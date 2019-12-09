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Erzurum Genç MÜSİAD’da Acar dönemi Genç MÜSİAD’da devir teslim Genç MÜSİAD bayrağı el değiştirdi

İHA

Genç MÜSİAD (Müstakil Sanayiciler ve İş Adamları Derneği) Erzurum Şubesi 9. Olağan Genel Kurulu'nda Barışcan Koç, görevini Yasin Acar'a devretti.

Erzurum Genç MÜSİAD’da Acar dönemi Genç MÜSİAD’da devir teslim Genç MÜSİAD bayrağı el değiştirdi

Genç MÜSİAD (Müstakil Sanayiciler ve İş Adamları Derneği) Erzurum Şubesi 9. Olağan Genel Kurulu’nda Barışcan Koç, görevini Yasin Acar’a devretti.
Yaklaşık 3 yıldır GENÇ MÜSİAD Başkanlığı görevini yürüten Barışcan Koç, yapılan seçimli genel kurulla MÜSİAD Bayrağını Yasin Acar’a devretti. Koç, yaptığı açılış konuşmasında Emrah Öztürk’den devraldığı bayrağı Yasin Acar’a devrettiğini söyledi. Koç; “3 yıl boyunca hem GENÇ MÜSİAD olarak hem de MÜSİAD olarak birçok sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdik. Biz GENÇ MÜSİAD olarak sadece sosyal sorumluluk projelerinde değil, aynı zamanda ticari anlamda yer aldığımızı göstermek zorundayız. Genç MÜSİAD geleceğin iş adamlarının ticaretlerini belirleyen bir kurumdur. Yasin başkanıma yeni görevinde başarılar diliyorum” dedi.
Genç MÜSİAD Erzurum Şubesi olarak iş birliği adında güç ve gönül birliğini de gerçekleştirmek düşüncesiyle yola çıktıklarını belirten Genç MÜSİAD’ın yeni başkanı Yasin Acar ise, toplumun kültür değerlerine, ticaret ahlakına bağlı ve saygılı, çağın gerektirdiği girişimci ruha sahip, ilkelerinden taviz vermeden, gelişmeyi hedeflediklerini söyledi. Acar, çağdaş donanımıyla iş adamı ya da üst seviyede yönetici isteği taşıyan gençlerin oluşturduğu bir çalışma platformu olduklarını da sözlerine ekledi.
Daha sonra ise, MÜSİAD Erzurum Şube Başkanı Fuat Demir, bir konuşma yaparak şunları söyledi; “MÜSİAD, ana kademesiyle gençleriyle 2 milyona yaklaşmış bir üye sayısına sahip. Ana kademe olarak 11 bin işletmesi olan, 85’i yurt içinde 222 yurt genelinde şubeleri olan ve bugün 2 milyona yakın istihdam sağlayan bir kuruluştur. MÜSİAD’a sadece bu bir dernek olarak bakarsanız yanılırsınız. Çünkü MÜSİAD sadece ticari kuruluş ve dernek değildir. Aynı zamanda bir okul, fakülte ve günümüzün alperenleridir. Yapmış olduğumuz Oltu Cağ Kebabı projemiz şükürler olsun TKDK’dan geçti. Aynı zamanda Doğu dan geçen tek proje. Sırada Aziziye Belediyesi ile birlikte ortak yürüttüğümüz Termal Seracılık Projemiz var. İnşallah gençlerimizin de içinde yer alacağı bu projemizin de temelini önümüzdeki yaz atacağız. MÜSİAD bölge ve ülke ekonomisine önemli ölçüde katma değer sağlayan bir sivil toplum kuruluşudur. Ben önceki dönem Genç Müsiad Başkanlığı yapan Barışcan Koç kardeşimize yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Kendisi ana kadememiz de şimdiden görev alarak MÜSİAD ailesinin bir ferdi olarak bundan sonraki hayatına devam edecektir. MÜSİAD’ın emeklisi olmaz, rahmetlisi olur. Göreve yeni seçilen genç kardeşimiz Yasin Acar’a da başarılar diliyorum.”
Genel kurula katılan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ise öğrencilik yıllarında tanımaktan ve içerisinde bulunmaktan büyük bir onur duyduğunu belirterek, MÜSİAD ile birlikte şehrin ve Aziziye ilçesinin kalkınmasında önemli projelere imza atacaklarını söyledi.
Yapılan konuşmaların ardından, GENÇ MÜSİAD yönetim Kurulu Üyeleri ne rozetleri takıldı.

ERZURUM

09 Aralık 2019 Pazartesi

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