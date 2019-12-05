Öğrencilere sınavlar öncesi şiirli şarkılı motivasyon

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Öğrencilere sınavlar öncesi şiirli şarkılı motivasyon

İHA

Erzurum'da Oltu Meslek Yüksekokulu öğrencileri, sınavlar öncesi şiir ve müzik dinletisiyle stres attılar, sınavlara daha iyi konsantre oldular.

Öğrencilere sınavlar öncesi şiirli şarkılı motivasyon

Erzurum'da Oltu Meslek Yüksekokulu öğrencileri, sınavlar öncesi şiir ve müzik dinletisiyle stres attılar, sınavlara daha iyi konsantre oldular.
Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksekokulu öğrencileri, sınavlar öncesi şiir ve müzik dinletisiyle stres attılar. Yüksekokul müdürü Doç. Dr. Cavit Yeşilyurt, “Okulumuzun organize ettiği şiir ve müzik dinletisi Atatürk Üniversitesi’nde; Hüseyin Yurttaş hocamız ve ekibiyle öğrencilerimize güzel bir şiir ve müzik dinletisi programı düzenledik. Çok güzel programdı. İnşallah bunların tekrarı olacak. Oltu’da artık sosyal faaliyetler gelenek haline geldi, her hafta bir sosyal faaliyetimiz var. Ama biz bu programa doyamadık. Öğrencilerimizi sosyal faaliyetlere doyurmaya çalışıyoruz” dedi.
Öğrenciler ise yapılan programdan son derece memnun kaldıklarını ve sınavlar öncesi çok güzel stres attıklarını belirttiler
Yönetmenliğini Erhan Mutlugün’ün yaptığı programda birbirinden güzel söylenen şarkılar ve okunan şiirlerle öğrenciler keyifli saatler geçirdiler.

ERZURUM

05 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:44
  • GÜNEŞ 07:13
  • ÖĞLE 12:10
  • İKİNDİ 14:36
  • AKŞAM 16:57
  • YATSI 18:21
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Oltu’da kar sevinci
YEREL HABERLER Oltu’da kar sevinci
Erzurum’da kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor
YEREL HABERLER Erzurum’da kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor
Çakır: “Yapılması gereken zararı minimize etmektir”
YEREL HABERLER Çakır: “Yapılması gereken zararı minimize etmektir”
Başkan Orhan semt pazarında Başkan Orhan; “Esnafımız başımızın tacıdır”
YEREL HABERLER Başkan Orhan semt pazarında Başkan Orhan; “Esnafımız ...
Gıdı sarkmasına artık sorun değil
YEREL HABERLER Gıdı sarkmasına artık sorun değil
Saç ekiminde doğru zamana dikkat
YEREL HABERLER Saç ekiminde doğru zamana dikkat
Diş eti problemlerini ihmal etmeyin
YEREL HABERLER Diş eti problemlerini ihmal etmeyin
BB Erzurumspor - Bursaspor maçının ardından Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak: “Türkiye kupası tabii ki önemli ama bizim için lig daha önemli” BB Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri: “Kadro derinliğimiz hem ligi hem kupayı götürebilecek boyutta”
YEREL HABERLER BB Erzurumspor - Bursaspor maçının ardından Bursaspor ...
Milletvekili Kamil Aydın'dan "Erzurum Havalimanı" açıklaması Kamil Aydın, Erzurum Havalimanında sefer iptalleri yaşandığını söyledi, sorunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istedi
YEREL HABERLER Milletvekili Kamil Aydın'dan "Erzurum Havalimanı" ...
B.B. Erzurumspor - Bursaspor: 4-2
YEREL HABERLER B.B. Erzurumspor - Bursaspor: 4-2
Türkiye Kupası: BB Erzurumspor: 4 - Bursaspor: 2 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Türkiye Kupası: BB Erzurumspor: 4 - Bursaspor: 2 (Maç ...
CriDuChat Sendromlu çocukların sesi bu sefer Gazi Üniversitesi oldu
YEREL HABERLER CriDuChat Sendromlu çocukların sesi bu sefer Gazi ...
Minik öğrenciler, fotoğraf sergisinde Rektör Çomaklı ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Minik öğrenciler, fotoğraf sergisinde Rektör Çomaklı ...
ETÜ - SİTODED İşbirliği Protokolü
YEREL HABERLER ETÜ - SİTODED İşbirliği Protokolü
ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak’tan hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak’tan hayırlı olsun ...
Bağımsız değerlendiriciler görevlendirilecek
YEREL HABERLER Bağımsız değerlendiriciler görevlendirilecek
Bilkent Erzurum Lisesi dünya birincilerini çıkardı
YEREL HABERLER Bilkent Erzurum Lisesi dünya birincilerini çıkardı
17 Farklı Üniversiteden 173 Katılımcı ATAVET’te buluştu
YEREL HABERLER 17 Farklı Üniversiteden 173 Katılımcı ATAVET’te ...
Yakutiye Anadolu Lisesi’nde anlamlı program
YEREL HABERLER Yakutiye Anadolu Lisesi’nde anlamlı program
Madalya müdavimleri
YEREL HABERLER Madalya müdavimleri
Boksun şampiyonları Erzurum’da
YEREL HABERLER Boksun şampiyonları Erzurum’da
Ormancılık bölümü öğrencileri fidan dikti
YEREL HABERLER Ormancılık bölümü öğrencileri fidan dikti
Potada empati buluşması
YEREL HABERLER Potada empati buluşması
Bu hastalık erkeklerin korkulu rüyası
YEREL HABERLER Bu hastalık erkeklerin korkulu rüyası
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X