılık bölümü öğrencileri fidan dikti

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Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksekokulu Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü öğrencileri tarafından fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Okul binasının arkasında bulunan yaklaşık 5 dönümlük arazide gerçekleştirilen fidan etkinliğinde konuşan Oltu Meslek Yüksekokulu Okul Müdürü Doç. Dr. Cavit Yeşilyurt, “Bugün sınırlarımız ötesinde Barış Pınarı adı altında gerçekleştirilen operasyonda şehit düşen ve operasyonu halen sürdüren kahraman mehmetçiklerimizi unutmamak adına Barış Pınarı Hatıra Ormanı adıyla öğrecilerimizle birlikte bu ormanı oluşturduk. Emeği geçen öğrencilerimize ve personelimize teşekkür ederim” dedi.

ERZURUM 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:43

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