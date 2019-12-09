Hamilelik döneminde oluşan çatlaklara dikkat

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hamilelik döneminde oluşan çatlaklara dikkat

İHA

Dr. Sevgi Ekiyor, hamilelik döneminde oluşan çatlaklara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Hamilelik döneminde oluşan çatlaklara dikkat

Dr. Sevgi Ekiyor, hamilelik döneminde oluşan çatlaklara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
Dr. Sevgi Ekiyor, “Cihaz parkına yeni katılan Jett plasma lift medical adlı cihaz ile başta alt ve üst göz kapaklarına bıçaksız blefaroplasti yanında tüm göz çevresi, alın ve kaş çatımı(glabella) çizgileri, hafif/derin kırışıklıklarının estetik tedavilerini, yara izlerinin ve hamilelik çatlaklarının hafifletilmesi yada silinmesi işlemlerini gerçekleştirmekte olduğu gibi medikal estetik ile kombine dermokozmetik uygulamalar ile tüm yüz, boyun dekolte kol ve eller yanında tüm vücutta görülen bazı dermokozmetik düzensizliklerin tedavisinde etkili sonuçlar alıyor. Jett plasma lift medical ablatif ve ablatif olmayan bıçaksız cerrahi, estetik, dermatoloji, oftalmoloji ve diğer birçok disiplinlerde kullanım için devrim niteliğinde patentli bir tıbbi cihazdır. Bıçaksız ablatif blefaroplasti yanında, göz çevresi ve tüm yüzde çizgiler, hafif ve derin kırışıklıkların giderilmesi, küçük kılcal damarlar, küçük siğilleri, fibromlar, pigment lekeleri, yara izleri, hamilelik çatlakları, vajinal estetik ve dermokozmetik cilt bakımı yanında oftalmik başlığı ile de kronik bleparit, trichiasis, distikiyazis, göz yaşı kanalı darlığı ve daha fazlası bu cihazın uygulama alanlarına girmektedir. Cihaz standart olarak bir altın ve dört farklı gümüş başlıkla donatılmış olup, altın başlığı ile oluşturulan çok güçlü plazma arkı ile blefaroplasti başta olmak üzere bir çok ablatif, yarı ablatif ve ablatif olmayan uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Altın ile kombine yada tek başına kullanılan gümüş başlıklar ile de tamamen ablatif olmayan uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Onlarla yüz boyun kollar ve vücudun diğer bölgelerinde estetik ve dermo kozmetik uygulamalar ile uzun süre kalıcı hücresel gençleştirme tedavisi yapılmaktadır. Doğrusal akımla oluşan gerçek plazma deşarjı hücrenin potansiyelini orijinal elektriğe geri yükleyerek hücrenin içindeki potasyum iyonlarının ve hücrenin dışındaki sodyumun ayrılmasına, diğer yandan plazma deşarjı ile oluşan güçlü galvanik akım hücre beslenme kanallarının açılmasına yardımcı olur. Böylece uygulanan dermokozmetik ürün kolayca hücre çeperinden hücreye girebilir” dedi.
Jett plasma lift medicalin doğru akımla çalışan patentli teknolojisi ile eşsiz bir plazma cihaz olduğunu ifade eden Dr. Ekiyor, “Diğerleri katı, sıvı ve gaz iken, plazma maddenin dördüncü halidir. Plazma halinde iken madde iyonlaştırılmış gaz halini alır. Bu üç madde halinin aksine dünyada plazma yaygın değildir. Bunu yıldırım çarpması olarak gözlemleyebilirsiniz. Yapay olarak plazma, enerjiyi sürekli gaz halindeki maddeye dönüştürerek üretilebilir. Jett plasma lift medical DC uyumu sayesinde yalnızca 0,1 mm2 kıvılcımların boşalımıyla plazma enerjisini kullanır. Doğru akım ve Alternatif akım cihazının kıvılcım boyutundaki fark çok nettir.. Doğru akım çok ince bir çizgi halinde ve kuvvetle derinin içine işleyerek doğrudan hücre üzerine etki ederken alternatif akım 4mm çapında fakat epiderm yüzeyinde kalan yanıklar oluşturur. Doğru akımla epiderm geçilerek alt katmanlarda hedef hücreler geçici plazma hali sonrası yok olur ve kısa zamanda yerini yenileri alır ve görünümde uzun süre kalıcı bir iyileşme ve gençleşme olurken, alternatif akımda böyle bir etki söz konusu olmayıp, sadece yanan epidermin uzun süren iyileşme sürecinin oluşturduğu çok kısa süren bir gerginlik söz konusudur. Jett plasma lift medical uygulamaları gündelik hayatınızı kısıtlamaz. Üstelik altın başlıkla ablatif estetik uygulamalar yaz kış, dört mevsim yapılabilir. Ablatif uygulamalar sonrası teninize uygun 50 faktörlü kapatıcılı bir güneş kremi kullanarak gündelik hayatınıza devam edebilirsiniz.. Ödem geçene kadar 50 faktörlü kapatıcılı bir güneş kremi kullanmanın yanında doğrudan güneş ışınlarından sakınmak, örneğin güneşlikli bir şapka giymek yeterlidir” diye konuştu.
Cihazın, doğrusal akım(DC) voltajı tarafından üretilen bir dizi kıvılcım deşarjı ürettiğini kaydeden Dr. Ekiyor, “DC doygunluk mekanizması, altın başlık sayesinde deride Alternatif Akım (AC) kaynaklı akıntıdan çok daha küçük bir alanı etkiler. Bu çok önemlidir. Çünkü DC deşarjı çevreleyen dokulara zarar vermez. Akım cihazın ucu ile hastanın iletkenle cihaza bağlanan cildi arasında ve cilt üzerinde 4 mm'ye kadar yaklaşınca oluşur. Cihaz bu mesafeden etki ettiği için doktor tedavi edilen bölgeyi görebilir.
Cihaz altın başlıkla nokta, nokta kullanılabildiği gibi tarama yöntemiyle de kullanılır. Bu özelliği altın başlıkla inanılmaz sayıda çok farklı alanlarda estetik dermal medikal uygulamalar yapılmasına imkan tanır.. Yine DC özelliği sayesinde ve gümüş başlıklarla elde edilen güçlü galvanik akım ile çok etkili medikal estetik ve dermokozmetik uygulamalar yapılabilmekte inanılmaz iyi ve güzel, etkili ve kalıcı sonuçlar alınmaktadır. En iyisi siz Jett plasma lift medical ile size yapılacak iyilikleri öğrenmek için doktorunuzdan bir randevu alın ve bir çok özelliğini tanımak için yeterli zamanı ayırın” açıklamalarında bulundu.

