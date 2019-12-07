Erzurum’dan 11 ayda 25.4 milyonluk ihracat

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Erzurum’dan 11 ayda 25.4 milyonluk ihracat

İHA

Erzurum’dan 11 ayda 25.4 milyonluk ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM) Kasım ayı Erzurum ihracat verilerini paylaştı. Erzurum’dan Kasım ayında 2 milyon 428 bin dolar, 2019 yılının 11 aylık bölümünde ise 25 milyon 420 bin dolar tutarında ihracat yapıldı. İl ihracat değeri sıralamasında bölge illeri içinde 6’ıncı sıradaki yerini korurken, ihracat değeri bölge payı yüzde 3.37 olarak gerçekleşti.
ERZURUM 2019 OCAK KASIM
2019 yılının 11 aylık sürecinde ilden en fazla değerde ihracatın yapıldığı dönem 3.3 milyon dolarla mayıs ayı olarak belirlendi. İlden ocak ayında 1.3 milyon, şubat ayında 1.8 milyon, mart ayında 2.2 milyon, nisan ayında 2.4 milyon, mayıs ayında 3.3 milyon, haziran ayında 1.5 milyon, temmuz ayında 2.6 milyon, ağustosta 2.3 milyon, eylülde 2.7 milyon, ekimde 2.5, kasımda 2.4 milyon dolarlık ihracat kaydedildi.
KASIM AYI BÖLGESEL İHRACAT DEĞERLERİ VE ERZURUM
TİM verileri üzerinden DOSİAD Araştırma Merkezince gerçekleştirilen analize göre, Kasım 2019 döneminde Erzurum’dan 2.4 milyon, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinden 3.1 milyon, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinden 13,4 milyon, Doğu Anadolu Bölgesinden ise 66,7 milyon dolarlık ihracat yapıldı.
OCAK KASIM DÖNEMİ BÖLGESEL İHRACAT DEĞERLERİ VE ERZURUM
Bu yılın Ocak Kasım ayları bütününde Erzurum’dan 25 milyon 420 bin dolar, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinden 39 milyon 54 bin dolar, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinden 136 milyon 654 bin dolar, Doğu Anadolu Bölgesinden 752 milyon 959 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Erzurum’un Kasım ayı bölge ihracat değeri payı yüzde 3.63 oldu.
ERZURUM’UN BÖLGESEL İHRACAT PAYLARI
Erzurum’un Kasım ayında kaydettiği ihracat değeri KUDAKA istatistik Bölgesinde yüzde 76,88, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 18,06, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 3,63; 11 aylık ihracat değeri ise KUDAKA istatistik Bölgesinde yüzde 65,08, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 18,60, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 3,37’lik pay oluşturdu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
DOSİAD analizlerine göre Doğu Anadolu Bölgesinden ocak ayında 54,2 milyon, şubat ayında 60,2 milyon, mart ayında 76,3 milyon, nisan ayında 74,1 milyon, mayıs ayında 83,0 milyon, haziran ayında 48,6 milyon, temmuz ayında 74,1 milyon, ağustosta 57,8 milyon, eylülde 80,8 milyon, ekimde 76.8, kasımda 66.7 milyon dolarlık ihracat kaydedildi.
KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
DOSİAD analizlerine göre Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinden ocak ayında 10,5 milyon, şubat ayında 11,9 milyon, mart ayında 11,3 milyon, nisan ayında 11,5 milyon, mayıs ayında 14,9 milyon, haziran ayında 9,8 milyon, temmuz ayında 12,5 milyon, ağustosta 10,7 milyon, eylülde 15,6 milyon, ekimde 14,1 milyon, kasımda 13.4 milyon dolarlık ihracat yapıldı.
KUDAKA BÖLGESİ
DOSİAD analizlerine göre, KUDAKA İstatistik Bölgesinden ocak ayında 3,5 milyon, şubat ayında 3.8 milyon, mart ayında 3,8 milyon, nisan ayında 4,0 milyon, mayıs ayında 4,7 milyon, haziran ayında 2,4 milyon, temmuz ayında 3,2 milyon, ağustosta 2,7 milyon, eylülde 3,7 milyon, ekimde 3,7 milyon, kasımda 3.1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.
EKİM AYI İHRACAT DEĞERİ BÖLGE İLLERİ DAĞILIMI
Erzurum Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde kasım ayı ve ocak kasım ayları kapsamında ihracat değeri yüksekliği bakımından 6’ıncı sırada yer aldı. Kasım ayında Malatya’dan 32,8 milyon, Elazığ’dan 14.3 milyon, Iğdır’dan 7.3 milyon, Van’dan 2,7 milyon, Ağrı’dan 2,6 milyon, Erzurum’dan 2.4 milyon dolarlık ihracat kaydedildi.
BÖLGE İLLERİ 10 AYLIK İHRACAT DEĞERİ DAĞILIMI
Bu yılın ocak kasım ayları kapsamında Malatya’dan 345,8 milyon, Elazığ’dan 198,1 milyon, Iğdır’dan 65,0 milyon, Van’dan 42,8 milyon, Ağrı’dan 30,2 milyon, Erzurum’dan 25,4 milyon, Erzincan’dan 13,2 milyon, Muş’tan 5.6 milyon, Bitlis’ten 5,0 milyon, Ardahan’dan 1.8 milyon, Bingöl’den 987.4 bin, Kars’tan 404.3 bin, Tunceli’den 228,9 bin, Hakkari’den ise 17,8 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

