Atatürk Üniversitesi’nde göç ve uyum ele alındı

Erzurum Valiliği İl Göç İdaresi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Atatürk Üniversitesi Toplumsal Araştırmalar Merkez Müdürlüğünce Göç ve Uyum programı düzenlendi.

Atatürk Üniversitesi Mavi Salonda gerçekleşen ve Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın ev sahipliği yaptığı etkinliğe, TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Ak Parti Milletvekili Selami Altınok, İl Göç İdaresi Müdürü Haşim Özcan, Erzurum Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, Atatürk Üniversitesi Toplumsal Araştırmalar Merkez Müdürü Prof. Dr. Mevlüt Özben ile STK, vakıf ve dernek temsilcileri, akademisyenler ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını Toplumsal Araştırmalar Merkezinin danışma kurulu üyelerinden Erzurum Milletvekili Selami Altınok yaptı. Konuşmasında Türkiye’nin “açık kapı” politikasının önemine değinen Altınok, Türkiye’nin 783.562 km2 den ibaret olmadığını, yüzyıllarca birlikte yaşadığımız kardeşlerimiz için bir “gönül coğrafyası” olduğunun altını çizdi. Ekmeğimizi paylaşmanın insani değerine dikkat çeken Selami Altınok, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Cumhuriyeti Devletinin büyük ve lider ülke konumuna gelmesindeki rolüne de vurgu yaptı ve ekledi: Biz büyük bir milletiz, gereğini yaparız, yapmalıyız...” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

“Kapılarımızı Açıp Gönüllerimizi Kapatıyoruz”

Toplumsal Araştırmalar Merkez Müdürü Prof. Dr. Mevlüt Özben ise dünyanın kuşatıcı bir korku atmosferinden geçtiğini, ekonomik krizler, savaşlar, terörizm ve küresel ölçekte gerçekleşen göçlerle baş etmenin kolay olmadığını ifade etti. Özben sözlerini şöyle sürdürdü: İçimize kadar sokulmuş olan bu “başkalıkla” nasıl yaşanacağı basit bir sorun değil. Kulağa garip gelecek ama uyumun kendisi bir sorun olarak çıkıyor karşımıza. Çünkü uyumu engelleyen, zorlaştıran sosyolojik gerçeklikler var. Mültecilere olumsuz bakışın sorumlusu çoğunlukla önyargılardır” dedi.

“Yabancı düşmanlığı” ve içinden çıkılmaz, baş edilemez boyutlara ulaşan önyargıların insanın içindeki kusurlu yanından kaynaklandığını belirten Prof. Dr. Özben: “Bu yüzden, “yabancı düşmanlığı tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır aslında. Sadece kapılarımızı açıp gönüllerimizi açmadığımız insanlar bizim için daimi ötekilerdir. Ötekilik de, uyumu güçleştiren en önemli unsurdur. Coğrafyamızda meydana gelen olumsuz olaylar nedeniyle milyonlarca insana kucak açan bu necip millet, tüm dünyaya insanlık dersi vermiştir. Bu vesileyle, göç etmek zorunda kalan insanların uyumlarını kolaylaştıran vatandaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyor, gerçekleştirilen etkinliğin küresel mesele haline gelen göç ve uyum sorununa katkı sağlamasını temenni ediyorum.”

ERZURUM 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:46

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