İspir'li kadınlar üretimin parlayan yıldızı...

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İspir'li kadınlar üretimin parlayan yıldızı...

İHA

Kurulması ile Erzurum'da bir ilk olan, İspir Hanımeli Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi Türkiye Kooperatifler Fuarında tüm ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

İspir'li kadınlar üretimin parlayan yıldızı...

Kurulması ile Erzurum'da bir ilk olan, İspir Hanımeli Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi Türkiye Kooperatifler Fuarında tüm ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
İspir Belediyesi ve Başkan Ahmet Coşkun'un teşvikleri ile İpek Merve Coşkun'un öncülüğünde kurulan ve Erzurum'da bir ilk olan kadın kooperatifi, Ticaret Bakanlığı tarafından 3.sü düzenlenen Türkiye Kooperatifler Fuarına özel davet edildi.
Kadınların tek amaçlarının çalışmayı üretime, üretimi kazanca dönüştürerek yarınların mutlu ve kalkınmış İspir'ini Ulusal ve Uluslararası zeminde öne çıkarmak olduğu belirtildi.
5 8 Aralık tarihleri arasında yapılan bu organizasyonda oldukça ilgi gören İspir'li kadınların bu oluşumu başta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından takdirle karşılandı ve kendilerine ikram edilen İspir Kuru Fasulyesi başta olmak üzere diğer yerel ürünlerimiz de çok beğenildi.
Kuruluş aşamasından bugüne kadar rehberlik edip il'in kıymetli girişimi olarak değerlendiren Erzurum Ticaret İl Müdürlüğü de fuarda Kooperatifi yalnız bırakmadı.
Kooperatif Başkanı İpek Merve Coşkun dört gün süren organizasyonla ilgili yaptığı açıklamada başta İspir'li kadınlarımız olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür etti. Başkan Coşkun "İspir Hanımeli Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifimiz yaşamları için gönüllü ve aktif olarak emek veren kadınlarımızın yaptıkları çalışmaların kurumsal halidir. Tüm bu emeklerin sergilendiği fuarda bizleri yalnız bırakmayan ziyaretçilerimiz başta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pencan, Erzurum İl Valimiz Okay Memiş, olmak üzere Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Ak Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Ak Parti Eskişehir Milletvekili ve MKYK üyesi Harun Karacan, Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, İspir Kaymakamı Faruk Erdem, İspir Belediye Başkanımız Ahmet Coşkun, Uzundere Belediye Başkanımız Hilmi Aktoprak, Erzurum Ticaret İl Müdürü Muhammet Güneş, Türkiye Genelinde Faaliyet gösteren ve ziyaretimize gelen Erzurumlu Vakıf ve Dernek Başkanlarına, Ankara'da yaşayan hemşehrilerimize, dostlarımıza ve tabi ki Ankara halkına çok teşekkür ediyorum." dedi.

ERZURUM

09 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:47
  • GÜNEŞ 07:17
  • ÖĞLE 12:12
  • İKİNDİ 14:36
  • AKŞAM 16:57
  • YATSI 18:21
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çelebi ailesinin acı günü
YEREL HABERLER Çelebi ailesinin acı günü
Alim: “KOBİ’lerin tahsilat sorunu ekonomiyi kilitliyor”
YEREL HABERLER Alim: “KOBİ’lerin tahsilat sorunu ekonomiyi ...
Öğrencilerden Mehmetçiğe mektup
YEREL HABERLER Öğrencilerden Mehmetçiğe mektup
Kültür ve Turizm Müdürlüğü cağ kebap tartışmalarına son noktayı koydu
YEREL HABERLER Kültür ve Turizm Müdürlüğü cağ kebap tartışmalarına ...
Burun sorunlarına ameliyatsız çözüm
YEREL HABERLER Burun sorunlarına ameliyatsız çözüm
Narsist insanlara karşı ne yapılabilir ?
YEREL HABERLER Narsist insanlara karşı ne yapılabilir ?
Erzurum sisten kayboldu
YEREL HABERLER Erzurum sisten kayboldu
Atatürk Üniversitesi ADEM Topluluğu Erzurum’da bir ilki gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi ADEM Topluluğu Erzurum’da bir ...
Fenomen Dadaş Necati, Emre Yücelen ile düet yaptı Emre Yücelen, ‘Arşivlik Röportaj’ olarak nitelendirdiği, Erzurum’un Dadaş Dedesi ile röportaj için Erzurum’a geldi
YEREL HABERLER Fenomen Dadaş Necati, Emre Yücelen ile düet ...
Protez göz sonrası bakıma dikkat
YEREL HABERLER Protez göz sonrası bakıma dikkat
Jandarma Komutanlarından Rektör Çomaklı’ya iade-i ziyaret
YEREL HABERLER Jandarma Komutanlarından Rektör Çomaklı’ya iade-i ...
Erzurum Köşk Barajı bin yediyüz yetmiş dekar araziyi sulayacak
YEREL HABERLER Erzurum Köşk Barajı bin yediyüz yetmiş dekar araziyi ...
Hamilelik döneminde diş bakımına dikkat
YEREL HABERLER Hamilelik döneminde diş bakımına dikkat
Safir saç ekimi fark oluşturuyor
YEREL HABERLER Safir saç ekimi fark oluşturuyor
Hamilelik döneminde oluşan çatlaklara dikkat
YEREL HABERLER Hamilelik döneminde oluşan çatlaklara dikkat
Pasinler’de Cumhuriyet Kupası sahibini buldu
YEREL HABERLER Pasinler’de Cumhuriyet Kupası sahibini buldu
Engelliler hünerlerini sergiledi
YEREL HABERLER Engelliler hünerlerini sergiledi
DES Genel Başkanı Çelebi: “Bakan yapıyor, yöneticileri bozuyor”
YEREL HABERLER DES Genel Başkanı Çelebi: “Bakan yapıyor, ...
Serada ürünlerini müzikle yetiştiriyor 'Seranın Sultanı' 9 ayrı ülkede Türkiye’yi temsil edecek
YEREL HABERLER Serada ürünlerini müzikle yetiştiriyor 'Seranın ...
Vahit Alkır'ın anne acısı
YEREL HABERLER Vahit Alkır'ın anne acısı
Erzurum'da off road coşkusu
YEREL HABERLER Erzurum'da off road coşkusu
Başkan Orhan basınla istişare etti Aziziye’nin yönetim kadrosu görücüye çıktı Aziziye’de nüfus ve konut artış hız kazandı Yatırımcılara termal turizm çağrısı Kentsel dönüşüm devam ediyor Ilıca 2020 yılında şantiyeye dönecek
YEREL HABERLER Başkan Orhan basınla istişare etti Aziziye’nin ...
Vali Memiş'ten 'lastik raftingi'
YEREL HABERLER Vali Memiş'ten 'lastik raftingi'
Palandöken cıvıl cıvıl
YEREL HABERLER Palandöken cıvıl cıvıl

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X