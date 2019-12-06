B.B.Erzurumspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TFF 1.Lig’de B.B.Erzurumspor, Pazar günü deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

B.B.Erzurumspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Erkan Sözeri, yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra 5’e 2 ve dar alan çalışması, taktik ağırlıklı çalışma yaptı.

MaviBeyazlı kafile bugün öğleden sonra hava yoluyla Adana’ya geçerek Cumartesi günü yapacağı ter antrenmanının ardından kampa girecek.

ERZURUM 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:45

GÜNEŞ 07:14

ÖĞLE 12:11

İKİNDİ 14:36

AKŞAM 16:57

YATSI 18:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.