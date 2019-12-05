Erzurum’da kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor

Erzurum'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı zemini kapladı. Güne beyaz örtü ile uyanan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünü temizledi. Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, cadde ve yollarda kar temizleme çalışması yaptı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars ve Iğdır'da, aralıklı kar yağışı devam ediyor. Erzurum'da soğuk hava nedeniyle kentin ara sokakları ve kaldırımlar buzla kaplandı, binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu Bölgesinin genelinde havanın parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı yağışlı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri öğle saatlerine kadar, Erzurum ve güneyi ile Erzincan çevrelerinde ise gece saatlerine kadar devam edeceği, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile yer yer pus yaşanacak. Yetkililer, bölgede olumsuz hava koşulları sebebiyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkati ve tedbirli olmasını istedi.

ERZURUM 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:44

GÜNEŞ 07:13

ÖĞLE 12:10

İKİNDİ 14:36

AKŞAM 16:57

YATSI 18:21

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