Boksun şampiyonları Erzurum’da

Palandöken Büyük Erkekler ve Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası 2327 Aralık tarihleri arasında Erzurum’da yapılacak.
Türkiye Boks Federasyonu faaliyet programında yer alan Büyük Erkekler ve Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Erzurum’un Palandöken ilçesinde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 3 Binlik Buz Arena Salonu’nda yapılacak. 2327 Aralık tarihleri arasında yapılacak olan Palandöken Büyük Erkekler ve Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’na 300’den fazla sporcunun katılacağı bildirildi.
ERZURUM
04 Aralık 2019 Çarşamba
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