ERZURUM

09 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:47
  • GÜNEŞ 07:17
  • ÖĞLE 12:12
  • İKİNDİ 14:36
  • AKŞAM 16:57
  • YATSI 18:21
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Jandarma Komutanlarından Rektör Çomaklı’ya iade-i ziyaret
YEREL HABERLER Jandarma Komutanlarından Rektör Çomaklı’ya iade-i ...
Erzurum Köşk Barajı bin yediyüz yetmiş dekar araziyi sulayacak
YEREL HABERLER Erzurum Köşk Barajı bin yediyüz yetmiş dekar araziyi ...
Hamilelik döneminde diş bakımına dikkat
YEREL HABERLER Hamilelik döneminde diş bakımına dikkat
Safir saç ekimi fark oluşturuyor
YEREL HABERLER Safir saç ekimi fark oluşturuyor
Pasinler’de Cumhuriyet Kupası sahibini buldu
YEREL HABERLER Pasinler’de Cumhuriyet Kupası sahibini buldu
Engelliler hünerlerini sergiledi
YEREL HABERLER Engelliler hünerlerini sergiledi
DES Genel Başkanı Çelebi: “Bakan yapıyor, yöneticileri bozuyor”
YEREL HABERLER DES Genel Başkanı Çelebi: “Bakan yapıyor, ...
Serada ürünlerini müzikle yetiştiriyor 'Seranın Sultanı' 9 ayrı ülkede Türkiye’yi temsil edecek
YEREL HABERLER Serada ürünlerini müzikle yetiştiriyor 'Seranın ...
Vahit Alkır'ın anne acısı
YEREL HABERLER Vahit Alkır'ın anne acısı
Erzurum'da off road coşkusu
YEREL HABERLER Erzurum'da off road coşkusu
Başkan Orhan basınla istişare etti Aziziye’nin yönetim kadrosu görücüye çıktı Aziziye’de nüfus ve konut artış hız kazandı Yatırımcılara termal turizm çağrısı Kentsel dönüşüm devam ediyor Ilıca 2020 yılında şantiyeye dönecek
YEREL HABERLER Başkan Orhan basınla istişare etti Aziziye’nin ...
Vali Memiş'ten 'lastik raftingi'
YEREL HABERLER Vali Memiş'ten 'lastik raftingi'
Palandöken cıvıl cıvıl
YEREL HABERLER Palandöken cıvıl cıvıl
Kayakseverler Palandöken’e akın etti
YEREL HABERLER Kayakseverler Palandöken’e akın etti
Atabetü'l-Hakayık'ın yeni nüshası bulundu Atebetü’l-Hayâyık’ın yeni nüshasını bulan Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Çakmak, TDED Erzurum’da konuştu
YEREL HABERLER Atabetü'l-Hakayık'ın yeni nüshası ...
Atatürk Üniversitesi’nde göç ve uyum ele alındı
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi’nde göç ve uyum ele alındı
Biz başaramazsak kimse başaramaz Altınok: ‘Avrupa önce kendisine baksın’ Prof. Dr. Özben: ‘Batıda durum tam bir facia’
YEREL HABERLER Biz başaramazsak kimse başaramaz Altınok: ‘Avrupa ...
‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesiyle 1 milyon öğrenci yüzmeyi öğrenecek
YEREL HABERLER ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesiyle 1 milyon öğrenci ...
Erzurum 2003 - 2019 teşvik verileri açıklandı
YEREL HABERLER Erzurum 2003 - 2019 teşvik verileri açıklandı
İki kardeşin yargılandığı cinayet kamerada
YEREL HABERLER İki kardeşin yargılandığı cinayet kamerada
Op. Dr. Esra Demir Yüzer: “Genital estetik uygulamalarda simetrik tedavi çok önemli”
YEREL HABERLER Op. Dr. Esra Demir Yüzer: “Genital estetik ...
CHP'li milletvekilleri İspir’de vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER CHP'li milletvekilleri İspir’de vatandaşlarla buluştu
Kış ve Buz Sporları standı göz doldurdu
YEREL HABERLER Kış ve Buz Sporları standı göz doldurdu
Pasinler’de toplu açılış töreni
YEREL HABERLER Pasinler’de toplu açılış töreni

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X