DES Genel Başkanı Çelebi: “Bakan yapıyor, yöneticileri bozuyor”

Son günlerde sıkça kamuoyuna yansıyan Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili haberleri değerlendiren Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkanı İshak Çelebi, “Gün geçmiyor ki basında ülkemizin eğitimi, eğitimcileri ile ilgili bir olumsuz habere rastlanmasın, gündemi belirlemesin.” dedi.

BAKAN YAPIYOR, YÖNETİCİLERİ BOZUYOR!

Çelebi, “Sayın Selçuk, yıllardır yıpranan, başarısızlığı her kesim tarafından dillendirilen Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili olumsuzlukları gidermek için gecesini gündüzüne kattığı eğitimciler tarafından bilinmekte ve takdir toplamaktadır. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı’nın her kademesinde bulunan liyakatsiz yöneticilerin yaptığı olumsuz icraatlar yapılan çalışmaları yıkmakta, eğitim ve eğitimcilerin itibarını zedelemektedir.” diye konuştu.

Yıllardır yönetici atamalarında yapılan torpil, adam kayırma, sendika ayrımcılığı ve siyasi nüfuz etkisiyle yapılan yönetici görevlendirmelerinin sonuçlarının yeni yeni ortaya çıktığını belirten Çelebi, yapılan atamalarda liyakatin esas alınması gerektiğini aksi halde altından kalkamayacağımız sorunlarla karşılaşacağımızı söylediklerini anımsattı. Kamuoyuna yansıyan bu haberler buzdağının görünen kısmı olduğunu belirten Çelebi, eğitim yöneticilerinin belirlenmesinde yaşanan sorun ve sıkıntıların çözümü demokratik, çağdaş ve eşitlikçi bir eğitim sisteminde yatmakta olduğunu söyledi.

BAKAN SELÇUK’A NİTELİK İÇİN MÜLAKATI KALDIRIN ÇAĞRISI!

Çelebi açıklamasını şöyle sürdürdü; “Sendika olarak öteden beri okul ve eğitim yöneticilerinin belirlenmesinde demokratik bir usulü önermekteyiz. Sayın Bakan 2019 yılında yönetici atamalarında yapılan mülakatlarda yazılı sınavlarda alınan notlara yakın notların verilmesini sağlaması eksikte olsa demokratik bir uygulama olmuş ve sınava giren herkes tarafından takdir toplamıştır. Ancak bu günü kurtaran bir uygulama olup kalıcı çözümler için yönetici atamalarında mülakat sınavları kaldırılmalı, atamalarda şeffaflık sağlanmalıdır. Aksi halde demokrasiyi sindirememiş bazı milli eğitim müdürü ve şube müdürlüğü yöneticileri bu durumu suistimal etmeye ve başarılı olabilecek birçok okul müdürünün mağdur olmasına neden olmaya devam edecektir.”

ERZURUM 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:47

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