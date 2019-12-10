Bu gölün gizemi çözülemiyor Eksi 30'da bile donmuyor, ölen balıklar özel mezarlığa defnediliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bu gölün gizemi çözülemiyor Eksi 30'da bile donmuyor, ölen balıklar özel mezarlığa defnediliyor

İHA

Erzurum'da bulunan ve eksi 30'da bile donmayan Balıklı Göl'ün gizemi yıllardır çözülemiyor. Adı efsanelerle ün kazanan gölde ölen balıklar ise özel mezarlıklara defnediliyor.

Bu gölün gizemi çözülemiyor Eksi 30'da bile donmuyor, ölen balıklar özel mezarlığa defnediliyor

Erzurum’da bulunan ve eksi 30'da bile donmayan Balıklı Göl'ün gizemi yıllardır çözülemiyor. Adı efsanelerle ün kazanan gölde ölen balıklar ise özel mezarlıklara defnediliyor.
Erzurum’un Aziziye ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesinde yer alan balıklı göl gizemli haliyle dikkat çekiyor. Kaynağı bulunamayan gölün suyu temizlenmek için boşaltılsa dahi su topraktan yeniden yükselmeye başlıyor. Kutsal sayılan göl soğuğun başkenti olarak bilinen Erzurum’un ayazında dahi donmuyor. Gölün çevresinde bulunan akarsular ve dereler eksi 5’lerde dahi donarken gizemli gölün sıcaklığı 18 dereceden aşağı düşmüyor. Balık tutmanın yasak olduğu köyde çeşitli hastalıklardan ölen balıklar ise gölün hemen yanına yapılan özel mezarlıklara defnediliyor.
Öte yandan köylüler tarafından kutsal olarak görülen göl romatizma ağrılarına ise son veriyor. Gölün bulunduğu ve bin 100 kişinin yaşadığı Söğütlü Mahallesinde romatizma hastalığı olan hiç kimse bulunmuyor.
Hakkında birçok efsane olan göl hakkında en çok bilinen efsane ise şöyle:
”Bir gün, köyden bir adam gölde tuttuğu balıkları eve getirir ve karısına balıkları kızartmasını söyler. Ama bu balıklar balık değil balık gibi görünseler bile her biri Allah tarafından balığa çevrilen şehit akıncılar olduğu söylenir. Kadın balıkları tavaya koyar ve kızarmaya başladığında, kızaran balıklar tavadan kaybolur. Adam ve karısı gördükleri durum karşısında hayrete düşerler ve kendilerini korkudan dışarıya atarlar ve göle kadar giderler. Kızartmaya çalıştıkları balıklar sırtları kızarık şekilde gölde yüzmektedirler. O günden sonra bu balıklar kutsal sayılır ve hiç kimse bu gölden balık tutmaz. Göldeki balıkların her birinin muhtelif yerleri yanık gibidir. Bunun tavadaki kızarıklıktan ileri geldiği söylenir. Hatta Urfa’da balık ölümleri yaşandığı sırada bu göldeki balıkların öldüğü söyleniyor.”
Diğer bir efsanede ise OsmanlıRus Savaşında Rus askerlerinin gölde bulunan balıkları yemesi sonucu öldükleri iddia ediliyor.
Söğütlü Mahallesi Muhtarı Seyfettin Küçükler ise gölün hiçbir zaman donmadığını ifade ederek, “Bu mahalle eksi 50’yi dahi gördü ama bu göl o zamanda donmadı. Göl ne kadar soğukluk görürse görsün en fazla 18 dereceye düşüyor. Bu gölün aktığı 4 kilometrelik yolda hiçbir su donmuyor. Atatürk Üniversitesinden buraya gelip araştırma yaptılar ama bize kesin bir şey demediler. Bu suyun neden bilimsel olarak donmadığını bilemiyoruz. Burada soğuklar 50 dereceyi bulduğunda bile gölün sıcaklığı 18 derece olarak ölçülüyor. Bu çevrede akarsular donuyor ama bizim gölümüz kesinlikle donmuyor. Erzurum’da bu göl çok fazla tanınmıyor ama yurt dışından gelip burayı ziyaret eden kişiler var“ dedi.

