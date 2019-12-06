B.B.Erzurumspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı

TFF 1.Lig’de B.B.Erzurumspor, Pazar günü deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
B.B.Erzurumspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Erkan Sözeri, yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra 5’e 2 ve dar alan çalışması, taktik ağırlıklı çalışma yaptı.
MaviBeyazlı kafile bugün öğleden sonra hava yoluyla Adana’ya geçerek Cumartesi günü yapacağı ter antrenmanının ardından kampa girecek.
ERZURUM
06 Aralık 2019 Cuma
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