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Kırışıklıklara neden olan 7 kötü alışkanlık

İHA

Dr. Metehan Özgür, ağız çevresinin kırışmasına neden olan, günlük hayatta yapılan 7 alışkanlık konusunda önemli bilgiler verdi.

Kırışıklıklara neden olan 7 kötü alışkanlık

Dr. Metehan Özgür, ağız çevresinin kırışmasına neden olan, günlük hayatta yapılan 7 alışkanlık konusunda önemli bilgiler verdi.
Medikal Estetik Hekimi Dr. Metehan Özgür, “Yaşlanmanın en belirgin belirtilerinin başında kırışıklıklar geliyor. Ciltte ağız çevresinde meydana gelen kırışıklıklar yaşlanmanın erken ve göze çarpan kısmıdır. Dudak üstü ve altı çizgilere “barkod çizgileri” demekteyiz. Kırışıklıkların önüne geçilmesini sağlamak için günlük hayatta yapılan alışkanlıkları en aza indirmekte fayda var. Birçok insanın yaşlanma belirtileriyle savaştığı bir çağda yaşıyoruz. Buna rağmen maalesef dudaklar ve ağız çevresine pek önem verilmiyor. Oysa ki yaşlanma belirtilerinin ilk işareti ve hacim kayıpları ağız çevresinde başlıyor” dedi.
Dr. Özgür, ağız çevresinde kırışıklıklara neden olan 7 kötü alışkanlığı şöyle sıraladı:
“İçecekleri Bardaktan Tüketmemek: Birçok bayan rujlarının bardaklara bulaşmasını önlemek için veya nezaket amacıyla içeceklerini çoğunlukla pipet kullanarak tüketiyor. Oysa içeceklerin direk bardaktan tüketilmesinde fayda var çünkü pipetle içecek tüketirken tekrarlayan hareketler nedeniyle kırışıklıkların oluşması hızlanabilir.
Dudaklarda Kuruma: Doku hücrelerinin sağlığı dudaklara direk olarak yansır. Bu hücreler sağlıklı olduğunda dudaklar canlı, dolgun ve genç görünürler. Su, tüm vücutta olduğu gibi cilt ve dudaklar içinde çok önemlidir. Dudaklar susuz kaldığı zaman solgun, kuru, çatlak görünürler ve bazı enfeksiyonlara daha yatkın hale gelirler. Bu yüzden dudakları sürekli nemli tutmak oldukça önemlidir.
Güneşlenme: Güneş'in UV ışınlarına uzun süre maruz kalmak cilt için çok zararlıdır. Ayrıca cildin çok ince olduğu dudak yüzeylerinde hasarlanmalara ve ciddi sorunlara sebep olabilir. Dudaklara zarar gelmesini önlemek için yüksek faktörlü güneş korumasına sahip dudak balsamı kullanılmasını gerekiyor. Bu şekilde dudaklar nemli kalır ve ayrıca zararlı UV ışınlardan korunmuş olur.
Sigara: Sigara içmek vücudumuzdaki her şey için zararlı olduğu gibi erken yaşlanmaya katkıda bulunan serbest radikalleri üretir ve cildin pigmentasyonunu arttırarak daha koyulaşmasına neden olur. Sigara içerken tekrarlanan dudak büzme hareketleri dudaklarda kalıcı kırışıklıklara sebebiyet verir. Sigaradan vazgeçmek sadece genel sağlığımız için değil, ayrıca dudaklardaki yaşlanmanın etkilerinden korunmak için de ideal bir çözüm olacaktır.
Çiğnemek: Buradaki çiğnemek yemek yerken ki çiğnemek değil. Günümüz koşullarında, şehir hayatında stresten uzak kalabilmek çok zordur. Pek çok insan stresten veya alışkanlıklarından dolayı hatta çoğu zaman farkında olmadan dudaklarını ısırır ve çiğner. Bunu bırakmak oldukça önemli çünkü sürekli uyaranlarla dudak mukozanızı bozabilirsiniz, dudak derinizi zedeleyip kanatabilirsiniz hatta enfeksiyonlara neden olabilirsiniz ve de kalıcı olabilecek yara izleri oluşturabilirsiniz.
Gülümsemek: Gülümsemek tabii ki çok güzel bir şeydir fakat yüz kaslarınızı gülümsemek için tekrar tekrar kullandığınızda, çok fazla mimik yaptığınızda dudaklarınızın yanlarında görünmeye başlayan çizgileri fark edeceksiniz. Tabii ki gülümsemekten vazgeçmeyeceksiniz ancak güzellik rutininize cilt bakım seansları ekleyebilirsiniz.
Islık Çalmak: Pipet vasıtasıyla yudumlamaya benzer bir mekanizmayla, uzun süre ıslık çalmak ağız kenarındaki kırışık cilde katkıda bulunur.”
Bu 7 kusurlu hareketin çözümü hakkında bilgi veren Dr. Özgür, “Tabii ki antiaging yöntemlerin hepsinde olduğu gibi bu sekiz kusurlu harekette de en güzel çözüm önlemdir. Bu hareketlere dikkat etmek ve kaçınmak gerekir. Ama yine de çözüm vardır. Dudak üstü ve altı “barkod çizgileri” veya “sigara çizgileri” dediğimiz bu kırışıklıklara toksinler ve mezoterapi yöntemleri uygulandığında çok verimli sonuçlar alınması mümkündür” şeklinde konuştu.

ERZURUM

10 Aralık 2019 Salı

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