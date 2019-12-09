Ünlü dağcı Palandöken'de yapay buz parkına tırmandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ünlü dağcı Palandöken'de yapay buz parkına tırmandı

DHA

DÜNYACA ünlü dağcı Tunç Fındık, Erzurum'un Palandöken Dağı'ndaki yap yapay buz parkına tırmandı. Dağcılık ve tırmanışın tehlikeli sporlar olduğuna dikkati çeken Fındık, "Dağlarda objektif riskler dediğimiz riskler her zaman devam eder. Kötü havası, sisi, fırtınası, tipisi, buzul çatlakları her tür tehlike vardır. Sizin bunlara hazırlıklı olmanız gerekiyor" dedi.

DÜNYACA ünlü dağcı Tunç Fındık, Erzurum'un Palandöken Dağı'ndaki yap yapay buz parkına tırmandı. Dağcılık ve tırmanışın tehlikeli sporlar olduğuna dikkati çeken Fındık, "Dağlarda objektif riskler dediğimiz riskler her zaman devam eder. Kötü havası, sisi, fırtınası, tipisi, buzul çatlakları her tür tehlike vardır. Sizin bunlara hazırlıklı olmanız gerekiyor" dedi.
Palandöken'in 2200 metresindeki güney pistine 20 metre yüksekliğinde 150 metre uzunluğunda yapılan suni buz dağı görenleri hayran bırakıyor. Dağcıların önlem alıp tırmanış yaptığı buz parkı, kayak merkezinin içinde bulunması ve yapay olması açısından Türkiye´de ilk olma özelliği taşıyor. Ekim ortaları itibariyle beton bloğun üzerine su taşınarak yapay buz parkının hazır hale getirildiğini söyleyen Dadak Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mustafa Tekin, "10 günlük bir sürede su tesisatını çektik. Ekim ayının sonunda da buzlar oluşmaya başladı. 1 hafta gibi kısa bir sürede tırmanışa hazır hale geldi. Avrupa'da da Kasım sonunda hazır olan bir buz parkı yok. Palandöken ve Erzurum'un soğuk olması çok büyük avantaj. Aralık'tan Nisan ayının ilk haftasına kadar sürecek, uzun bir buz tırmanış periyodu eğitim için bulunmaz bir imkan. Ulaşım  çok rahat. Palandöken'de bir taraf kayak pisti hemen yan tarafımızda insanlar buza tırmanıyor. Buz tırmanışı Türkiye'de yeni bir branş, bu işin gelişimine çok büyük katkısı olacağını düşünüyoruz. Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından bu sene itibariyle buz tırmanış eğitimleri, Türkiye şampiyonası ve buz tırmanış hakemliği kursu burada yapılacak. Buz parkını belediyemizin desteğiyle daha da büyütmeyi hedefliyoruz. Palandöken'i buzla da anılan bir statüye taşımak istiyoruz. Bu branşın gelişimi bizim için çok önemli. Türkiye'de yapay buz parkı olarak kayak merkezinde için olması özelliği ile de ilk" diye konuştu.
Yapay buz duvarına tırmanış gerçekleştiren dünyaca ünlü dağcı Tunç Fındık ise bu tarihte buzun oluşmasının sevindirici olmasını bildirdi. Fındık, "Erzurum'un ortasında buz tırmanışı yapıyoruz. Bu tarih buza tırmanmak için çok erken bir tarih. Doğal şelalelerin hiçbiri henüz donmuş değil. Donduklarında da dağların ortasında oldukları için çok uzun yollar aşmak gerekiyor. Meşakkatli bir iştir buz rotasının tabanına gitmek. Dağların yüksek ortamında yapılan bu vahşi tırmanış türünü hem antrenman, hem tırmanış yapmak için buraya taşınabilmesi muhteşem bir şey" dedi.
Tırmanış yapacaklara da tavsiyelerde bulunan Fındık şunlara dikkat edilmesini söyledi:
"Dağcılık ve tırmanış tehlikeli sporlar. Biz olsak da olmasak da dağlarda objektif riskler dediğimiz riskler her zaman devam eder. Kötü havası, sisi, fırtınası, tipisi, buzul çatlakları her tür tehlike vardır. Sizin bunlara hazırlıklı olmanız, kendinizi bilgiyle donatmanız, tecrübe kazanmanız gerekiyor. Bilen insanlardan eğitim alın. Onlarla dağa giderek kendinizi adım adım geliştirin. Dağcılık riskli bir spordur, bir spordan öte yaşam biçimidir. Bütün hayatınızla katılmanız gerekir. Her hava koşulunda tırmanış yapılabilir. Yeterince donanımınız, yeterince bilginiz varsa ama tabi ki en sağlamı kötü hava koşullarını doğru değerlendirmektir."

