USAP Başkanı Doç.Dr. Aydemir: “Nobel ödülü soykırıma ve İslamofobiye hizmet etmiştir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

USAP Başkanı Doç.Dr. Aydemir: “Nobel ödülü soykırıma ve İslamofobiye hizmet etmiştir”

İHA

USAP Başkanı Doç.Dr. Bünyamin Aydemir: "Hangi edebi başarı bir soykırımın övülmesini ve yüz binlerce kişinin katili olan bir caniye hayranlığın dile getirilmesini görmezden gelinmesini gerektirebilir?" dedi.

USAP Başkanı Doç.Dr. Aydemir: “Nobel ödülü soykırıma ve İslamofobiye hizmet etmiştir”

USAP Başkanı Doç.Dr. Bünyamin Aydemir: “Hangi edebi başarı bir soykırımın övülmesini ve yüz binlerce kişinin katili olan bir caniye hayranlığın dile getirilmesini görmezden gelinmesini gerektirebilir?” dedi.
Uluslararası Sanat Platformu Derneği (USAP) Başkanı Doç.Dr. Bünyamin Aydemir, 2019 Nobel Ödülünün Avusturyalı yazar Peter Handke’ye verilmesini şiddetle kınadıklarını belirtti. Çağın en büyük soykırımlarından biri olan Srebrenitsa katliamına ilişkin sarfettiği çirkin sözleri ve bu soykırımı gerçekleştiren, Bosna Kasabı lakaplı Sırp lider Slobodan Milosevic'e duyduğu hayranlığı sebebiyle Peter Handke’nin Nobel’e layık görülecek en son kişi olduğunu vurgulayan Aydemir, “acaba hangi edebi farklılık, hangi başarı, hangi yazar kimliği bir soykırımın övülmesini ve yüz binlerce binlerce kişinin katili olan bir caniye hayranlığın dile getirilmesini görmezden gelmemizi gerektirebilir ki?” dedi.
İyi niyetle açıklanamaz
Böyle bir yazara ödül verilmesinin çok da iyi niyete açıklanamayacağını ifade eden Doç.Dr. Aydemir, bu yılki Nobel edebiyat ödülünün bir yandan dünyada hızla artan İslamofobiye hizmet ettiğini, bir yandan katillerin ve canilerin meşrulaştırılmasına araç kılındığını söyledi.
Vicdani KÖRLÜK
Söz konusu ödülün Nobel tarihinin en büyük skandallarından biri olduğunu da sözlerine ekleyen USAP Başkanı Doç.Dr. Aydemir, “Bu vicdani körlüğü nasıl telafi edecekler merak ediyorum. Sadece kendilerini kirletmediler, daha önce bu ödülü alan çok sayıda değerli sanat adamına da zarar verdiler. Katledilen üç yüz bin Boşnaklı’nın kanı Peter Handke’ye bu ödülü veren İsveç Akademisinin ellerine bulaşmıştır maalesef. Bu noktadan sonra artık etikten, insani değerlerden, insani duyarlılıklardan nasıl söz edebilirler ki?” diye konuştu.

ERZURUM

10 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 05:48
  • GÜNEŞ 07:18
  • ÖĞLE 12:12
  • İKİNDİ 14:36
  • AKŞAM 16:57
  • YATSI 18:21
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Atatürk Üniversitesi Danışma Kurulu Üyeleri bir araya geldi
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi Danışma Kurulu Üyeleri bir araya ...
Pasinler’de güvercinler yarıştı
YEREL HABERLER Pasinler’de güvercinler yarıştı
Erzurum Havalimanında uçak sefer saatlerine yeni düzenleme
YEREL HABERLER Erzurum Havalimanında uçak sefer saatlerine yeni ...
Vali Okay Memiş: Uçak saatlerinin değiştirilmesine çaba sarfediyoruz
YEREL HABERLER Vali Okay Memiş: Uçak saatlerinin değiştirilmesine ...
Erzurum’da soğuk hava ve sis etkili oluyor
YEREL HABERLER Erzurum’da soğuk hava ve sis etkili oluyor
Kırışıklıklara neden olan 7 kötü alışkanlık
YEREL HABERLER Kırışıklıklara neden olan 7 kötü alışkanlık
Çene şekli güzelliği etkiliyor
YEREL HABERLER Çene şekli güzelliği etkiliyor
Kışın cilt kuruluğuna dikkat
YEREL HABERLER Kışın cilt kuruluğuna dikkat
Palandöken’e yıldız yağacak
YEREL HABERLER Palandöken’e yıldız yağacak
Güneş Vakfı’nda “Dünya Toprak Kaynakları ve Sorunları" konferansı
YEREL HABERLER Güneş Vakfı’nda “Dünya Toprak Kaynakları ve ...
Kardeş okul uygulaması ile 53 öğrenci sevindi
YEREL HABERLER Kardeş okul uygulaması ile 53 öğrenci sevindi
Aziziye’de Dijital Belediyecilik Çalıştayı Belediyecilikte dijitalleşme atağı Başkan Orhan; “Dijitalleşen kurumların verimleri artıyor” Rektör Çomaklı; “Kurumlara katkılarımız devam edecek”
YEREL HABERLER Aziziye’de Dijital Belediyecilik ...
Atatürk Ev’inde yapılan bakım ve onarım bitti
YEREL HABERLER Atatürk Ev’inde yapılan bakım ve onarım bitti
Erzurum'da ağaçlar kırağı tuttu
YEREL HABERLER Erzurum'da ağaçlar kırağı tuttu
Başkan Tanfer: “Erzurum’a katma değer katacağız”
YEREL HABERLER Başkan Tanfer: “Erzurum’a katma değer katacağız”
Dişlerdeki sararmalar gülüşü etkiliyor
YEREL HABERLER Dişlerdeki sararmalar gülüşü etkiliyor
Sarılmanın insanlara 20 faydası
YEREL HABERLER Sarılmanın insanlara 20 faydası
Kadınlarda saç dökülmesine dikkat
YEREL HABERLER Kadınlarda saç dökülmesine dikkat
Oltu Sivridere sulama barajı göleti buz tuttu
YEREL HABERLER Oltu Sivridere sulama barajı göleti buz tuttu
Bu gölün gizemi çözülemiyor Eksi 30'da bile donmuyor, ölen balıklar özel mezarlığa defnediliyor
YEREL HABERLER Bu gölün gizemi çözülemiyor Eksi 30'da bile donmuyor, ...
Lise öğrencileri projelerini sergiledi
YEREL HABERLER Lise öğrencileri projelerini sergiledi
Doğu'da göletler buz tuttu
YEREL HABERLER Doğu'da göletler buz tuttu
Rektör Çomaklı, Mehmetçik Vakfı yönetimi ile bir araya gelindi
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı, Mehmetçik Vakfı yönetimi ile bir ...
Ünlü dağcı Palandöken'de yapay buz parkına tırmandı
YEREL HABERLER Ünlü dağcı Palandöken'de yapay buz parkına tırmandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X