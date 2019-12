Bakan Albayrak ETSO’da konuştu: “Ekonomiye yönelik tüm saldırılar boşa çıktı”

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ETSO) düzenlenen Türkiye İçin Değişim Başlıyor / Erzurum İş Dünyası Buluşması’nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019’u yüzde 12 enflasyon rakamının altında kapatacaklarını söyledi.

ETSO’da düzenlenen toplantıya, Bakan Albayrak’ın yanı sıra, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Prof. Dr. Recep Akdağ ve Selami Altınok, Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın ile bazı STK’ların başkanları ve iş insanları katıldı.

AÇIŞ KONUŞMASINI BAŞKAN YÜCELİK YAPTI

Toplantının açış konuşmasını ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik yaptı. Konuşmasında, ülke ekonomisinde son dönemde yaşanan gelişmelere değinen Başkan Yücelik, cari işlemlerin bu yıl ilk kez fazla verdiğini ve 12 aylık cari işlemler fazlasının 5.9 milyar ulaştığını belirterek, bunun gelecek adına umut verici olduğunu söyledi. Aynı şekilde enflasyon rakamlarının ve faizlerin de düşüş seyrinde olduğunu kaydeden Başkan Yücelik, bu durumun reel sektör açısından çok önemli olduğunu ve ekonomide çarkların daha hızlı dönmesini sağlayacağını dile getirdi. Yılın ilk yarısındaki daralmaya rağmen büyüme rakamlarının 3. çeyrekte pozitife geçtiğini belirten Başkan Yücelik, üretim odaklı desteklerle büyümenin aynı şekilde artarak devam edeceğine inandıklarını vurguladı.

“BU TÜRBÜLANSI OMUZ OMUZA VERİP ATLATALIM”

Konuşmasında, “Türkiye Barış Pınarı Harekatı’nda nasıl hedefe kilitlendiyse, ekonomide de aynı şekilde hedefe kilitlenmemiz lazım” diyen ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik şunları söyledi; “Sıkıntılı süreçte kamu bankalarımız çok ciddi destekler verdi. Ama bunların daha da artması lazım Üretimi artıramadığımız zaman istihdam sorununu nasıl çözeceğiz. Biz daha önceki dönem başlatılan istihdam seferberliğinde elimizden geldiğince destek vermeye çalıştık. Sadece şirketimiz 500 kişi istihdam etti. Ama bu dönem arzu ettiğimiz gibi destek veremiyoruz. Çünkü çarklar istediğimiz gibi dönmedi. Çarkların dönmesini sağlamamız lazım.”

Ekonomideki istikrar için verdikleri çabalarından dolayı Bakan Albayrak’a teşekkür eden ve olumlu gelişmelerin artarak sürmesini beklediklerini belirten Başkan Yücelik, “Mevduatımız Dolara, Euro’ya çevrilmesin, üç kuruş az kazanın ama Türk Lirası kazansın Bu şekilde hep birlikte bu türbülansı elbirliği ile omuz omuza verip atlatalım” diye konuştu.

BAKAN ALBAYRAK; “EKONOMİYE YÖNELİK TÜM SALDIRILAR BOŞA ÇIKTI”

Başkan Yücelik’in ardından konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da, Türkiye'nin ekonomiye yönelik düzenlenen tüm saldırıları boşa çıkardığını ifade ederek, "Yılı yüzde 0,5'in üzerinde 1'e yakın büyüme rakamıyla kapatırız. Faizler düşmeye başladı, enflasyonda baskılar yavaş yavaş inmeye başladı. Türkiye tüm saldırıları boşa çıkardı. Kurda sağlanan istikrar sonrası bir sene önce dolara güvenenlerin şimdiki halini merak ediyorum. Bugün yine aynı şekilde dolara güvenenlerin halini seneye bir daha konuşacağız. Hiç merak etmeyin Türk Lirası'na güvenenler bu istikrarlı süreci yaşayacak” dedi.

Her gün iki ili ziyaret ettiğini belirten Bakan Albayrak şunları söyledi; “Burada hakikaten istiyoruz ki iş dünyamızla sizlerle oturup konuşalım ve sizleri dinleyelim. Gittiğimiz illerde ülkemizin ekonomisine yönelik sizlerin önerilerini alalım. Türkiye’nin değişimi özelinde özellikle gündemdeki meselelerinizin yanında ülkemizin ekonomisine dair öneri alalım. Bu değişim dönüşümün faydalarını sizlerle paylaşalım. Malumunuz ülkemiz ekonominin her alanında büyük bir potansiyele sahip bir ülke. Son 17 yılda bu potansiyeli zaman zaman harekete geçirsek de ülkemizin karşı karşıya kaldığı sınamalarla bu süreçler dönem dönem kesintiye uğradı. Son 6 yıldır Gezi'yle başlayan olaylar, darbe girişimi, terör olaylarıyla Türkiye fiili bir savaş altında bıraktı. Özellikle son dönemdeki tüm bu ekonomik saldırılar da dahil olmak üzere tüm bu saldırmalarla başa çıktı. Artık yeni bir dönem Türkiye ekonomisini harekete geçirme zamanı. Türkiye’nin potansiyelini bir daha kesintiye uğramayacak şekilde harekete geçirmeye çalışacağız. Erzurum, bizim bir ve beraber olduğumuz zaman kenetlendiğimiz zaman neler yapabileceğimizi en iyi bilen kentlerden birisi. Büyük ve güçlü Türkiye ideali için omuz omuza kilitleniyoruz. Erzurum ekonomisini geliştirmek için valimiz ve milletvekillerimiz ile konuştuk. Yeni sanayi bölgesi ve Tekstilkent ile ilgili biz hepsine destek vermenin taahhüdünü veriyoruz. Destek ve para bizden yeter ki siz bunları bitirin” şeklinde konuştu.

