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Rektör Çomaklı, Mehmetçik Vakfı yönetimi ile bir araya gelindi

İHA

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, TSK Mehmetçik Vakfı Erzurum Temsilciliğini ziyaret ederek Vakıf Temsilcisi E. Albay Alp Arslan Eryılmaz ve yönetimiyle bir araya geldi.

Rektör Çomaklı, Mehmetçik Vakfı yönetimi ile bir araya gelindi

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, TSK Mehmetçik Vakfı Erzurum Temsilciliğini ziyaret ederek Vakıf Temsilcisi E. Albay Alp Arslan Eryılmaz ve yönetimiyle bir araya geldi.
Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Şendoğan Karagöz’ün de eşlik ettiği ziyarette değerlendirmelerde bulunan Rektör Çomaklı, Mehmetçik Vakfının çok önemli bir hizmeti yerine getirdiğini belirterek: “Ülkemizin ve milletimizin güvenliği için canlarını hiçe sayarak görevi başında şehit düşen veya herhangi bir nedenle hayatını kaybedenlerin yakınlarına kol kanat geren, onlara sahip çıkan ve destek olan Mehmetçik Vakfı Erzurum İl Temsilciliği yönetimi ile bir araya geldik. Vatanımızın birliği bütünlüğü, insanımızın güvenliği, mal, can ve ırz emniyeti uğrunda, canlarını feda eden ve ya yaralanıp kalıcı sakatlık geçiren ve iş görme kabiliyetini dahi kaybeden fedakâr gazilerimiz ile aziz şehitlerimizin yakınlarına minnet ve şükran borcumuz var.
Atatürk Üniversitesi olarak biz, her türlü imkânımızla, her zaman, Mehmetçik Vakfının yanındayız. Bu vesileyle; Mehmetçik Vakfı Erzurum İl Temsilcisi Alp Arslan Eryılmaz ve yönetimine nezaketlerinden dolayı teşekkür ediyor, şehit olan kahraman evlatlarımızın geride kalan emanetlerine layıkıyla sahip çıktıkları için ayrıca şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.
"Ulusal Birliğin Güçlenmesine Katkıda Bulunuyoruz"
Vakfın faaliyetleri hakkında bilgi veren Mehmetçik Vakfı Erzurum İl Temsilcisi Sayın Alp Arslan Eryılmaz; 1982 yılında kurulan TSK Mehmetçik Vakfının, vatan hizmeti esnasında şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden Mehmetçiklerin bakmakla yükümlü oldukları yakınları ile gazi ve engelli Mehmetçiklere ekonomik ve sosyal destek sağladığını, sosyal adaletin, toplumsal barışın ve ulusal birliğin güçlenmesine katkıda bulunduğunu ifade etti.
Ziyaret; TSK Mehmetçik Vakfı Erzurum Temsilcisi E. Albay Alp Arslan Eryılmaz’ın, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya ziyaret anısı şilti takdim etmesiyle son buldu.

ERZURUM

09 Aralık 2019 Pazartesi

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