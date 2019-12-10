Aziziye’de Dijital Belediyecilik Çalıştayı Belediyecilikte dijitalleşme atağı Başkan Orhan; “Dijitalleşen kurumların verimleri artıyor” Rektör Çomaklı; “Kurumlara katkılarımız devam edecek”

Aziziye Belediyesi ve Atatürk Üniversite tarafından ortaklaşa düzenlenen Dijital Belediyecilik Çalıştayı’nda akıllı şehirler projeleri için ilk adım atıldı. Dijital dönüşüm, yeni teknolojilerin kullanılması suretiyle mevcut süreçlerin ve çalışma işleyişinin daha etkili, aynı zamanda verimli hale getirilmesini kapsayan çalıştay Ilıca Termal Otel’de gerçekleşti. Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ile üniversite öğretim görevlileri ve Aziziye Belediyesi başkan yardımcılarının katıldığı programda Başkan Orhan, dijitalleşmenin belediyecilik çalışmalarında ki önemine değindi. Başkan Orhan, bu çalıştayla; Aziziye Belediyesi bünyesinde yapılabilecek dijital dönüşüm çalışmalarına yönelik fikirlerin üretilmesi ve bu fikirlerin yenilikçi yönü, etki alanı, sürdürülebilirliği ve yaygınlaştırılabilirliği parametreleri açısından değerlendirilmesi ve uygulanabilir proje önerilerinin oluşturulması amaçlandığını söyledi.

BAŞKAN ORHAN; DİJİTALLEŞME İLE HİZMETTE VERİM KATLANIYOR

Belediyecilik hizmetlerinde doğumdan ölüme kadar her alanda hizmetin olduğuna dikkat çeken Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Geçmişten bu zamana kadar belediyelerin halkın yaşamında büyük önem arz ettiğine vurgu yaptı. Hemen herkesin mutlaka belediyecilik hizmetleri ile haşır neşir olduğuna değinen Başkan Orhan, “Göreve geldiğimiz günde bazı yenilikler yapmanın kaçınılmaz olduğunu gördük. Yapılan çalıştay neticesinde çıkacak sonuçlar ile birlikte ilçemizin Erzurum nezdinde proje yansıması ile söz sahibi olması sağlanacaktır. Bununla birlikte ulusal ve uluslararası arenasında söz sahibi olmanın neticesinde bu projeleri uygulamaya da geçirmeyi planlıyoruz. Örnek vermek gerekirse ilk göreve geldiğimizde dijital dönüşüm çerçevesinde belediyemizin internet üzerinde vergi tahsilatı yapacak sistemi yoktu. Bu tür işlemler basit prosedürü yerine getirdiğimiz zaman yapılacak bir durum oluyor. Sistemi kurduktan sonra o kanaldan yapılan vergi tahsilatı yüzde 40’lara ulaştı. İnsanlarımızın belediyecilik hizmetleri açısından yapılan çalışmaları dikkatle takip ettiklerini görüyoruz. Hem özgün hem uygulanabilir çalışmaların çıkacağına inancım tamdır. Dijital dönüşümde nasıl katma değerli çalışma yapılacağı hocalarımızın fikrinden çıkacaktır” diye konuştu.

REKTÖR ÇOMAKLI; TÜRKİYE DİJİTALLEŞİYOR

Oluşan dijitalleşme fikirleri Aziziye Belediyesi’nin gelecekteki faaliyetlerine ışık tutmasının yanı sıra Türkiye Belediyeler Birliği tarafından belediyeler için “Akıllı Şehirler Fikir ve Proje Uygulama Yarışması” kapsamındaki çalışmalarına destek olmasının planlandığını söyleyen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı

ise son yıllarda Türkiye’de tüm alanlarda görülen dijital gelişime dikkat çekti. Özellikle savunma sanayisinde büyük ivme kazanıldığını anlatan Prof. Dr. Çomaklı, üniversitelerin asıl misyonunun araştırma yapmak olduğunu dile getirdi. “Bizim için en değerli hoca bilgisini en fazla faydaya dönüştürendir” diyen Rektör Çomaklı, “62 yıl önce kurulan Atatürk Üniversite’sinin üniversiteler kuran öğretim kurumlarından biri olduğunu hatırlatmak istiyorum. Türkiye’nin en yetkin öğretim görevlileri ile çalışıyoruz. Bu da bizim için ayrı bur gurur teşkil ediyor. Bu çalıştaydan önemli karar ve uygulamalar çıkacaktır kanaatindeyim” şeklinde konuştu.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ’NDEN TOPLUMSAL KATKI

Çalıştayın son bölümünde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selçuk Karaman ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sayısal Yöntemler öğretim görevlisi Doç. Dr. Ersin Karaman, Dijital belediyecilik ve örnek uygulamalar konularında sunum yaptı. Prof. Dr. Karaman, gelişen teknoloji ile birlikte farklı sektörlerde dijital dönüşüm çalışmalarının yaygınlaştığını bu alanlardan birinin de özellikle “akıllı şehir” konsepti ile ön plana çıkan dijital belediyecilik anlayışı olduğunu anlattı. Prof. Dr. Karaman, “Atatürk Üniversitesi’nden mühendislik, çevre, mimarlık, işletme, sosyal hizmet, eğitim, iletişim ve ekonomi gibi birçok alandan 25 akademisyenin ve Aziziye Belediyesi’nin farklı birimlerinde görev yapan 10 uygulayıcının katılımıyla yürütülecek olan bu çalıştay, Atatürk Üniversitesi’nin yeni nesil üniversite politikaları çerçevesinde toplumsal katkı uygulamalarının bir yansımasıdır. Bu çalıştayın, üniversitedeki bilimsel birikim ile belediyenin uygulama deneyimini bir araya getirerek Aziziye Belediyesinin yeni uygulamalarına destek olmasını ve bölgemizde daha yaşanabilir bir çevre oluşmasına katkıda bulunmasını temenni ediyoruz” dedi.

Çalıştay, Proje Taslağı OluşturmaGrup Çalışması Proje Sunumlarının ardından proje oylaması ile sona erdi.

ERZURUM 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:48

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