“YILI YÜZDE 12 ENFLASYON RAKAMININ ALTINDA KAPATACAĞIZ”

Bakan Albayrak, tüm detaylar göz önünde bulundurulduğunda yılı yüzde 12 enflasyon rakamının altında kapatacaklarını belirterek “Ülkemiz açısında önemli verimli gelişmelerin olduğu haftayı geride bıraktık. Çeyreklik bazda pozitif büyümeden sonra yıllık bazda da pozitif büyümeye geçtik. 2019 yılı için felaket senaryoları vardı. Bütün bunları yanıltacak şekilde çalışıyoruz. Ekonomimiz yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,95 oranında büyüme kaydetti. Son dört çeyrekte negatif olan toplam iş talebinin büyümeye katkısı üçüncü çeyrekte yeniden pozitife dönmüş oldu ve yüzde 1.1’lik pozitife katkı vermiş oldu. Son üççeyrektir yine negatif olan sanayi sektörünün katkısı yine üçüncü çeyrekte yine pozitife dönerek 0,3 oranında pozitif bir ivme yakaladı. 2019 yılı son çeyreğine ilişkin öncü göstergelere baktığınız da ekonomik aktivite de ki toparlanma eğiliminin daha da artarak ilerlediğini görüyoruz. Mevsimsellikten arındırılırmış endeksler şunu gösteriyor ki dördüncü çeyrekte biz yüzde 5’i yakalayacağız. Tüm bunun yanında ekonomik güven endeksleri yüzde 81,9’ken 84,6’ya çıktı. Kasım ayı itibariyle yüzde 91,3 seviyesine çıktı. Yine ikinci çeyrekte 46,7’deydi piyano endeksi. Üçüncü çeyrekte 48.2, Kasım'da 48.5’e, şimdi ise yüzde 50’lik kritik eşiği aşma seviyesine geldi. Tüm bunlar sadece son çeyrekte daha da ileri taşıdığımızda yılı yüzde 1 seviyesine çıkarmaya çalışıyoruz. Kaynakları verimli şekilde kullanarak bu ivmenin artmasını bekliyoruz” dedi.

Pazartesi günü açıklanan büyüme rakamlarından sonra Salı günü de enflasyon rakamlarının açıkladığını hatırlatan Bakan Albayrak şöyle devam etti; “Enflasyonda beklentilerimize paralel olarak Kasım ayında hafif baz etkisi yükselmesini de gördük. Eylül ayı itibari ile koyduğumuz yüzde 12’lik enflasyon hedefinin çok daha rahat şekilde geçekleşeceği noktada Kasım ayı 10.55 seviyesini gördü. Geçen yılın aynı ayına göre 11 puanlık bir düşüşü gördük. TÜFE yüzde 40 seviyelerindeydi yüzde 4 seviyesine geriledi. Enflasyondaki düşüş 35 aya kadar faizlerdeki iyileşmenin aşağıya nasıl indiğini görüyoruz. Tüketici fiyatlarında üretici fiyatlarında tüm bu fiyatlar üzerindeki baskılar yavaş yavaş dinmeye başladı bu da maliyetleri ciddi şekilde rahatlatıyor. Bunların yanında kurda sağlanan istikrar var. Bir sene önce dolara güvenenlerin şimdiki halini sormak lazım Bugün yine aynı şekilde dolara güvenenlerin halini seneye bir daha konuşacağız. Hiç merak etmeyin Türk Lirası'na güvenenler bu istikrarlı süreci yaşayacak. Tüm detayları göz önüne aldığımızda yılı yüzde 12 enflasyon seviyesinin altında kapatacağımızı düşünüyorum.”

Toplantının basına açık bölümünde konuşmasını tamamlayan Bakan Albayrak’a ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik ziyaretinin anısına bir plaket ve Erzurum’a özgü gümüş işlemeli Oltu Taşı bir tespih hediye etti. Toplantının basına kapalı bölümünde ise ETSO Başkan Yücelik’le birlikte sahnede kalan Bakan Albayrak katılımcıların sorularını cevaplandırdı.

Bakan Albayrak Erzurum’daki programının ardından Ağrı’ya geçti.