ERZURUM

09 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:47
  • GÜNEŞ 07:17
  • ÖĞLE 12:12
  • İKİNDİ 14:36
  • AKŞAM 16:57
  • YATSI 18:21
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Memiş’ten Dünya İnsan Hakları Günü mesajı
YEREL HABERLER Vali Memiş’ten Dünya İnsan Hakları Günü mesajı
Erzurum Genç MÜSİAD’da Acar dönemi Genç MÜSİAD’da devir teslim Genç MÜSİAD bayrağı el değiştirdi
YEREL HABERLER Erzurum Genç MÜSİAD’da Acar dönemi Genç MÜSİAD’da ...
Çelebi ailesinin acı günü
YEREL HABERLER Çelebi ailesinin acı günü
Alim: “KOBİ’lerin tahsilat sorunu ekonomiyi kilitliyor”
YEREL HABERLER Alim: “KOBİ’lerin tahsilat sorunu ekonomiyi ...
İspir'li kadınlar üretimin parlayan yıldızı...
YEREL HABERLER İspir'li kadınlar üretimin parlayan yıldızı...
Öğrencilerden Mehmetçiğe mektup
YEREL HABERLER Öğrencilerden Mehmetçiğe mektup
Kültür ve Turizm Müdürlüğü cağ kebap tartışmalarına son noktayı koydu
YEREL HABERLER Kültür ve Turizm Müdürlüğü cağ kebap tartışmalarına ...
Burun sorunlarına ameliyatsız çözüm
YEREL HABERLER Burun sorunlarına ameliyatsız çözüm
Narsist insanlara karşı ne yapılabilir ?
YEREL HABERLER Narsist insanlara karşı ne yapılabilir ?
Erzurum sisten kayboldu
YEREL HABERLER Erzurum sisten kayboldu
Atatürk Üniversitesi ADEM Topluluğu Erzurum’da bir ilki gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi ADEM Topluluğu Erzurum’da bir ...
Fenomen Dadaş Necati, Emre Yücelen ile düet yaptı Emre Yücelen, ‘Arşivlik Röportaj’ olarak nitelendirdiği, Erzurum’un Dadaş Dedesi ile röportaj için Erzurum’a geldi
YEREL HABERLER Fenomen Dadaş Necati, Emre Yücelen ile düet ...
Protez göz sonrası bakıma dikkat
YEREL HABERLER Protez göz sonrası bakıma dikkat
Jandarma Komutanlarından Rektör Çomaklı’ya iade-i ziyaret
YEREL HABERLER Jandarma Komutanlarından Rektör Çomaklı’ya iade-i ...
Erzurum Köşk Barajı bin yediyüz yetmiş dekar araziyi sulayacak
YEREL HABERLER Erzurum Köşk Barajı bin yediyüz yetmiş dekar araziyi ...
Hamilelik döneminde diş bakımına dikkat
YEREL HABERLER Hamilelik döneminde diş bakımına dikkat
Safir saç ekimi fark oluşturuyor
YEREL HABERLER Safir saç ekimi fark oluşturuyor
Hamilelik döneminde oluşan çatlaklara dikkat
YEREL HABERLER Hamilelik döneminde oluşan çatlaklara dikkat
Pasinler’de Cumhuriyet Kupası sahibini buldu
YEREL HABERLER Pasinler’de Cumhuriyet Kupası sahibini buldu
Engelliler hünerlerini sergiledi
YEREL HABERLER Engelliler hünerlerini sergiledi
DES Genel Başkanı Çelebi: “Bakan yapıyor, yöneticileri bozuyor”
YEREL HABERLER DES Genel Başkanı Çelebi: “Bakan yapıyor, ...
Serada ürünlerini müzikle yetiştiriyor 'Seranın Sultanı' 9 ayrı ülkede Türkiye’yi temsil edecek
YEREL HABERLER Serada ürünlerini müzikle yetiştiriyor 'Seranın ...
Vahit Alkır'ın anne acısı
YEREL HABERLER Vahit Alkır'ın anne acısı
Erzurum'da off road coşkusu
YEREL HABERLER Erzurum'da off road coşkusu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X