ERZURUM

07 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:46
  • GÜNEŞ 07:15
  • ÖĞLE 12:11
  • İKİNDİ 14:36
  • AKŞAM 16:57
  • YATSI 18:21
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Cağ kebabı kimin?' tartışması Erzurumluları kızdırdı 
YEREL HABERLER 'Cağ kebabı kimin?' tartışması Erzurumluları ...
Afgan ve Suriyeli çocuklar için uyum eğitimi
YEREL HABERLER Afgan ve Suriyeli çocuklar için uyum eğitimi
Lamina ile daha güzel gülüşler
YEREL HABERLER Lamina ile daha güzel gülüşler
Mini gastrik bypass ile kilo vermeye başlayın
YEREL HABERLER Mini gastrik bypass ile kilo vermeye başlayın
Vali Okay Memiş, “Bugün itibariyle efsane Palandöken Kayak Merkezi’mizde sezon açılışımızı gerçekleştirdik" Palandöken yeni sezona merhaba dedi
YEREL HABERLER Vali Okay Memiş, “Bugün itibariyle efsane Palandöken ...
Palandöken’de kayak sezonu açıldı
YEREL HABERLER Palandöken’de kayak sezonu açıldı
Kronik ağrı depresyona sürüklüyor
YEREL HABERLER Kronik ağrı depresyona sürüklüyor
Göz kapak problemlerine dikkat
YEREL HABERLER Göz kapak problemlerine dikkat
Kariyer ve İstihdam Fuarı'nda iş umudu
YEREL HABERLER Kariyer ve İstihdam Fuarı'nda iş umudu
20 yıllık esnaf Talip Kocaman 10 yıldır kendini iyiliğe adadı
YEREL HABERLER 20 yıllık esnaf Talip Kocaman 10 yıldır kendini ...
Palandöken'in zirvesinde nefes kesen sezon açılışı
YEREL HABERLER Palandöken'in zirvesinde nefes kesen sezon açılışı
Palandöken’de meşaleli sezon açılışı
YEREL HABERLER Palandöken’de meşaleli sezon açılışı
Mobbing ile Mücadele Derneği'nden açık çağrı "Ne işyerinde ne de başka bir yerde şiddet ve tacize sıfır tolerans"
YEREL HABERLER Mobbing ile Mücadele Derneği'nden açık çağrı "Ne ...
Eczacılık Fakültesinde geleneksel beyaz önlük giydirme töreni gerçekleşti
YEREL HABERLER Eczacılık Fakültesinde geleneksel beyaz önlük ...
MÜSİAD ve Aziziye Belediyesi işbirliği ile bölgede bir ilke imza atılacak Türkiye’ye örnek olacak proje: “Biyokütle Enerji Destekli Jeotermalli Domates Serası Projesi”
YEREL HABERLER MÜSİAD ve Aziziye Belediyesi işbirliği ile bölgede ...
Engelliler doyasıya eğlendi
YEREL HABERLER Engelliler doyasıya eğlendi
Bakan Albayrak’tan Büyükşehir Belediyesi’ne ziyaret
YEREL HABERLER Bakan Albayrak’tan Büyükşehir Belediyesi’ne ziyaret
Bakan Albayrak ETSO’da konuştu: “Ekonomiye yönelik tüm saldırılar boşa çıktı”
YEREL HABERLER Bakan Albayrak ETSO’da konuştu: “Ekonomiye yönelik ...
Alaeddin Yavaşca ile bir ömür
YEREL HABERLER Alaeddin Yavaşca ile bir ömür
Erzurum’da Kış Turizm Kongresi düzenlenecek
YEREL HABERLER Erzurum’da Kış Turizm Kongresi düzenlenecek
Bakan Albayrak, Ulu Cami'de cuma namazını kıldı Bakan Albayrak, Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulundu
YEREL HABERLER Bakan Albayrak, Ulu Cami'de cuma namazını kıldı Bakan ...
Belediyelerin gülümseten kar diyaloğu
YEREL HABERLER Belediyelerin gülümseten kar diyaloğu
Bakan Albayrak'tan Erzurum esnafına ziyaret Bakan Albayrak'a sevgi seli: "Babaya selam söyle"
YEREL HABERLER Bakan Albayrak'tan Erzurum esnafına ziyaret Bakan ...
Albayrak: Dördüncü çeyrekte koyduğumuz yüzde 5 hedefini yakalayacağız
YEREL HABERLER Albayrak: Dördüncü çeyrekte koyduğumuz yüzde 5 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X