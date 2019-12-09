Safir saç ekimi fark oluşturuyor

Dr. Gökay Bilgin ve Dr. Mehmet Erdoğan safi saç ekiminin fark oluşturduğunu söyledi.

Bilgin ve Erdoğan, Sapphire blade, saç ekiminde en önemli ve sonucu direkt etkileme özelliğine sahip olan “kanal açma” aşamasında kullanılan özel bıçaklara verilen ismin olduğunu ifade ederek, “İsminden de anlaşılacağı üzere tamamen safirden elde edilen bu özel safir bıçaklar, saç ekimi operasyonunun yaygınlaşması ve dünya çapınca yoğun ilgi görmesi sonucunda, daha ileri teknoloji sunabilmek adına yapılan çalışmalar sonucu elde edilmiştir. Mükemmeli yakalamak, saç ekimi yaptıran kişilerin operasyon ve iyileşme süreci boyunca konfordan ödün vermemeleri adına yapılan çalışmalar, saç ekimi alanında yenilikler sunulmasına zemin hazırlamıştır. Özel olarak tasarlanan safir uçlu bıçaklar FUE (Foliküler Ünite Ekstraksiyonu) ve perkütan teknikleri ile yapılan saç ekimi işlemlerinde, kanal açma aşamalarında kullanılabilirler” dedi.

Bilgin ve Erdoğan saç ekiminde Sapphire Blade kullanılmasının avantajlarını ise şöyle sıraladı:

“Sapphire Blade, çelik uçlu bıçaklar ile kıyaslandığında daha avantajlıdır. Çelik uçlu bıçaklar zamanla keskinliklerini yitirerek daha fazla doku hasarı yaşanmasına neden olabilirler. Fakat safir keskinliğini kaybetmeyen, sert, dayanıklı ve pürüzsüz yüzeyli bir kristal olduğu için fazla doku hasarı ve travma yaratması söz konusu değildir. Safir uçlu bıçaklar kan dolaşımını bozmaz ve anti bakteriyeldir. Ekilen saç foliküllerinin tutması, saç ekiminin başarılı ve doğal bir sonuca ulaşması için oldukça önemlidir. Safir uçlu bıçaklar ile açılan kanallar kan dolaşımını ve dokunun kalitesini bozmadığı için saç foliküllerinin yeni yerlerine daha iyi tutunmasını sağlar. Safir uçlu bıçaklar, kanalların mikro düzeyde açılmasını sağladığı için operasyon sonrası iyileşme süresi ciddi oranda kısalır. Metal hassasiyeti ya da metal alerjisi bulunan hastalarda safir bıçakların kullanılması, hassasiyet ve alerji riskini büyük ölçüde düşürür. Safir bıçaklar anti mikrobiyal özellikli olmalarından dolayı enfeksiyon riskini engeller. 2016 yılında kendini ispatlayarak saç ekimlerinde kullanılmaya başlayan safir blade, yaygın olarak FUE tekniğinde kullanılmış hatta son dönemde yöntemin “Safir FUE saç ekimi” olarak anılmasına neden olmuştur”

Bilgin ve Erdoğan Safir FUE ve klasik FUE arasındaki tek farkın kanal açma esnasında çelik materyalden elde edilen bıçakların değil, safirden elde edilen bıçakların kullanılması olduğunu belirterek, “Safir oldukça değerli bir kristal olmasının yanı sıra insizyon yapmak için de çok daha iyi bir elementtir. Çünkü keskinliğini kaybetmez. FUE tekniğinde sapphire blade kullanılması saç ekiminde yenilikçi bir dönem başlatmıştır. 2004 yılından beri küresel çapta en çok kabul gören FUE tekniğinin bir adım öteye taşınmasına neden olmuştur. Safir bıçaklar çelik bıçaklara göre daha küçük kanallar açılmasına imkan tanıyarak iyileşme sürecinin de olumlu etkilenmesine neden olmuştur. Saç ekiminde saç foliküllerinin yerleştirileceği insizyonlar (açılan kanallar) başarılı bir operasyon için en önemli aşama olarak kabul edilmektedir. Ekilen saç foliküllerinin yönü, yoğunluğu ve açısı gibi doğallığı etkileyen tüm belirleyiciler kanal açımının başarısına bağlı olarak şekillenir. 1,01,3 ve 1,5 mm olmak üzere değişen safir bıçak uçları daha küçük, daha yakın ve daha fazla kanal açılmasına olanak tanır” şeklinde konuştu.

Bilgin ve Erdoğan, Safir FUE için kliniğe başvuran hastalar ile doktor arasında öncelikle ön görüşme ve detaylı muayene gerçekleştiğini kaydederek, “Muayene esnasında hastamızın tıbbi geçmişi öğrenilerek detaylı saç ve saç derisi kontrolleri yapılır. Gerekli kontrollerden sonra saç kaybının tipi belirlenir, hastanın beklentisi ve ihtiyacı göz önüne alınarak ön saç çizgisi ve ekim yapılacak alanın tasarımının yanı sıra saç ekimi planlaması yapılır. Operasyon günü, hastamızın saçları 3mm uzunlukta olacak şekilde kısaltılır. Donör bölgeye lokal anestezi uygulanarak mikro motor aracılığı ile ekstraksiyonda kullanılacak olan greftler toplanmaya başlanır. Greft toplama işlemi bittikten sonra ekim yapılacak alan lokal anestezi uygulanarak uyuşturulur. Ekim yapılacak alanın uyuşması ile birlikte sapphire blade kullanılarak saç föliküllerinin yerleştirileceği kanallar açılır. Üzerlerinde bulunan küçük doku parçalarından ayrıştırılan saç folikülleri açılan kanallar içerisine yerleştirilir. Saç foliküllerinin ekim alanına yerleştirilmesi tamamlandıktan sonra donör bölgeye pansuman yapılır. Pansumanı yapılan donör bölgenin üzeri kapatıldıktan sonra safir FUE saç ekimi tamamlanır. Safir bıçaklı FUE, klasik FUE ile kıyasladığında insizyon sırasında yaşanan titreşimi azaltır. Daha az titreşim olması travma ve doku hasarı gibi komplikasyonları minimum seviyede tutar. Sapphire FUE daha yoğun kök ekimine olanak tanır. İleri düzeyde saç kaybı yaşamış kişiler üzerinde dahi başarılı sonuçlar alınmasını sağlar. Postoperatif evrenin hastalar açısından daha rahat geçmesini sağlar. Safir bıçaklar mikro kanallar açılmasına olanak sağladığı için foliküllerin yerlerinden oynaması ya da açılarının değişmesi riskleri ortadan kalkmış olur. Safir FUE operasyonları, kullanılan ekipmanlar ve alınan sonuç yönünden incelendiğinde, oldukça kaliteli bir mükemmeliyet sunar” açıklamalarında bulundu.

ERZURUM 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:47

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