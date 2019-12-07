20 yıllık esnaf Talip Kocaman 10 yıldır kendini iyiliğe adadı

Erzurum’da 20 yıldır esnaflık yapan ve 10 yıldır sosyal farkındalık oluşturmak için uğraşan Talip Kocaman, sosyal farkındalık afişleriyle etrafındaki insanların dikkatini çekip gündem hakkında bilgiler veriyor.

Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Gez mahallesinde bulunan büfesinin, cephesini ve duvarlarını afişlerle süsleyen 20 yıllık esnaf Talip Kocaman, özellikle üniversite öğrencilerinde olumlu tepkiler alıyor. Hayvanlar için mama toplayan, Organ bağışı için çağrıda bulunan, Çocuk İstismarını önlemek için fikirler sunan ve Kadına yönelik Şiddetin durması için sosyal farkındalık mesajları veren Talip Kocaman, çevresinden de takdir topluyor.

‘Askıda kedi, köpek maması’ adlı afişiyle insanlardan kedi ve köpek maması bağışı kabul eden Esnaf Kocaman, “Ben para yardımı kabul etmiyorum, insanların akıllarında bir şüphe oluşturmamak için, acaba bu parayı mama alımında kullandı mı, kullanmadı mı, soruları oluşmasın diye, bu sebeple insanlardan mama getirmelerini istiyorum. Bağışlanan paketleri satar mı acaba şüphesi oluşmasın diye dahi, paketlerin ağızlarını açmalarını söylüyorum. Erzurum’da kış şartlarında eksi 20 30 derecelerde dışarıda yaşayan hayvanlar var. Ben ihtiyaçlarını görebildiğim kadar görüyorum ancak yetişemiyorum” dedi.

Yakınlarının başına gelmeden, kimse organ bağışının önemini anlayamıyor diyen Kocaman, "Başımıza bir iş gelmeden, hayatta ve sağlıklıyken organlarımızı bağışlayalım" çağrısında bulundu. ‘Organ bağışı hayat kurtarır’ başlıklı afişiyle insanları bilinçlendiren Kocaman, Organ bağışının günah olmadığına dair ilgili mercilerin Diyanet’in bu konuda bir çok açıklaması olduğunu ve bir insanın belki de 10 insana hayat olabileceğini söyledi.

Ermeni Soykırımı ile ilgili ise, “Soykırımı yapan Ermeniler değil, Ermeni Çeteleridir” diyen Kocaman, Erzurum’da atalarının, dedelerinin zulme uğradığını, eziyet ve işkenceler gördüğünü söyledi. Erzurum Konaklı köyünden Talip Kocaman, “Konaklı köyünde yaşayan Türk Müslümanların katledildiğini biliyorum. Bu üzücü tarih gençlerimizin, dikkatini çekiyor” şeklinde konuştu.

‘Kadına Şiddete Hayır’ sloganını camekanından indirmeyen 40 yaşındaki esnaf, Münevver Karabulut cinayetinden itibaren, kadın cinayetleri konusunda çok hassas olduğunu belirten Kocaman, özellikle son zamanlarda Şule Çet, Ceren Özdemir gibi kadın cinayetlerine kurban giden kadınlar için sesini duyurmaya çalışıyor.

Kadın, erkek, herkesin, camekanlarını çekip sosyal medya hesaplarından paylaştığını ve bu duyarlılıktan dolayı kendisine teşekkürler edildiğini söyleyen Talip Kocaman, “Şiddete uğrayan yada uğramayan herkes bu konuda duyarlı olmaya başladı. Kadınlar biz Allah’ın emaneti. Şiddet erkeğe yakışan bir iş değil. Kadın gün içinde erkeğin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Ben kadına şiddet uygulayan insanların akıl hastası olduğunu düşünüyorum. Devletten isteğim şiddet uygulayan insanların akıl hastanelerinde tedavi altına alınmaları” dedi.

En çok can yakan Çocuk İstismarı için ise ‘Çığlık atmayı öğretmek yetmez, Çocuk İstismarına Hayır’ sloganıyla hadım fikrinin meclis gündemine gelmesini isteyen Talip Kocaman, “Sosyal mecralarda görülen istismar olaylarını aile psikolojisini olumsuz etkilediğini belirtti. Çocuklarımızın rahat bir şekilde dışarıda oynayabilmeleri için meclis gündeminde hadım konusunun görüşülmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Afişlerle sosyal sorumluluk ve farkındalığa kendini adayan Talip Kocaman son olarak “Erzurum’da bir konser tertip etmesini temenni ediyorum. Konsere gelecek dinleyicilerin bilet yerine, kedi, köpek mamasıyla içeri girmelerini istiyorum. Getirilen mamaların ihtiyaç sahiplerine dağıtımını konser sonrası yapmayı istiyorum” dedi.

Kendine, Haluk Levent’i idol alan Talip Kocaman’ın en büyük isteği ise Haluk Levent ile tanışmak.

ERZURUM 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 05:46

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