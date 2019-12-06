B.B.Erzurumspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

B.B.Erzurumspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı

İHA

B.B.Erzurumspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı

TFF 1.Lig’de B.B.Erzurumspor, Pazar günü deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
B.B.Erzurumspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Erkan Sözeri, yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra 5’e 2 ve dar alan çalışması, taktik ağırlıklı çalışma yaptı.
MaviBeyazlı kafile bugün öğleden sonra hava yoluyla Adana’ya geçerek Cumartesi günü yapacağı ter antrenmanının ardından kampa girecek.

ERZURUM

06 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 05:45
  • GÜNEŞ 07:14
  • ÖĞLE 12:11
  • İKİNDİ 14:36
  • AKŞAM 16:57
  • YATSI 18:21
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum'un 'kırmızı periler diyarı' tescillendi
YEREL HABERLER Erzurum'un 'kırmızı periler diyarı' tescillendi
Erzurum’lu Emrah Edebiyat Müze Kütüphanesi ışıklandırıldı
YEREL HABERLER Erzurum’lu Emrah Edebiyat Müze Kütüphanesi ...
Fibroderms ile vücut çatlaklarına son
YEREL HABERLER Fibroderms ile vücut çatlaklarına son
Vücuttaki lekelere dikkat
YEREL HABERLER Vücuttaki lekelere dikkat
İki şehrin "Cağ Kebabı” tartışması Erzurum ve Artvin arasında Cağ Kebabı polemiği “Cağ Kebabını biz bulduk biz meşhur ettik kimseye vermeyiz”
YEREL HABERLER İki şehrin "Cağ Kebabı” tartışması Erzurum ve Artvin ...
İnternetten alınan lensler sağlığı bozulabilir
YEREL HABERLER İnternetten alınan lensler sağlığı bozulabilir
ETSO’nun girişimcilik söyleşileri, istihdam fuarına renk kattı
YEREL HABERLER ETSO’nun girişimcilik söyleşileri, istihdam fuarına ...
Sağlık çalışanları döner sermaye ücretlerinin iyileştirilmesini istedi
YEREL HABERLER Sağlık çalışanları döner sermaye ücretlerinin ...
AK Parti iktidarında Meclisteki kadın sayısı arttı AK Parti MKYK üyesi ve Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban: “Kadın özne haline geldi”
YEREL HABERLER AK Parti iktidarında Meclisteki kadın sayısı arttı AK ...
Muhtar Vural’ın acı günü
YEREL HABERLER Muhtar Vural’ın acı günü
Atatürk Üniversitesi, Kariyer ve İstihdam Fuarındaki yerini aldı
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi, Kariyer ve İstihdam Fuarındaki ...
Vali Memiş’ten BB Erzurumspor’a tatlı ziyaret
YEREL HABERLER Vali Memiş’ten BB Erzurumspor’a tatlı ziyaret
Yakutiye Belediyesi karla mücadelede yoğun mesai başlattı
YEREL HABERLER Yakutiye Belediyesi karla mücadelede yoğun mesai ...
Erzurum’da Kadınlar; Dünya Kadın Hakları Günü için bir araya geldi
YEREL HABERLER Erzurum’da Kadınlar; Dünya Kadın Hakları Günü için ...
Pasinler Belediyesi karla mücadele ediyor
YEREL HABERLER Pasinler Belediyesi karla mücadele ediyor
Bu fuarda iş var Erzurum’da bulunan 36 bin işsiz vatandaş, 8’inci Kariyer ve İstihdam Fuarı'na akın etti Erzurum Valisi Okay Memiş: “Bu kente bir gram emeği olmayıp, kente değer katan insanların moralini bozmaya kimsenin hakkı yok” Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen: “Bütün arzumuz üretimi, istihdamı artırmak”
YEREL HABERLER Bu fuarda iş var Erzurum’da bulunan 36 bin işsiz ...
Vali Memiş: “Tek derdimiz istihdam sağlamak”
YEREL HABERLER Vali Memiş: “Tek derdimiz istihdam sağlamak”
Veteranlar eksi 5 derecede engelliler için koştu
YEREL HABERLER Veteranlar eksi 5 derecede engelliler için koştu
Aşk mı yoksa takıntı mı? Onu gerçekten seviyor muyum?
YEREL HABERLER Aşk mı yoksa takıntı mı? Onu gerçekten seviyor muyum?
DAP İdaresi bölgede üretimi desteklemeye devam ediyor
YEREL HABERLER DAP İdaresi bölgede üretimi desteklemeye devam ediyor
Genç cildin ve sağlıklı vücudun anahtarı; Kollajen
YEREL HABERLER Genç cildin ve sağlıklı vücudun anahtarı; Kollajen
Ciltte oluşan lekelerin sebepleri ve tedavi yöntemleri
YEREL HABERLER Ciltte oluşan lekelerin sebepleri ve tedavi ...
Erzurum’da kış gecelerinin vazgeçilmezi: Tel helvası Fasıl eşliğinde tel helvası çekilmesi renkli görüntülere sahne oldu
YEREL HABERLER Erzurum’da kış gecelerinin vazgeçilmezi: Tel ...
Öğrencilere sınavlar öncesi şiirli şarkılı motivasyon
YEREL HABERLER Öğrencilere sınavlar öncesi şiirli şarkılı motivasyon
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X