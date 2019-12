Albayrak: Dördüncü çeyrekte koyduğumuz yüzde 5 hedefini yakalayacağız

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Son 4 çeyrektir negatif olan toplam iç talebin büyümeye katkısı, yeniden pozitife döndü ve yüzde 1,1'lik pozitif katkı ortaya koydu. Dördüncü çeyrekte 2020'de koyduğumuz yüzde 5 hedefini, son çeyrekler itibarıyla yakalayacağımızı görüyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Türkiye için Değişim Başlıyor, Erzurum İş Dünyası Buluşması'na katıldı. Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın konferans salonunda iş insanlarına hitap eden Bakan Albayrak, eylül ayında başlattıkları değişim ve dönüşümü anlatmak için tura çıktıklarını, Erzurum'un da 7'nci durakları olduğunu söyledi. Her hafta en az 2 ile gittiklerini belirten Albayrak, iş dünyasıyla sohbet ederek, sorunları görüştüklerini kaydetti. Türkiye ekonomisinin her alanda büyük potansiyele sahip olduğunu belirten Albayrak, 17 yılda bu potansiyeli zaman zaman arzu ettikleri şekilde harekete geçirdiklerini; ancak son dönemde karşı karşıya kalınan saldırı ve sınamalar nedeniyle kesintiye uğradığını vurguladı. Bakan Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve milletin desteği ile son 6 yıldır saldırıları boşa çıkardıklarını söyledi.

'YILIN ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE POZİTİF İVME YAKALANDI'

Ülke açısından önemli ve verimli gelişmelerin olduğu haftayı geride bıraktıklarını anlatan Bakan Albayrak, şöyle konuştu:

"Pazartesi günü üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı. Çeyreklik bazda başardığımız pozitif büyümenin yanı sıra yıllık bazda da pozitif büyümeye geçtik. 2019 için bu yılın ilk yarısında felaket senaryosu çizenler vardı. 'Türkiye batacak' diye bütün bunları yanıltacak performansla inşallah gerek uluslararası birçok kurum ve kuruluş, büyüme tahminlerini pozitif yönde revize etmek durumunda kaldı. Ekonomimiz bu yılın üçüncü çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre 0,95 oranında pozitif büyüme kaydetti. Son 4 çeyrektir negatif olan toplam iç talebin büyümeye katkısı, yeniden pozitife dönmüş oldu ve yüzde 1,1'lik pozitif katkı ortaya koydu. Son 3 çeyrektir yine negatif olan sanayi sektörünün katkısı yılın üçüncü çeyreğinde 0,3 oranında pozitif ivme yakaladı. Son çeyreğe ilişkin öncü göstergelere baktığımızda ekonomik aktivitedeki toparlanma eğiliminin daha da artarak ilerlediğini görüyoruz. Mevsimsellikten arındırılmış endeksler, bütün kapasite kullanım, şunu gösteriyor ki dördüncü çeyrekte Allah'ın izniyle 2020'de koyduğumuz hedef var ya yüzde 5; son çeyrekler itibarıyla yüzde 5'i yakalayacağımızı görüyoruz. Öncü rakamlar onu gösteriyor."

'YÜZDE 5'LİK HEDEFİMİZE EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ'

Salı günü kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklandığını ve beklentilerine paralel olarak hafif baz etkisi yükselmesi gördüklerini ancak eylül ayında yıl sonu için belirledikleri yüzde 12'lik enflasyon hedefinin rahat gerçekleşeceğini vurgulayan Bakan Albayrak, şunları söyledi:

"Kasım ayı enflasyonu 10,55 seviyesini gördü. Geçen senenin aynı ayına göre 11 puanlık düşüş oldu. TÜFE yüzde 40 seviyelerindeydi 4,3 seviyesine geriledi. Enflasyondaki düşüş, faizler düşmeye başladı. 5 ay öncesine kadar faizlerdeki iyileşmenin ne kadar aşağı indiğini görüyoruz. Tüketici, üretici fiyatlarındaki baskılar yavaş yavaş inmeye başladı. Bu maliyetleri rahatlatan bir sürece girdi. Kurda sağlanan istikrar. 1 sene önce dolara güvenenlerin halini sormak lazım. Bugün aynı şekilde dolara güvenenlerin halini seneye bir kere daha konuşacağız. Hiç merak etmeyin; Türk lirasına, Türkiye'ye güvenenler, bu manada 'Son 1,5 yılda içeriden, dışarıdan saldırılar' dediğimiz zaman 'Ne alakası var Türkiye saldırıya falan maruz kalmadı' diyerek inanmıyorlardı. Olağan şüpheliler itiraf edince saldırı olup olmadığını anladık. Tüm bu saldırılara rağmen 6 yıldır yaşananlara rağmen bu istikrarlı süreç enflasyon, faiz ve kurda, gıda fiyatlarında kış mevsiminin dalgalanmalara karşı alınan tedbirlerle birlikte tüm detayları göz önüne aldığımızda yılı yüzde 12 enflasyonun seviyesi altında kapatacağımız bir iklime doğru ilerliyoruz. Büyümede olduğu gibi enflasyonda da yeni ekonomi programı kapsamındaki yüzde 5'lik hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz."

'İHRACAT 165 MİLYAR DOLARI GEÇTİ'

Konuşmasında, dış ticaret verilerini de değerlendiren Albayrak, "Kasım ayında ihracatımız 16,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylelikle ihracatımız 11 ayda geçen senenin 11 ayına göre yüzde 2'ye yakın artışla 165 milyar doların üzerine çıktı. Geçen sene yılın 11 ayında 52,2 milyar dolar olan dış ticaret açığı, yüzde 52 oranında düşerek, 25 milyar dolar seviyesine geriledi. 11 ayda ihracatın ithalatı karşılama oranı, geçen sene yüzde 75 iken bu yıl yüzde 87, son 2 aylık ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 86,9'a ulaştı. Diyorlar ya 'Türkiye, üretiyor, üretmiyor' diye. İşte bunun en güzel örneği ihracatın artarak ithalatın düştüğü üretim odaklı modele doğru gittiğimizin en güzel göstergesi. Eylül ayı itibarıyla uzun yıllar sonra ihracatçı şirket sayısı, ithalatçı sayısını geçti. İhracatın üretimin daha etkin bir şekilde gözlemleneceği döneme giriyoruz" dedi.

Bakan Albayrak, ayrıca Et ve Süt Kurumu'ndan alacağı olan çiftçilere 145 milyon lira ödeme yaptıklarını hatırlatarak, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüştüklerini ve yıl sonuna kadar 500 milyon liraya yakın ödeme yapacaklarını söyledi.

Bakan Albayrak'ın konuşmasından sonra toplantıda basına kapalı bölüme geçildi. Albayrak, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Lütfü Yücelik ile toplantıya katılan iş dünyası temsilcilerinin sorularını cevaplandırdı.



