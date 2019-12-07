Göz kapak problemlerine dikkat

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Göz kapak problemlerine dikkat

İHA

Göz kapak problemlerine dikkat

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Diren Çelik, yıllar içinde yer çekiminin etkisi ile kaş bölgesinin çökmesi, üst göz kapaklarında birikmeye neden olduğunu belirterek, “Yanak bölgesinin sarkması ise alt göz kapağının altında bulunan desteğin kaybına ve oluklaşma, torbalanma gibi sorunların oluşmasına yol açmaktadır. Bu sorunların kalıcı olarak çözümü ancak ameliyatla mümkündür” dedi.
Op. Dr. Diren Çelik, dolgu ve botoks gibi uygulamalar göz kapağı için kısmi çözümler sunmakla birlikte, birçok hasta operasyon ile kesin çözümü tercih ettiğini ifade ederek, “Sadece üst göz kapağı ameliyatı yapılacak ise lokal anestezi uygun olacaktır. Fakat alt göz kapağı ameliyatı için sedasyon veya genel anestezi gereklidir. Genel anestezi altında yapılacak ameliyatlar için, ameliyat öncesinde 6 saat boyunca su, yemek ve sigara kullanılmaması gerekmektedir. Ameliyat saatinde ise hasta, yatağında yapılan ilacın verdiği rahatlıkla ameliyathaneye indirilir ve operasyon tamamlanır” diye konuştu.
Üst göz kapağı ameliyatında çoğunlukla fazla derinin alınmasının yeterli olacağını dile getiren Op. Dr. Diren Çelik, açıklamasını şöyle sürdürdü; “Bazı hastalarda ise deri ile birlikte fazla olduğu tespit edilen yağlar da alınır.
Alt göz kapağı ameliyatlarında asıl problem torbalanma ise ve cilt gevşekliği veya sarkması görülmüyorsa göz kapağı iç kısmından operasyon tamamlanır (transkonjunktival blefaroplasti). Cilt gevşekliği ve sarkması var ise fazla cildin gerilerek alınması gerektiğinden, kirpiklerin hemen altından yapılan girişim ile operasyon tamamlanır.
Ameliyat sonrasında bir miktar şişlik olması kaçınılmazdır. Bu şişlik bir hafta içerisinde geçer. Daha sonraki dönemde ise aylar içerisinde nihai halini alır. Göz kapağı ameliyatlarından kısa bir süre sonra izlerin görünmez hale geldiğini fark edebiliriz.
Sonuç olarak, zor olmayan bu sürecin sonunda, arzu edilenden daima daha iyi bir sonuca ulaşılmış olur.”

ERZURUM

07 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:46
  • GÜNEŞ 07:15
  • ÖĞLE 12:11
  • İKİNDİ 14:36
  • AKŞAM 16:57
  • YATSI 18:21
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kariyer ve İstihdam Fuarı'nda iş umudu
YEREL HABERLER Kariyer ve İstihdam Fuarı'nda iş umudu
20 yıllık esnaf Talip Kocaman 10 yıldır kendini iyiliğe adadı
YEREL HABERLER 20 yıllık esnaf Talip Kocaman 10 yıldır kendini ...
Palandöken'in zirvesinde nefes kesen sezon açılışı
YEREL HABERLER Palandöken'in zirvesinde nefes kesen sezon açılışı
Palandöken’de meşaleli sezon açılışı
YEREL HABERLER Palandöken’de meşaleli sezon açılışı
Mobbing ile Mücadele Derneği'nden açık çağrı "Ne işyerinde ne de başka bir yerde şiddet ve tacize sıfır tolerans"
YEREL HABERLER Mobbing ile Mücadele Derneği'nden açık çağrı "Ne ...
Eczacılık Fakültesinde geleneksel beyaz önlük giydirme töreni gerçekleşti
YEREL HABERLER Eczacılık Fakültesinde geleneksel beyaz önlük ...
MÜSİAD ve Aziziye Belediyesi işbirliği ile bölgede bir ilke imza atılacak Türkiye’ye örnek olacak proje: “Biyokütle Enerji Destekli Jeotermalli Domates Serası Projesi”
YEREL HABERLER MÜSİAD ve Aziziye Belediyesi işbirliği ile bölgede ...
Engelliler doyasıya eğlendi
YEREL HABERLER Engelliler doyasıya eğlendi
Bakan Albayrak’tan Büyükşehir Belediyesi’ne ziyaret
YEREL HABERLER Bakan Albayrak’tan Büyükşehir Belediyesi’ne ziyaret
Bakan Albayrak ETSO’da konuştu: “Ekonomiye yönelik tüm saldırılar boşa çıktı”
YEREL HABERLER Bakan Albayrak ETSO’da konuştu: “Ekonomiye yönelik ...
Alaeddin Yavaşca ile bir ömür
YEREL HABERLER Alaeddin Yavaşca ile bir ömür
Erzurum’da Kış Turizm Kongresi düzenlenecek
YEREL HABERLER Erzurum’da Kış Turizm Kongresi düzenlenecek
Bakan Albayrak, Ulu Cami'de cuma namazını kıldı Bakan Albayrak, Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulundu
YEREL HABERLER Bakan Albayrak, Ulu Cami'de cuma namazını kıldı Bakan ...
Belediyelerin gülümseten kar diyaloğu
YEREL HABERLER Belediyelerin gülümseten kar diyaloğu
Bakan Albayrak'tan Erzurum esnafına ziyaret Bakan Albayrak'a sevgi seli: "Babaya selam söyle"
YEREL HABERLER Bakan Albayrak'tan Erzurum esnafına ziyaret Bakan ...
Albayrak: Dördüncü çeyrekte koyduğumuz yüzde 5 hedefini yakalayacağız
YEREL HABERLER Albayrak: Dördüncü çeyrekte koyduğumuz yüzde 5 ...
Bakan Albayrak: “Bir sene önce dolara güvenenlerin şimdiki halini sormak lazım” Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: “Yılı yüzde 12 enflasyon seviyesinin altında kapatacağımızı düşünüyorum” “Türkiye’nin potansiyelini bir daha kesintiye uğramayacak şekilde harekete geçirmeye çalışacağız”
YEREL HABERLER Bakan Albayrak: “Bir sene önce dolara güvenenlerin ...
Neden yüzümüz kızarır?
YEREL HABERLER Neden yüzümüz kızarır?
Çatlaklar ve kırışıklar artık dert değil
YEREL HABERLER Çatlaklar ve kırışıklar artık dert değil
Takıntılar başarıyı olumsuz etkiliyor
YEREL HABERLER Takıntılar başarıyı olumsuz etkiliyor
Tarımda Sessiz Müttefiğimiz: Toprak
YEREL HABERLER Tarımda Sessiz Müttefiğimiz: Toprak
B.B.Erzurumspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER B.B.Erzurumspor, Adana Demirspor maçının ...
Erzurum'un 'kırmızı periler diyarı' tescillendi
YEREL HABERLER Erzurum'un 'kırmızı periler diyarı' tescillendi
Erzurum’lu Emrah Edebiyat Müze Kütüphanesi ışıklandırıldı
YEREL HABERLER Erzurum’lu Emrah Edebiyat Müze Kütüphanesi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X