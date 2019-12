Palandöken'in zirvesinde nefes kesen sezon açılışı

DÜNYANIN sayılı kış turizm merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, aydınlatılmış pistlerinde meşaleli kayak, ledli adam, kar motoru gösterisi ve İmera'nın konseri ile sezona 'merhaba' dedi. Avrupa'nın en uzun pistine sahip olduğu belirtilen Palandöken Kayak Merkezi'ne geçen yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce turistin gelmesi bekleniyor.

Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken, her yıl olduğu gibi bu yıl da muhteşem bir açılışa ev sahipliği yaptı. İçişleri eski Bakanı AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altunok, Vali Okay Memiş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in de katıldığı gece, gün boyu dağda görev yapan snow track operatörlerinin gösterisiyle başladı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 9 dereceye düştüğü gecede, karda adeta drift yapan operatörler, pistleri nasıl hazır hale getirdiklerini sergiledi. Palandöken'in 2 bin 900 rakımında ellerinde meşalelere bekleyen led ışıklı adamlar ve kayakçılar, katılımcıların alkışları arasında tek sıra halinde açılışın yapıldığı alana geldi. Kayakçılar ellerindeki meşalelerle 'Ejder 3200' yazısını ateşledi. Kayakçıların şov yaptığı geceyi, zirvede atılan havai fişek gösterileri aydınlattı. Geceye katılan davetliler, çalan müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi.

EJDER 3200 MÜJDESİ

Palandöken'de bir sezon açılışını daha gerçekleştirmenin sevinci içinde olduklarını söyleyen Vali Okay Memiş, hedeflerinin geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 1 milyon turist olduğunu belirtti. Vali Memiş, "Bu sene pistlerin tamamını yeniledik ve genişlettik. Yedi ayrı pist oluşturduk. Uzun süredir kapalı olan Ejder 3200 pistin tesisatını tamamladık. Dünyanın en değerli ve en önemli profesyonel pisti olan Ejder 3200 pistinde tamamlayarak kayak severlerin hizmetine açtık. Palandöken'de toplam pist uzunluğu 100 kilometreye ulaştı. Palandöken, kayak sporları açısından dünyanın en önemli merkezlerinden birisidir. Dünyada hava limanına 10 dakika uzaklıkta olan bir kayak merkezi daha yok. Arama kurtarması, sağlık ekibi ve tam donanımlı pistleri ve tesisleri ile sezonu başlattık. Herkesi Palandöken'e davet ediyoruz" diye konuştu.

`PALANDÖKEN KÜLFETİN NİMETE DÖNÜŞTÜĞÜ YERDİR´

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de Palandöken ise kayak merkezinin, Erzurum'un sahip olduğu en özel ve en kıymetli gelişim potansiyellerinden biri olduğunu söyledi. Kış mevsiminin ve karın insanların karşısına külfet olarak çıktığını, Erzurum'da bu külfetin nimete dönüştürülmesi hayalinin ise, Palandöken Kayak Merkezi sayesinde kurulmaya başlandığını belirten Sekmen, "Bu hayal ki; Palandöken'in dünya çapında bir kayak merkezi haline gelmesini sağlamış ve Erzurum sayılı kış turizm merkezleri arasına girmeyi başarmıştır. 2011 Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları ve 2017 EYOF sayesinde bilinirlik düzeyini artıran Palandöken Kayak Merkezi, ev sahipliği yaptığı uluslararası organizasyonlar, yarışlar ve yarışmalar sayesinde, kış sporlarının merkezi haline de gelmiştir. Tabi yatırımlarımız devam edecek; kış turizmi başta olmak üzere, kültür, tarih, termal, inanç, kongre, fuar, sağlık, yayla ve doğa sporları gibi turizmin bütün çeşitleriyle Erzurum'u dünya vitrinine taşıyacağız. Bunun yanında şehrimize yatırımcı markaların gelmesini de sağlayacağız. Kısacası Erzurum'u turizmin gözbebeği haline getirecek ve turizmi Erzurum'da çok ciddi boyutlarda katma değer üretir hale getireceğiz" dedi.

Aşkale ilçesinden Palandöken'e yöresel kıyafeti ehramla gelen Mürüvvet Gündüz de torunları ile açılışa katıldı. Eğlenen gençlere zaman zaman eşlik eden Gündüz, torunlarının üşümemesi için onlara termosta getirdiği çayı verdi. Palandöken'e ilk kez çıktığını belirten Mürüvvet Gündüz, "Gençler çok şanslı. Bizim zamanımızda kar sefa değil, cefaydı" ifadelerini kullandı.