ERZURUM

10 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 05:48
  • GÜNEŞ 07:18
  • ÖĞLE 12:12
  • İKİNDİ 14:36
  • AKŞAM 16:57
  • YATSI 18:21
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Oltu Sivridere sulama barajı göleti buz tuttu
YEREL HABERLER Oltu Sivridere sulama barajı göleti buz tuttu
Lise öğrencileri projelerini sergiledi
YEREL HABERLER Lise öğrencileri projelerini sergiledi
Doğu'da göletler buz tuttu
YEREL HABERLER Doğu'da göletler buz tuttu
Rektör Çomaklı, Mehmetçik Vakfı yönetimi ile bir araya gelindi
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı, Mehmetçik Vakfı yönetimi ile bir ...
Ünlü dağcı Palandöken'de yapay buz parkına tırmandı
YEREL HABERLER Ünlü dağcı Palandöken'de yapay buz parkına tırmandı
Vali Memiş’ten Dünya İnsan Hakları Günü mesajı
YEREL HABERLER Vali Memiş’ten Dünya İnsan Hakları Günü mesajı
Erzurum Genç MÜSİAD’da Acar dönemi Genç MÜSİAD’da devir teslim Genç MÜSİAD bayrağı el değiştirdi
YEREL HABERLER Erzurum Genç MÜSİAD’da Acar dönemi Genç MÜSİAD’da ...
Çelebi ailesinin acı günü
YEREL HABERLER Çelebi ailesinin acı günü
Alim: “KOBİ’lerin tahsilat sorunu ekonomiyi kilitliyor”
YEREL HABERLER Alim: “KOBİ’lerin tahsilat sorunu ekonomiyi ...
İspir'li kadınlar üretimin parlayan yıldızı...
YEREL HABERLER İspir'li kadınlar üretimin parlayan yıldızı...
Öğrencilerden Mehmetçiğe mektup
YEREL HABERLER Öğrencilerden Mehmetçiğe mektup
Kültür ve Turizm Müdürlüğü cağ kebap tartışmalarına son noktayı koydu
YEREL HABERLER Kültür ve Turizm Müdürlüğü cağ kebap tartışmalarına ...
Burun sorunlarına ameliyatsız çözüm
YEREL HABERLER Burun sorunlarına ameliyatsız çözüm
Narsist insanlara karşı ne yapılabilir ?
YEREL HABERLER Narsist insanlara karşı ne yapılabilir ?
Erzurum sisten kayboldu
YEREL HABERLER Erzurum sisten kayboldu
Atatürk Üniversitesi ADEM Topluluğu Erzurum’da bir ilki gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi ADEM Topluluğu Erzurum’da bir ...
Fenomen Dadaş Necati, Emre Yücelen ile düet yaptı Emre Yücelen, ‘Arşivlik Röportaj’ olarak nitelendirdiği, Erzurum’un Dadaş Dedesi ile röportaj için Erzurum’a geldi
YEREL HABERLER Fenomen Dadaş Necati, Emre Yücelen ile düet ...
Protez göz sonrası bakıma dikkat
YEREL HABERLER Protez göz sonrası bakıma dikkat
Jandarma Komutanlarından Rektör Çomaklı’ya iade-i ziyaret
YEREL HABERLER Jandarma Komutanlarından Rektör Çomaklı’ya iade-i ...
Erzurum Köşk Barajı bin yediyüz yetmiş dekar araziyi sulayacak
YEREL HABERLER Erzurum Köşk Barajı bin yediyüz yetmiş dekar araziyi ...
Hamilelik döneminde diş bakımına dikkat
YEREL HABERLER Hamilelik döneminde diş bakımına dikkat
Safir saç ekimi fark oluşturuyor
YEREL HABERLER Safir saç ekimi fark oluşturuyor
Hamilelik döneminde oluşan çatlaklara dikkat
YEREL HABERLER Hamilelik döneminde oluşan çatlaklara dikkat
Pasinler’de Cumhuriyet Kupası sahibini buldu
YEREL HABERLER Pasinler’de Cumhuriyet Kupası sahibini buldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X