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Güneş Vakfı’nda “Dünya Toprak Kaynakları ve Sorunları" konferansı

İHA

Güneş Vakfı tarafından geleneksel olarak düzenlenen Konferans etkinliklerinin bu hafta ki konuğu Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Müdahir Özgül, "Dünya Toprak Kaynakları ve Sorunları" konulu sunumu ile oldu.

Güneş Vakfı’nda “Dünya Toprak Kaynakları ve Sorunları" konferansı

Güneş Vakfı tarafından geleneksel olarak düzenlenen Konferans etkinliklerinin bu hafta ki konuğu Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Müdahir Özgül, "Dünya Toprak Kaynakları ve Sorunları" konulu sunumu ile oldu.
İnsanlığın var olabilmesinde toprak sahibi olmanın öneminden bahseden Özgül şu ifadeleri kullandı. "Toprak ve arazi kavramları dünden bu güne bilimsel olarak araştırılmış laboratuvarlara alınmış bir materyal değil. 1850’li ve 1860’lı yıllarda birkaç kimyager ve jeolog kökenli bilim adamları toprağın yapısı ve oluşumu ile ilgili birtakım deneyler mevcuttur. Neticede ise toprağın kimyasal bir ortam olduğunu onun içerisinde bazı minerallerin bitkileri beslediğini ayrıca içerisinde birtakım canlıların yaşadığını ve bu canlıların çok fazla çeşitte yer aldığına değinmişlerdir. Geçen yüzyıl içerisinde de çok fazla spesifik düzeyde araştırmalar ortaya konulmuştur.”
Toprak ve Arazi kavramı üzerine birçok araştırma ve tanımlama yapılsa da bu yapılan çalışmalar insanın toprak felsefesine olan bakışını değiştirmediğini anlatan Doç. Dr. Müdahir Özgül, “Bunu artık yeni bir bakış açısıyla, düşünce aleminde yeni bir perspektifle birbirimize anlatmanın zamanı geldi. Toprak ve arazi kavramları başlangıçta bizim bildiğimiz, geriye doğru gidebildiğimiz kadar gittiğimizde, önce feodalizmle mücadele ve köle çiftçileri toprak sahibi yapmakla söz konusu edildi. Buna en iyi örnek ise Güney Amerika’da ki Topraksızlar Hareketi” idi. Burada hep arazi ve toprak konuşlandı. Toplum bu dönemde bu fikre yönelmişti. Sonraları ise yoksulluğun önlenmesi ve kırsal kalkınma hedefleri için kullanıldı.
Toprağın ve arazinin bu özelliklerinin yanında bir takım başka özellikleri de mevcuttur. Toprak sürekli oluşan, her zaman azalan ama yerine başka bir materyalde konulamayan bir şeydir. Örneğin dünya üzerinde ki gıda üretiminin %95’i topraktan elde edilen ürünlerden meydana gelmektedir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü(FAO)’nün verilerine göre sürdürülebilir toprak yönetimi ile %58 daha fazla gıda üretilebilir.” Diye konuştu.
Sunumun ardından konu ile alakalı sorulan soruları cevaplayan Doç. Dr. Müzahir Özgül''e vermiş olduğu bilgilerden dolayı Güneş Vakfı Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Ceylan Teşekkür belgesi takdim edildi.

ERZURUM

10 Aralık 2019 Salı

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