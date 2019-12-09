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Vali Memiş’ten Dünya İnsan Hakları Günü mesajı

İHA

Erzurum Valisi Okay Memiş, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Vali Memiş’ten Dünya İnsan Hakları Günü mesajı

Erzurum Valisi Okay Memiş, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin Birleşmiş Milletler Genel Kurul Toplantısında kabul edildiği, “10 Aralık 1948” tarihinden itibaren tüm çağdaş Ülkelerle birlikte, Ülkemizde de “Dünya insan Hakları Günü” olarak kutlandığını belirten Vali Memiş, “Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan ülkemizde, insan hak ve özgürlüklerinin daha da ileri gitmesini sağlamak için atılan her adım, Ülkemizin ve Milletimizin Çağdaş Dünya Uluslarıyla bütünleşmesinin bir gereği olmasının yanı sıra, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sınırları içindeki tüm vatandaşlarına gösterdiği önemin ve saygının da bir gereği olduğu unutulmamalıdır” dedi.
“10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü ve Haftası” nedeniyle, ülkemiz genelinde olduğu gibi, Erzurum ve İlçelerinde de, “İnsan Hakları İl ve İlçe Kurulları”nın öncülüğünde, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği içinde, çeşitli etkinlikler düzenlenerek, insan hak ve özgürlüklerinin önemi ile bu konuda toplumun tüm kesimlerine düşen görev ve sorumluluklara da dikkat çekilmeye çalışıldığını dile getiren Vali Memiş, mesajında şunları kaydetti; “Bu bağlamda; İnsan hak ve özgürlüklerinin sağlanmasında, tüm kamu kuruluşlarında vatandaşlarımıza hizmet üreten kamu görevlilerinin yanı sıra, tüm kişi ve kuruluşların gösterecekleri duyarlılık büyük önem taşımaktadır.
Bu nedenle, her bireyin, insan hak ve özgürlüklerinin sağlanması ve korunması için azami çaba harcaması, bireysel ve kurumsal alanda herkesin üzerine düşeni yerine getirmesi, bu çabaların ise toplumsal barış ve huzura katkı sağlayacağı kesinlikle unutulmamalıdır.
Bu duygularla, 71. Yıldönümünü andığımız,”10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nü içtenlikle kutluyor, toplumumuzda insan hak ve özgürlüklerinin, karşılıklı sevgi ve saygı duygularının daha da pekişmesi temennisiyle, tüm Erzurum Halkı’na, çalışma arkadaşlarıma, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

ERZURUM

09 Aralık 2019 Pazartesi

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