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Başkan Orhan basınla istişare etti Aziziye’nin yönetim kadrosu görücüye çıktı Aziziye’de nüfus ve ...

İHA

Başkan Orhan basınla istişare etti Aziziye’nin yönetim kadrosu görücüye çıktı Aziziye’de nüfus ve konut artış hız kazandı Yatırımcılara termal turizm çağrısı Kentsel dönüşüm devam ediyor Ilıca 2020 yılında şantiyeye dönecek

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, 31 Mart tarihinde yapılan yerel seçimler sonrası basın mensuplarıyla ilk buluşmasını gerçekleştirdi.
Ilıca Termal Tesislerde yapılan basın toplantısında Başkan Orhan, yeni dönemde yeni yatırımların müjdesini verdi. Beraberinde Belediye Başkan Yardımcıları ile birlikte düzenlediği basın toplantısında 9 aylık çalışmalarını anlatan Başkan Orhan, Kentsel dönüşüm çalışmalarından, belediye yatırımlarına kadar birçok konuda basın mensuplarına bilgi verdi. Kurum yönetiminde liyakat esaslı bir oluşuma önem verdiklerini vurgulayan Başkan Orhan, “Başkan yardımcılarımızın tamamı Erzurum doğumlu ve Erzurum sevdalısı. Her biri görevinde ehil ve titizlikle çalışıyor. Bunun yanı sıra belediye personelimiz için de aynısını söylemek mümkün” dedi.
AZİZİYE CAZİBESİNİ ARTIRIYOR
Son yıllarda Erzurum’un en cazip ilçelerinin başında gelen Aziziye İlçesi’nde nüfus artışı ile orantılı olarak konut artışının da varlık göstermesi buranın vatandaşlar tarafından da tercih sebebi olduğunu ortaya koyuyor. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, bu yoğun tercihin kendilerini mutlu etmekle beraber belediyecilik alanında ki iş yükünün arttığına dikkat çekti. Hali hazırda nüfusu 63 bine yaklaşan nüfusu 69 mahalle statüsündeki köyü 100 kilometre uzaklıkta bulunan yerleşim alanları ile belediyecilik çalışmalarının en zor ilçesine sahip olan bir yerin yönetimini üstlendiklerini söyleyen Başkan Orhan, “Bu olumsuz durumu kendimize mazeret olarak görmedik. En ücra mahallelerimize dahi sosyal donatı alanları kazandırdık. Geçtiğimiz dönemden kalan eksikliklerimizi bu hizmet sezonunda tamamlamış olduk. Çoban evlerinden oyun parklarına kadar birçok hizmeti bitirmiş olmanın huzuru içindeyiz” dedi.
YATIRIMCILARA TERMAL TURİZM ÇAĞRISI
Aziziye Belediye Başkanı Orhan, göreve geldikleri günden bu yana termal suyu kalitesi ile Türkiye’nin potansiyeli en yüksek ilçesi olan Aziziye’de otel yatırımları tekliflerine rağmen bir türlü özel sektör yatırımı kazandırılmadığına dikkat çekti. Yaptıkları tüm fizibilite çalışmalarını yatırımcıların ilgisine sunduklarını anlatan Başkan Orhan, “Termal yatırımlar kış turizmi ile entegre bir şekilde düşünüldüğünde potansiyelin büyük olduğunu hatırlatmak istiyorum. Maalesef şu ana kadar ücretsiz arsa tahsisi ve termal suyumuza rağmen yatırım alamadık. Ama belediye olarak termal tesislerimizinpotansiyelinin artırılması ve yeni alanlar oluşturmak için projeler hazırladık. Önümüzdeki hizmet sezonunda bunları hayata geçirmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.
ILICA’DA İKİNCİ ETAP HAZIRLIĞI
