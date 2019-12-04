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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Madalya müdavimleri

İHA

Türk kayak tarihinin en köklü kuruluşu Erzurum Kayak Kulubü, yeni sezon için hazırlıklarını tamamladı. Geçen yıl ulusal ve uluslararası yarışmalarda 55 madalya kazanan kulübün sporcuları, bu sezon da bir hayli iddialı. Kulüp Başkanı Atakan Alaftargil, "Yeni sezonda alt yapıdan yetişen sporcularımız sürpriz yapacak" dedi.

Türk kayak tarihinin en köklü kuruluşu Erzurum Kayak Kulubü, yeni sezon için hazırlıklarını tamamladı. Geçen yıl ulusal ve uluslararası yarışmalarda 55 madalya kazanan kulübün sporcuları, bu sezon da bir hayli iddialı. Kulüp Başkanı Atakan Alaftargil, “Yeni sezonda alt yapıdan yetişen sporcularımız sürpriz yapacak” dedi.
Türk kayağına damga vurmuş isimlerden biri olan Atakan Alaftargil’in başkanlığını yaptığı Erzurum Kayak Kulübü’nün sporcuları, son iki sezondur ulusal ve uluslararası tüm yarışlardan madalya kazandı. Özellikle alt yapıya ağırlığın verildiği kulüpte sadece kış sezonunda değil yaz döneminde de verilen eğitimler sayesinde genç yetenekler Türk kayağına kazandırıldı.
HER SEZON ARTIYOR
85’i lisanslı 120 sporcusu ve güçlü teknik kadrosuyla yeni sezon için hazırlıklarını tamamlayan Erzurum Kayak Kulübü, bu yıl da madalya avına çıkacak. Sporcularının 20172018’de 9’u uluslararası 46 madalya, 20182019’da 7’si uluslararası 55 madalya kazandığını anımsatan Başkan Atakan Alaftargil, festival yarışlarında da 13 madalya, snowboard branşında da 8 madalya elde ettiklerini belirtti.
ALT YAPIDAN ÜMİTLİYİZ
Alt yapıya yaptıkları yatırımın karşılığını festival yarışlarında gördüklerini kaydeden Başkan Alaftargil, “Geçen yıl Erzurum, Kayseri ve Bursa’da yapılan yarışlarda genç sporcularımız kendilerini gösterme fırsatı buldu ve 13 madalya ile başarılarını taçlandırdı. Bu yıl da alt yapıdan çok ümitliyiz. Her geçen sezon çok daha büyük ve önemli başarılara imza atmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.
İLERİ DÜZEY EĞİTİM
Bu sezon da alt yapıya ağırlık vereceklerinin altını çizen Başkan Alaftargil şöyle devam etti. “Çok yetenekli sporcularımız var. Her biriyle ayrı ayrı ilgileniyoruz ama alt yapıya ayrı bir önem veriyoruz. Onları geleceğe hazırlamak için yaz kış her dönemi en iyi şekilde değerlendiriyoruz. Bu sezonda ileri düzey kayak eğitimleri için teknik kadromuz ne gerekiyorsa yapacak.”
TÜRK KAYAĞI KAZANACAK
“Bu yıl hem teknik kadromuzu hem de ekipmanlarımızı bir tık daha üst seviyeye çıkardık. Bununla birlikte sporcularımızın rahatı için revize ettiğimiz kulüp binamız bizim ikinci adresimiz. Artarak devam eden başarılarımıza yenilerini eklemek için yönetim ve teknik kadro olarak yeni sezona hazırız. Dediğim gibi alt yapıya verdiğimiz önem ilerleyen süreçte Türk kayağına büyük yetenekler kazandıracak.”
SADECE KAYAK YOK
Öte yandan kayak ve snowboard dışında bir dizi etkinliğe de imza atan Erzurum Kayak Kulübü bu yıl kış eğitim kampı da düzenleyecek. Hazırlayacakları kardan mağaralar (Igloo) ile sporculara farklı bid deneyim yaşatacaklarını ifade eden Başkan Alaftargil, dağcılık faaliyetleriyle birlikte kar voleybolu ile tırmanış etkinlikleri düzenleyeceklerini söyledi.
HEP ZİRVEDELER
Bu arada Erzurum Kayak Kulübü sporcuları yaz dönemi içinde Kaçkarlar da düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı tırmanışına katılırken, temel eğitim kamplarında da hazır bulundu. 18 Mart ve 29 Ekim’de Palandöken tırmanışları gerçekleştiren sporcular, 23 Temmuz’da da zirve tırmanışında yer aldı. Spor tırmanışı yarışmasında da Ebubekir Gölleroğlu 3’üncü olarak kulübüne madalya kazandırdı.

ERZURUM

04 Aralık 2019 Çarşamba

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