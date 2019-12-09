Dr. Sevgi Ekiyor, hamilelik döneminde oluşan çatlaklara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Dr. Sevgi Ekiyor, “Cihaz parkına yeni katılan Jett plasma lift medical adlı cihaz ile başta alt ve üst göz kapaklarına bıçaksız blefaroplasti yanında tüm göz çevresi, alın ve kaş çatımı(glabella) çizgileri, hafif/derin kırışıklıklarının estetik tedavilerini, yara izlerinin ve hamilelik çatlaklarının hafifletilmesi yada silinmesi işlemlerini gerçekleştirmekte olduğu gibi medikal estetik ile kombine dermokozmetik uygulamalar ile tüm yüz, boyun dekolte kol ve eller yanında tüm vücutta görülen bazı dermokozmetik düzensizliklerin tedavisinde etkili sonuçlar alıyor. Jett plasma lift medical ablatif ve ablatif olmayan bıçaksız cerrahi, estetik, dermatoloji, oftalmoloji ve diğer birçok disiplinlerde kullanım için devrim niteliğinde patentli bir tıbbi cihazdır. Bıçaksız ablatif blefaroplasti yanında, göz çevresi ve tüm yüzde çizgiler, hafif ve derin kırışıklıkların giderilmesi, küçük kılcal damarlar, küçük siğilleri, fibromlar, pigment lekeleri, yara izleri, hamilelik çatlakları, vajinal estetik ve dermokozmetik cilt bakımı yanında oftalmik başlığı ile de kronik bleparit, trichiasis, distikiyazis, göz yaşı kanalı darlığı ve daha fazlası bu cihazın uygulama alanlarına girmektedir. Cihaz standart olarak bir altın ve dört farklı gümüş başlıkla donatılmış olup, altın başlığı ile oluşturulan çok güçlü plazma arkı ile blefaroplasti başta olmak üzere bir çok ablatif, yarı ablatif ve ablatif olmayan uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Altın ile kombine yada tek başına kullanılan gümüş başlıklar ile de tamamen ablatif olmayan uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Onlarla yüz boyun kollar ve vücudun diğer bölgelerinde estetik ve dermo kozmetik uygulamalar ile uzun süre kalıcı hücresel gençleştirme tedavisi yapılmaktadır. Doğrusal akımla oluşan gerçek plazma deşarjı hücrenin potansiyelini orijinal elektriğe geri yükleyerek hücrenin içindeki potasyum iyonlarının ve hücrenin dışındaki sodyumun ayrılmasına, diğer yandan plazma deşarjı ile oluşan güçlü galvanik akım hücre beslenme kanallarının açılmasına yardımcı olur. Böylece uygulanan dermokozmetik ürün kolayca hücre çeperinden hücreye girebilir” dedi.

Jett plasma lift medicalin doğru akımla çalışan patentli teknolojisi ile eşsiz bir plazma cihaz olduğunu ifade eden Dr. Ekiyor, “Diğerleri katı, sıvı ve gaz iken, plazma maddenin dördüncü halidir. Plazma halinde iken madde iyonlaştırılmış gaz halini alır. Bu üç madde halinin aksine dünyada plazma yaygın değildir. Bunu yıldırım çarpması olarak gözlemleyebilirsiniz. Yapay olarak plazma, enerjiyi sürekli gaz halindeki maddeye dönüştürerek üretilebilir. Jett plasma lift medical DC uyumu sayesinde yalnızca 0,1 mm2 kıvılcımların boşalımıyla plazma enerjisini kullanır. Doğru akım ve Alternatif akım cihazının kıvılcım boyutundaki fark çok nettir.. Doğru akım çok ince bir çizgi halinde ve kuvvetle derinin içine işleyerek doğrudan hücre üzerine etki ederken alternatif akım 4mm çapında fakat epiderm yüzeyinde kalan yanıklar oluşturur. Doğru akımla epiderm geçilerek alt katmanlarda hedef hücreler geçici plazma hali sonrası yok olur ve kısa zamanda yerini yenileri alır ve görünümde uzun süre kalıcı bir iyileşme ve gençleşme olurken, alternatif akımda böyle bir etki söz konusu olmayıp, sadece yanan epidermin uzun süren iyileşme sürecinin oluşturduğu çok kısa süren bir gerginlik söz konusudur. Jett plasma lift medical uygulamaları gündelik hayatınızı kısıtlamaz. Üstelik altın başlıkla ablatif estetik uygulamalar yaz kış, dört mevsim yapılabilir. Ablatif uygulamalar sonrası teninize uygun 50 faktörlü kapatıcılı bir güneş kremi kullanarak gündelik hayatınıza devam edebilirsiniz.. Ödem geçene kadar 50 faktörlü kapatıcılı bir güneş kremi kullanmanın yanında doğrudan güneş ışınlarından sakınmak, örneğin güneşlikli bir şapka giymek yeterlidir” diye konuştu.

Cihazın, doğrusal akım(DC) voltajı tarafından üretilen bir dizi kıvılcım deşarjı ürettiğini kaydeden Dr. Ekiyor, “DC doygunluk mekanizması, altın başlık sayesinde deride Alternatif Akım (AC) kaynaklı akıntıdan çok daha küçük bir alanı etkiler. Bu çok önemlidir. Çünkü DC deşarjı çevreleyen dokulara zarar vermez. Akım cihazın ucu ile hastanın iletkenle cihaza bağlanan cildi arasında ve cilt üzerinde 4 mm'ye kadar yaklaşınca oluşur. Cihaz bu mesafeden etki ettiği için doktor tedavi edilen bölgeyi görebilir.

Cihaz altın başlıkla nokta, nokta kullanılabildiği gibi tarama yöntemiyle de kullanılır. Bu özelliği altın başlıkla inanılmaz sayıda çok farklı alanlarda estetik dermal medikal uygulamalar yapılmasına imkan tanır.. Yine DC özelliği sayesinde ve gümüş başlıklarla elde edilen güçlü galvanik akım ile çok etkili medikal estetik ve dermokozmetik uygulamalar yapılabilmekte inanılmaz iyi ve güzel, etkili ve kalıcı sonuçlar alınmaktadır. En iyisi siz Jett plasma lift medical ile size yapılacak iyilikleri öğrenmek için doktorunuzdan bir randevu alın ve bir çok özelliğini tanımak için yeterli zamanı ayırın” açıklamalarında bulundu.

ERZURUM 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:47

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