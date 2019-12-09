Alim: “KOBİ’lerin tahsilat sorunu ekonomiyi kilitliyor”

Türkiye’deki işletmelerin yüzde 99.8’ini oluşturan KOBİ’lerin tahsilatta sıkıntı yaşadığını vurgulayan , İPEKYOLUSİFED Başkanı Mehmet Nuri Alim KOBİ’ler kilitlendiği zaman ekonominin kilitlendiğini ve ödeme gecikmelerinin rekabeti de kısıtladığını dile getirdi.

İPEKYOLUSİFED Başkanı Mehmet Nuri Alim, KOBİ’lerin tahsilatta sıkıntı yaşadığını vurgulayarak, “KOBİ’ler kilitlendiği zaman ekonomi de kilitleniyor. Ödeme gecikmeleri rekabeti de kısıtlıyor” diye konuştu.

Alim, sürdürülebilir büyüme için katma değerli üretim ve ihracatı teşvik edecek sanayi; kalkınma odaklı bir ekonomik modele geçilmesi gerektiğini belirtti.

Merkez Bankası’nın son 3 faiz indirimi sonrası nakit akışında bir nebze rahatlama, tahsilatlarda bir pozitife gidiş gördüklerini belirten Alim, özellikle son 2 ayda kamu bankaları başta olmak üzere özel bankalarda da kredi iştahının arttığını vurguladı. İPEKYOLU Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nuri Alim, ekonominin lokomotifi KOBİ’lerin, tahsilat başta olmak üzere ödeme sorunlarının ekonomiyi kilitlediğini gördüklerini vurgulayarak, ülkenin sürdürülebilir büyümesi için katma değerli üretim ve katma değerli ihracatı teşvik edecek sanayi odaklı; kalkınma odaklı bir ekonomik modele geçmesi gerektiğini belirtti.

Alim, son 1.5 yılda da gördük ki finans kaynakları daraldığında KOBİ’lerimizin en önemli sorunu nakit akışı ve finansmana erişimi. Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu tahsilattır. Risk yönetimi ve tahsilat en önemli sorunlarımız. Avrupalı gibi bizim işletmelerimizin faturayı kesip unutması gerekiyor” diye konuştu. Alim, ödeme gecikmelerinin KOBİ’lerin rekabetini de kısıtladığını kaydetti.

“KOBİ’ler finansmanda büyüklere göre dezavantajlı”

Alim, uzun vadeye yayılan ödemeler ve nakit sıkışıklığını firmaların kendi öz kaynakları ile çözemediğinde finansman sağlamaya çalıştığını ve KOBİ’lerin büyük şirketlere göre bu konuda dezavantajlı olduğunu söyledi.

“Finansman kaynaklarının pahalandığı ve azaldığı dönemlerde, işler KOBİ’ler için daha da zorlaşır” diyen Alim, “Önce Küçüğü Düşün” yaklaşımını bunun için savunduklarına dikkat çekti. Alim, “Ekonominin can damarı onlar. KOBİ’lerimiz kilitlendiği zaman ekonomi de kilitleniyor ve bu şirketlerin hepsi aile şirketi olduğu için oradaki bir sorun sosyal sorunlara da neden oluyor” dedi.

Kredi iştahı arttı

Merkez Bankası’nın son 3 faiz indirimi sonrası nakit akışında bir nebze rahatlama tahsilatlarda bir pozitife gidiş gördüklerini belirten Alim, özellikle son 2 ayda kamu bankaları başta olmak üzere özel bankalarda da kredi iştahının da arttığını vurguladı.

İPEKYOLUSİFED bu yıl için büyüme tahmininin yüzde 0 ile 0.5 arası bir büyüme olduğunu dile getiren Alim, “Son çeyrekte 4.55 arası büyümesi gerek Türkiye’nin. Gelecek yıl için yüzde 5 büyüme çok iyimser bir tahmin, biz yüzde 34 bandında bir büyüme bekliyoruz. Bu sene nüfus artışımız yüzde 1,5 olmuş. Yüzde 0,5 bile büyüsek aslında kişi başı gelirimiz yüzde 1 azaldı demektir” dedi. 2020’nin 2019’dan daha iyi olacağını düşündüklerini kaydeden Alim şöyle konuştu: “Bir baz etkisi de olsa, yüzde 34 büyüme bekliyoruz. Türkiye sürdürülebilir ve stabil bir büyüme yakalamalı. Tasarruf oranlarımız düşük ve bu nedenle dışarıdan borçlanmamız gerekiyor. Dışarıdan kaynak, yatırım çekmemiz için dünyada rüzgârlar o kadar bizim lehimize işliyor ki bunu değerlendirmeliyiz” dedi.

ERZURUM 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:47

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