Erzurum’da Kış Turizm Kongresi düzenlenecek

Birinci Uluslararası Kış Turizm Kongresi için İl Kültür ve Turizm Müdür Cemal Almaz ile görüşen Turizm Fakültesi Dekanı Hasan Gürbüz Kongrenin 1921 Aralık’ta Atatürk Üniversitesi Uygulama Otelinde gerçekleşeceğini duyurdu.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Gürbüz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz'ı makamında ziyaret etti.

Bu yıl birincisi düzenlenecek Uluslararası Kış Turizm Kongresi için çalışmalarda bulunan Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Gürbüz ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Çavuş, Turizm Fakültesi Uygulama Otelinde 1921 Aralık tarihleri arasında yapılacak olan kongre için, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz ile bir araya geldi.

ERZURUM 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:45

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