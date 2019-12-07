Lamina ile daha güzel gülüşler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Lamina ile daha güzel gülüşler

İHA

Lamina ile daha güzel gülüşler

Diş Hekimi Denizhan Uzunpınar, diş beyazlatma işleminin bilinen diş temizliğinden farklı bir tedavi yöntemi olduğunu belirterek, "Ofis ortamında Işın ile hekiminiz tarafından yapılan bir estetik tedavi yöntemidir" dedi.
Tek seansta beyaz dişlere sahip olabileceğini ancak Diş Hekimlerinin genelde beyazlatmayı ev tipi beyazlatma ile desteklediğini anlatan Diş Hekimi Denizhan Uzunpınar, "Bunun için de size özel plaklar üretilir ve hekiminiz tarafından belirlenen süre boyunca kullanırsınız. Etkili ve uzun süreli tedavi için evofis tipini birlikte kullanmayı öneriyoruz" diye konuştu.
Genç bir görünüm için porselen laminaların hazırlanan dişlerin ölçüsü alındıktan sonra laboratuvarda özel olarak hekimin ve hastanın belirlediği formda dişler mumdan hazırlandığını dile getiren Diş Hekimi Denizhan Uzunpınar, "Bu dişler hastanın ağzında tek tek denenir ve nasıl durduğu gösterilir. Bu prova işlemi için hazırlanmış olan mumdan dişler hastanın ve hekimin ortak onayından geçtikten sonra, onaylanan formun aynısının porselen hali yapılır. Bu yöntem sayesinde mum üzerinde hastanın ya da hekimin arzu ettiği değişiklikler yapılabilir ve porselen istenen haline gelmiş, mükemmel gülüş yakalanmış olur. Sonuç olarak hasta bu tedavinin sonucunda nasıl bir görünüme kavuşacağını bilir" diye konuştu.
Porselen laminaların ön dişlerdeki aralıkların kapatılmasında, çarpma sonucu oluşan kırıkların tedavisinde kullanıldığını söyleyen Diş Hekimi Denizhan Uzunpınar, daha sonra şunları kaydetti; "Ayrıca diş beyazlatma yönteminin yeterli olmadığı aşırı koyu renkli dişlerde ve çürük olması ya da çapraşıklık nedeniyle porselen kaplanması gereken durumlarda da uygulanır. Bu teknik sayesinde istenen boy, renk ve formda dişler hazırlamak mümkün oluyor. Herkese uygulanabilmekle beraber çene bozuklukları, tırnak yeme, kalem ısırma gibi alışkanlıklar sonucu ileri derecede diş eti tahribatlarının mevcut olduğu durumlarda uygulanmaz."

ERZURUM

07 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:46
  • GÜNEŞ 07:15
  • ÖĞLE 12:11
  • İKİNDİ 14:36
  • AKŞAM 16:57
  • YATSI 18:21
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Afgan ve Suriyeli çocuklar için uyum eğitimi
YEREL HABERLER Afgan ve Suriyeli çocuklar için uyum eğitimi
Vali Okay Memiş, “Bugün itibariyle efsane Palandöken Kayak Merkezi’mizde sezon açılışımızı gerçekleştirdik" Palandöken yeni sezona merhaba dedi
YEREL HABERLER Vali Okay Memiş, “Bugün itibariyle efsane Palandöken ...
Palandöken’de kayak sezonu açıldı
YEREL HABERLER Palandöken’de kayak sezonu açıldı
Kronik ağrı depresyona sürüklüyor
YEREL HABERLER Kronik ağrı depresyona sürüklüyor
Göz kapak problemlerine dikkat
YEREL HABERLER Göz kapak problemlerine dikkat
Kariyer ve İstihdam Fuarı'nda iş umudu
YEREL HABERLER Kariyer ve İstihdam Fuarı'nda iş umudu
20 yıllık esnaf Talip Kocaman 10 yıldır kendini iyiliğe adadı
YEREL HABERLER 20 yıllık esnaf Talip Kocaman 10 yıldır kendini ...
Palandöken'in zirvesinde nefes kesen sezon açılışı
YEREL HABERLER Palandöken'in zirvesinde nefes kesen sezon açılışı
Palandöken’de meşaleli sezon açılışı
YEREL HABERLER Palandöken’de meşaleli sezon açılışı
Mobbing ile Mücadele Derneği'nden açık çağrı "Ne işyerinde ne de başka bir yerde şiddet ve tacize sıfır tolerans"
YEREL HABERLER Mobbing ile Mücadele Derneği'nden açık çağrı "Ne ...
Eczacılık Fakültesinde geleneksel beyaz önlük giydirme töreni gerçekleşti
YEREL HABERLER Eczacılık Fakültesinde geleneksel beyaz önlük ...
MÜSİAD ve Aziziye Belediyesi işbirliği ile bölgede bir ilke imza atılacak Türkiye’ye örnek olacak proje: “Biyokütle Enerji Destekli Jeotermalli Domates Serası Projesi”
YEREL HABERLER MÜSİAD ve Aziziye Belediyesi işbirliği ile bölgede ...
Engelliler doyasıya eğlendi
YEREL HABERLER Engelliler doyasıya eğlendi
Bakan Albayrak’tan Büyükşehir Belediyesi’ne ziyaret
YEREL HABERLER Bakan Albayrak’tan Büyükşehir Belediyesi’ne ziyaret
Bakan Albayrak ETSO’da konuştu: “Ekonomiye yönelik tüm saldırılar boşa çıktı”
YEREL HABERLER Bakan Albayrak ETSO’da konuştu: “Ekonomiye yönelik ...
Alaeddin Yavaşca ile bir ömür
YEREL HABERLER Alaeddin Yavaşca ile bir ömür
Erzurum’da Kış Turizm Kongresi düzenlenecek
YEREL HABERLER Erzurum’da Kış Turizm Kongresi düzenlenecek
Bakan Albayrak, Ulu Cami'de cuma namazını kıldı Bakan Albayrak, Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulundu
YEREL HABERLER Bakan Albayrak, Ulu Cami'de cuma namazını kıldı Bakan ...
Belediyelerin gülümseten kar diyaloğu
YEREL HABERLER Belediyelerin gülümseten kar diyaloğu
Bakan Albayrak'tan Erzurum esnafına ziyaret Bakan Albayrak'a sevgi seli: "Babaya selam söyle"
YEREL HABERLER Bakan Albayrak'tan Erzurum esnafına ziyaret Bakan ...
Albayrak: Dördüncü çeyrekte koyduğumuz yüzde 5 hedefini yakalayacağız
YEREL HABERLER Albayrak: Dördüncü çeyrekte koyduğumuz yüzde 5 ...
Bakan Albayrak: “Bir sene önce dolara güvenenlerin şimdiki halini sormak lazım” Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: “Yılı yüzde 12 enflasyon seviyesinin altında kapatacağımızı düşünüyorum” “Türkiye’nin potansiyelini bir daha kesintiye uğramayacak şekilde harekete geçirmeye çalışacağız”
YEREL HABERLER Bakan Albayrak: “Bir sene önce dolara güvenenlerin ...
Neden yüzümüz kızarır?
YEREL HABERLER Neden yüzümüz kızarır?
Çatlaklar ve kırışıklar artık dert değil
YEREL HABERLER Çatlaklar ve kırışıklar artık dert değil

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X