Düzenlenen basın toplantısında Toplu Konut İdaresi’nin bir süredir devam ettirdiği dönüşüme de dikkat çeken Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Kentsel dönüşümün ilk etabının tamamlandığını hatırlattı. 340 konut ve 114 işyerinin faal olarak çalıştığını anlatan Başkan Orhan, “Ilıca’da yeni cadde açtık. Caddenin bağlantıları ilgili büyükşehir belediyemiz çalışıyor. Termal tesislerimizin etrafını açtık. Bir tane dükkân kaldı onlarında hazırlıklarını yaptık. Havaların el verdiği an yıkımını gerçekleştireceğiz. TOKİ ile birlikte karşı tarafın yıkım için de çalışmalarımız var. 2020 yılı için görüşmelerimiz sürüyor. İnşallah burada da dönüşüm için düğmeye basmış olacağız” şeklinde konuştu.
ILICA’DA YENİ YERLEŞİM ALANI OLUŞTURULACAK
Mevcut Kentsel Dönüşüm çalışmalarının yanı sıra Ilıca’daeksikliği hissedilen konut alanları için yeni arsalar üretmek amacında olduklarını da dile getiren Aziziye Belediye Başkanı Orhan, Ilıca’nın güneyinde bulunan askeri alanların belediyeye kazandırılması için çabalarının sürdüğünü söyledi. 900 bin metrekarelik devasa alanın bölümler halinde belediyeye devri gerçekleşirse bu alanların nitelikli konut yapımında da değerlendireceklerini söyleyen Başkan Orhan, “Belediyemiz için önemli bir katkı sağlayacak bu alanda yeni yerleşim alanları oluşturmayı istiyoruz. Böylelikle Ilıca’nın güneye doğru gelişimi mümkün olacaktır. Öyle sanıyorum ki Dadaşkent’ten sonra Ilıca’nın da cazibesi bu şekilde artış gösterecektir” dedi.
DADAŞKENT’DE KAMU YATIRIMLARI BEKLENTİSİ
Son beş yılda büyük ölçüde nüfus artışının olduğu Dadaşkentsemtinde belediyecilik hizmetlerinin hız kesmeden devam ettiğini anlatan Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, “Dadaşkent yaklaşık 12 bin nüfus artırımına maruz kalan bir yer. Beş yılda bu artış gerçekleşti. Yoğun şekilde göçe maruz kalan bölgelerde alt yapı ve kaldırım park ve bahçelerde sosyal donatıları oluşturmak amacındayız. Kronik problemler yok bu semtimizde. Aksine Dadaşkent gelişmesine devam eden kamu yatırımları ile desteklenmesi gereken bil bölge. Belediye hizmetleri eksiksiz bir şekilde devam ettirildiği içinvatandaş tarafından cazibe kazanıyor. Bundan sonraki süreçtede aynı şekilde bu cazibesinin devam edeceğini düşünüyoruz. Temel belediyecilik hizmetleri noktasında çalışmalarımızı aksaklığa mahal vermeden devam ettirdik. Belediyelerde katma değer sağlayacak projeler elde etmelidir.” diye konuştu.
“YENİ YATIRIMLAR İLE GELİYORUZ”
Aziziye Belediyesi olarak yeni dönemde tarımsal yatırımlar yapmayı hedeflediklerini söyleyen Başkan Orhan, bunun yanı sıra güneş enerjisi santrali projesi ile belediyeye kaynak oluşturmayı amaçladıklarını kaydetti. Başkan Orhan, “Yeni dönemde odaklanmamız gereken iki proje var. Bir tanesiTermal Sera projesi. Az önce termal tesislerde 39 derece suyumuz olduğunu gördünüz. Harmanlar mevkiinde bir noktada bu projemizi gerçekleştireceğiz. Bu suyu tarımsal alanlarımıza kazandırıp kış mevsiminde de tarımsal sulamaya destek olmayı planlıyoruz. Bunun yanı sıra son yıllarda büyük rağbet gören Güneş Enerjisi Santralleri projesinden bizde faydalanmak istiyoruz. Güneş enerji santrali projesi 1000 Megavatlık bir tesis kurmayı amaçlıyoruz. Belediyemize gelir elde etmiş olacağız. Enerji bakanlığımızla temas halindeyiz. Öz kaynaklarımız ve dış kaynaklı kredilerimizle bu projeyi hayata geçirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

ERZURUM

08 Aralık 2019 Pazar

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