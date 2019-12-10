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Sarılmanın insanlara 20 faydası

İHA

Psikiyatrist/Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney sarılmanın 20 faydasını açıkladı.

Sarılmanın insanlara 20 faydası

Psikiyatrist/Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney sarılmanın 20 faydasını açıkladı.
Üney, son dönemlerde insanlarda mutluluk ve güven ile ilgili tıbbi araştırmaların yoğunlaştığını kaydederek, “Yalnızlığın, bireyselliğin ön planda olduğu günümüzde 'Neden mutlu değiliz' ve 'Neyi eksik yapıyoruz' gibi soruları açıklama gerekliliği doğdu. Bilim, bu duyguları sağlayan hormon olarak oksitosini işaret ediyor” dedi.
Oksitosinin esasen beyinde üretilen bir hormon olduğunu ifade eden Dr. Üney, “En çok üremeyle ilişkilidir. Doğum ve doğum sonrasında yüksek miktarda salınır. Ancak diğer dönemlerde de kadın ve erkekte beyinden salgılanmaktadır. Doğumdan sonra annelik davranışını sağlayan bir hormondur. Diğer zamanlarda ise güven, eşler arasında bağlılık, aşk, sosyalleşme, karşı tarafı anlama ve endişelerin yatışmasını sağlamaktadır. Eksikliğinde kendini beğenme, güvensizlik, toplumdan uzaklaşma, psikolojik rahatsızlıklar, yalan eğilimi artmaktadır. Günlük hayatta Oksitosin salgılanmasını artıran en kolay yöntem sarılmaktır. Yorgunluk, yoğunluk, günlük stresler, yalnızlık, güvensizlik, kavgalar, çatışmalar, birbirine zaman ayırmama, ekonomik sorunlar gibi nedenlerle sarılmayı unutmuşuz gibi görünüyor” diye konuştu.
Sarıldığında kucaklaşıp ve birbirlerine dokunan kişilerin Oksitosin hormonu salgıladığını kaydeden Dr. Üney, Oksitosinin sağladığı 20 faydasını şöyle sıraladı:
“1. En kolay mutluluk sağlama yoludur.
2. Güvende hissederiz. Hayatla daha kolay baş ederiz.
3. Güven veririz. Arkadaşımızın, eşimizin, çocuğumuzun kendisini daha güvende hissetmesini sağlarız. Onların kendine güvenlerini artırırız.
4. İletişimimiz daha iyi olur, karşımızdakini anlamak ya da anlaşılmamız kolaylaşır.
5. Endişelerimiz azalır. Karşımızdakinin endişelerini yatıştırırız.
6. Daha sosyal oluruz. Toplum içinde kendimizi daha rahat hissederiz.
7. Daha az gergin oluruz. Stresle daha rahat baş ederiz.
8. Rahat uyuruz ve daha iyi hislerle uyanırız. Yeni güne daha hazır başlarız.
9. Yakınlarımızı karşı daha koruyucu oluruz.
10. Daha şefkatli oluruz.
11. Rahat hissederiz.
12. Arkadaşımıza eşimize çocuğumuza bağlılığımız artar. Sadakati artırır.
13. İlişkilerimizi daha samimi ve yalandan uzak yaşamamızı sağlar.
14. Hamileliğin daha rahat geçmesini sağlar.
15. Annenin doğum sonu depresyonunu engeller, lohusalık dönemini rahat geçirmesini sağlar. Süt gelişini kolaylaştırır.
16. Eşimizle yaşadığımız cinsellik daha kaliteli olur.
17. Eşimizi daha çekici bulmamızı sağlar.
18. İlişkilerimizde bizi kavga, çatışma ve tartışmalardan korur.
19. Âşık olmanızı, aşkı korumanızı sağlar. Aşk acısını hafifletir.
20. Belki de çağımızın en büyük sorunu depresyona karşı koruyucudur. En basit, en kalıcı ve en kolay şekilde günlük yaşam stresleriyle baş etmemizi sağlar. Uzun, yorucu psikolojik/psikiyatrik tedavi sürelerini kısaltır”

ERZURUM

10 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 05:48
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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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