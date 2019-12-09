Pasinler’de Cumhuriyet Kupası sahibini buldu

Pasinler Kaymakamlığı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Pasinler’de düzenlenen Cumhuriyet Kupası Kurumlar Arası Halı Saha Turnuvası final maçı ile sona erdi.

İlçe Kaymakamı Kadir Perçi, Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlhami Atasaver ile birlikte çok sayıda Pasinlerli futbolseverin de seyirci olarak katıldığı Doğayı ve Yaban Hayatı Koruma, AvcılıkAtıcılık Spor Derneği futbol takımı ile Pasinler KOOPİŞ Sendika Temsilciliği futbol takımı arasında oynanan final maçı büyük ilgi gördü.

Müsabaka sonunda düzenlenen kupa töreninde Kaymakam Kadir Perçi, Belediye Başkanı Ahmet Dölekli ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İlhami Atasever tarafından birer teşekkür konuşmalarının ardından turnuva birincisi olan Pasinler KOOPİŞ Sendika Temsilciliği futbol takımına, birincilik hediyeleri ile birlikte şampiyonluk kupasını Kaymakam Kadir Perçi, turnuva ikincisi olan Doğayı ve Yaban Hayatı Koruma, AvcılıkAtıcılık Spor Derneği futbol takımının kupasını ise Belediye Başkanı Ahmet Dölekli tarafından verildi.

Kupa töreni Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlhami Ataserver’in turnuvaya verdikleri desteklerinden dolayı Pasinler Kaymakamı Kadir Perçi’ye ve Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli’ye teşekkür plaketi takdimi ile sona erdi.

ERZURUM 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:47

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